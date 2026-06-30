Golpe a trabajadores en California: Los Ángeles posterga el aumento de salario para ciertos empleos

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una medida para retrasar 18 meses la implementación de un salario mínimo de 30 dólares por hora para trabajadores de hoteles y aeropuertos. Esta decisión, resuelta mediante una votación de 11 a 4, pospone la meta salarial de 2028 hasta enero de 2030.

Por qué se postergó el aumento del salario mínimo para hoteleros en Los Ángeles

La votación responde a un acuerdo alcanzado con una coalición de empresas hoteleras y aerolíneas que amenazaba con impulsar una iniciativa electoral. Según Los Angeles Times, el grupo empresarial había reunido firmas suficientes para proponer la derogación de un impuesto sobre las ventas, una fuente de ingresos clave para el presupuesto de la ciudad.

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A cambio de retirar esta propuesta de derogación, que el ayuntamiento consideraba una amenaza para sus finanzas, el gobierno municipal acordó el aplazamiento. Los funcionarios estimaron que la aprobación de esa medida impositiva habría causado pérdidas de US$740 millones en el primer año.

La propuesta salarial original y modificada en Los Ángeles

La propuesta original, aprobada inicialmente en mayo de 2025, establecía un camino para alcanzar el salario de US$30 durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Bajo el esquema ajustado, los trabajadores recibirán un aumento a US$25 por hora en julio de 2026, con incrementos graduales hasta llegar a los US$30 en 2030.

El acuerdo también contempla cambios en las contribuciones destinadas a la atención médica para los empleados. Los trabajadores de aeropuertos recibirán US$8,15 por hora para salud a partir de julio de 2027, mientras que los de hoteles obtendrán US$4,25 desde el 1° de julio de este año.

La propuesta original, aprobada inicialmente en mayo de 2025, establecía un camino para alcanzar el salario de US$30 durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 Fotomontaje realizado con IA

El impacto que puede tener el acuerdo en Los Ángeles

La medida generó un fuerte rechazo entre ciertos sectores laborales y miembros oficiales. Según QZ, Kurt Petersen, líder del sindicato Unite Here Local 11, acusó a los funcionarios de ceder ante el chantaje corporativo y advirtió que esto sienta un precedente peligroso.

Los impulsores de la iniciativa salarial original argumentaban que los trabajadores de Los Ángeles enfrentan una crisis económica debido a los elevados costos de la vivienda. El aumento buscaba mitigar este problema en una economía donde muchos hogares destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler.

El texto de la medida detalla que las empresas turísticas, que esperan beneficios récord por eventos como el Mundial 2026 y los JJ.OO. de 2028, deben pagar salarios acordes a la realidad local.

Polémica por la medida sobre el salario de hoteleros antes de los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles

Cuatro concejales votaron en contra de la ordenanza al considerarla un “retroceso” en los derechos de los trabajadores de la industria turística.

Los Juegos Olímpicos de LA28 iniciarán con la ceremonia de apertura el 14 de julio de 2028 y se extenderán hasta el 30 de julio. Posteriormente, según el comunicado oficial, los Juegos Paralímpicos comenzarán el 15 de agosto de 2028 y concluirán el 27 de agosto.