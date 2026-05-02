Trabajadores de hoteles en Los Ángeles: el pago extra que podrán recibir desde el 1° de julio de 2026

A partir del 1° de julio de 2026, los trabajadores de hoteles en Los Ángeles podrán recibir un pago adicional por hora vinculado a beneficios de salud. La medida se enmarca en la Sección 186.04 del Código Municipal de Los Ángeles y establece una tarifa adicional por hora destinada a la cobertura médica.

¿En qué consiste el pago extra para trabajadores de hoteles?

La medida obliga a los empleadores hoteleros a destinar US$8,15 por hora para cubrir beneficios de salud del trabajador y sus dependientes, según informó la Office of Wage Standards. Esta obligación surge de la Ordenanza Municipal sobre el Salario Mínimo para Trabajadores de Hoteles (Chmwo, por sus siglas en inglés).

Si no se ofrecen beneficios, ese monto debe pagarse directamente como salario adicional Freepik

Si el empleador no proporciona beneficios de salud, el dinero deberá pagarse al trabajador como un salario adicional por hora. En los casos en que el valor de los beneficios sea inferior a esa cifra, la diferencia también deberá abonarse. Sin embargo, la norma establece que los beneficios de salud no están obligados a pagarse sobre horas extras.

Este cambio es válido para trabajadores cubiertos por la Chmwo. Esto incluye a cualquier persona cuyo lugar principal de empleo sea uno o más hoteles. También alcanza a quienes estén empleados directamente por el empleador del hotel o por una persona contratada para prestar servicios en el establecimiento.

El salario mínimo para trabajadores de hoteles en Los Ángeles

La ordenanza se suma al aumento del salario mínimo para trabajadores de hoteles en toda la ciudad de Los Ángeles, que alcanzará los US$25 por hora entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027. Además, aplica a hoteles ubicados dentro de los límites de la ciudad con 60 o más habitaciones, así como a establecimientos con 50 o más habitaciones situados en la Zona de Mejora de Hospitalidad del Aeropuerto (AHEZ, por sus siglas en inglés). Estos empleadores deberán cumplir con las tarifas establecidas para el período correspondiente.

Cómo presentar una queja por incumplimiento en Los Ángeles

La Office of Wage Standards de la ciudad de Los Ángeles administra y hace cumplir las ordenanzas vinculadas al salario mínimo, licencias por enfermedad, condiciones laborales y otras regulaciones. Ante posibles incumplimientos, los trabajadores pueden presentar una queja a través de los canales habilitados por el organismo, explica en su sitio.

La regla alcanza a empleados que trabajan en uno o más hoteles, incluidos contratados externos Freepik

Para iniciar el reclamo, se debe completar el formulario correspondiente según el tipo de infracción. En el caso de violaciones vinculadas a la Chmwo, la presentación puede realizarse mediante un formulario web o a través del envío de un documento por correo electrónico a wagesla@lacity.org. La oficina también contempla otras categorías de reclamos, entre ellas:

Violaciones del salario mínimo y licencias por enfermedad (MWO).

Incumplimientos en procesos de contratación justa (FCIHO).

Infracciones relacionadas con la Semana de Trabajo Justo (FWWO).

Protección de trabajadores independientes.

En los casos vinculados al salario mínimo y a la iniciativa de contratación justa, las quejas pueden presentarse de forma anónima. Sin embargo, si no se incluye información de contacto, el organismo no enviará actualizaciones sobre el estado del reclamo. Los formularios están disponibles con opción de traducción a distintos idiomas mediante la herramienta integrada en el sistema. Para consultas adicionales, la Office of Wage Standards dispone de atención telefónica al (844) 924-3752 y atención por correo electrónico.