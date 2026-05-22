Salario mínimo en Los Ángeles: por qué se retrasa el aumento para trabajadores de hoteles y aeropuertos

En un acuerdo con líderes empresariales anunciado el martes, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó avanzar con una propuesta para postergar 18 meses el cronograma que llevaría a 30 dólares por hora el salario mínimo de empleados de hoteles y aeropuertos. La determinación se alcanzó luego de la amenaza de una medida que afectaría el presupuesto de la ciudad. Aunque el aumento definitivo se retrasaría hasta después de los Juegos Olímpicos de 2028, los trabajadores recibirán ajustes graduales.

Se retrasa la suba a US$30 por hora para empleados de hoteles y aeropuertos

El martes 19 de mayo, el Concejo Municipal de Los Ángeles informó que retrasará el aumento del salario mínimo de los trabajadores de hoteles y aeropuertos.

La decisión fue tomada luego de que los funcionarios persuadieran a un grupo de líderes empresariales que impulsaba una iniciativa que, según la ciudad, tendría un fuerte impacto sobre el presupuesto municipal, informó Los Angeles Times.

Ante la decisión del Concejo de Los Angeles, los empleados de hoteles y aeropuertos recibirán aumentos graduales en los próximos años Freepik

La propuesta legislativa buscaba eliminar el impuesto sobre los ingresos brutos. Este se aplica a varios negocios, incluidos empresas de entretenimiento, proveedores de cuidado infantil, bufetes de abogados, contadores, empresas de atención médica y clubes nocturnos, entre otros.

Según las autoridades, el impuesto corresponde a la segunda fuente de ingresos más alta de la ciudad. De haber sido aprobada, la propuesta habría supuesto una pérdida de 740 millones de dólares del fondo general del ayuntamiento durante el primer año. A lo largo de cinco años, habría representado una pérdida promedio anual de US$860 millones.

A través de un comunicado, Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, se pronunció antes de la votación. En su escrito, calificó la propuesta de derogación del impuesto como “una amenaza existencial para el presupuesto de la ciudad y los servicios que este financia”.

Detalles de la decisión que retrasa la suba del salario mínimo a US$30 para hoteles y aeropuertos

Según informaron las autoridades, para evitar el colapso financiero, la ciudad y los líderes empresariales pactaron lo siguiente:

Retiro de la iniciativa: a cambio de posponer el aumento salarial, la coalición empresarial aceptó retirar su propuesta de la boleta electoral de noviembre.

a cambio de posponer el aumento salarial, la coalición empresarial aceptó retirar su de la de noviembre. Nuevo cronograma salarial: el objetivo de alcanzar los US$30 por hora se postergó de julio de 2028 a enero de 2030. Sin embargo, habrá aumentos graduales, que comenzarán con un incremento a US$25 en julio de este año.

el objetivo de alcanzar los US$30 por hora se postergó de julio de 2028 a enero de 2030. Sin embargo, habrá aumentos graduales, que comenzarán con un incremento a de este año. Retraso en beneficios de salud: también se pospusieron los pagos obligatorios por hora para cobertura de salud para los trabajadores de los sectores afectados.

Como la votación no fue unánime, la medida deberá volver al Concejo para una segunda votación la próxima semana. Los concejales Eunisses Hernandez, Ysabel Jurado, Nithya Raman y Hugo Soto-Martínez fueron quienes se opusieron.

Reacciones al retraso del aumento del salario mínimo en Los Ángeles

Al comunicar la decisión, los distintos sectores involucrados tuvieron opiniones divididas. Los representantes de los trabajadores manifestaron inmediatamente su oposición. Kurt Petersen, presidente de Unite Here Local 11 (que representa a los trabajadores hoteleros), acusó directamente a los funcionarios de la ciudad de ceder ante un “chantaje”.

En su declaración, advirtió que esto establece un precedente peligroso para que, en el futuro, las empresas amenacen con “hacer estallar la ciudad” cada vez que los trabajadores logren una victoria.

El concejal Soto-Martínez, exorganizador sindical, calificó la situación como “triste y enfurecedora”. Sobre su voto, afirmó que no podía apoyar nada que quitara dinero a los trabajadores.

Los representantes de los trabajadores de aeropuertos en Los Angeles lamentaron el retraso de la suba del salario mínimo Freepik

Por su parte, Laura Esquivel, conserje del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, acusó a los concejales de incumplir su compromiso. “No nos rendiremos, seguiremos luchando y volveremos aquí en 2028″, adelantó.

El presidente del Consejo, Marqueece Harris-Dawson, sostuvo que la medida es un triunfo para ambas partes. “Creo que, como en muchas otras mesas de negociación, salimos sin que nadie estuviera satisfecho con el resultado, pero todos fuimos beneficiados en comparación con el momento en que empezamos”, aseguró.