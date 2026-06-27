La nueva modalidad que el ICE usaría en Los Ángeles para arrestar migrantes: chalecos naranjas

Activistas proinmigrantes en Los Ángeles, California, denunciaron una nueva táctica utilizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los oficiales emplearían engaños para forzar la salida de migrantes de sus viviendas y proceder con arrestos.

En qué consiste la estrategia del ICE con agentes encubiertos en Los Ángeles

La modalidad consiste en que agentes del ICE utilizan chalecos naranjas que los identifican falsamente como empleados municipales. Con esta apariencia, los oficiales tocan las puertas de las viviendas y solicitan a los residentes que salgan para cooperar en las tareas.

Así operó el ICE con su presunta nueva modalidad en Los Ángeles

En un caso reciente, compartido por Univision, los agentes pidieron a un residente que moviera su camioneta para supuestamente permitir labores de mantenimiento en la calle. Una vez que el individuo accedió y salió de la propiedad, fue acorralado y detenido inmediatamente por los oficiales encubiertos junto a otros uniformados.

En Los Ángeles: las recomendaciones de activistas para evitar engaños del ICE

Ron Góchez, integrante de la organización Unión del Barrio, advirtió a la comunidad sobre cómo identificar estas situaciones de riesgo para evitar caer en el engaño. “Vimos que tenían chalecos puestos, haciéndose pasar por trabajadores de la ciudad, y desafortunadamente pudieron engañar a esta persona”, relató.

El activista enfatizó que los trabajos municipales reales siempre son notificados previamente y no coinciden con este tipo de llegadas sorpresivas. “Es importante que la gente sepa que si es la ciudad que va a venir a hacer un trabajo a su calle, semanas antes ellos ponen papeles”, dijo.

Agentes del ICE se estarían haciendo pasar por empleados municipales Erin Hooley - AP

Por su parte, el abogado de inmigración Alex Galvez cuestionó la legalidad de estos procedimientos utilizados por los agentes federales. “Sabiendo que no tenía una orden de arresto, usó fraude para convencer a este individuo a salir de su casa para efectuar un arresto”, señaló.

El letrado alertó sobre posibles violaciones a los derechos fundamentales de las personas bajo el marco jurídico estadounidense. “Hay preguntas de la cuarta enmienda, hay preguntas y cuestiones, si la Constitución fue violada cuando efectúa el arresto de esta manera”, concluyó el experto.

Cómo opera el ICE durante los partidos del Mundial 2026 en Los Ángeles

La denuncia ocurre en un contexto de mayor atención sobre la presencia de agencias federales en Los Ángeles, una de las sedes del Mundial 2026.

Aunque el caso reportado por activistas se vincula con operativos en viviendas y no con los estadios, la participación de ICE en dispositivos de seguridad durante eventos masivos volvió a encender dudas entre organizaciones migrantes sobre el alcance de sus acciones en la región.

La presencia de agentes federales cerca del SoFi Stadium, en Inglewood, forma parte de un operativo coordinado entre diversas agencias. Tom Homan, responsable de la política fronteriza, afirmó que el despliegue busca garantizar la “seguridad pública” durante los encuentros deportivos.

Homan explicó que la intervención del ICE ocurre principalmente en casos que involucran a extranjeros relacionados con delitos graves. “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto”, declaró el funcionario a CBS News.

Por su parte, Markwayne Mullin, secretario del DHS, respaldó estas acciones y las comparó con los operativos realizados tradicionalmente durante el Super Bowl. Asimismo, defendió la vigilancia contra delitos específicos como la venta de mercancía no autorizada y la reventa ilegal de entradas.