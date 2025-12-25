¿Hay pago doble en California por trabajar en Año Nuevo? Esto dice la ley
El gobierno de Estados Unidos establece en qué casos se deben pagar horas extra en los días festivos federales
Navidad y Año Nuevo son dos de las fechas más importantes y esperadas en Estados Unidos y están consideradas feriados federales. Por ese motivo, muchas empresas y oficinas gubernamentales cierran sus puertas en esos días en California. Sin embargo, surge una duda frecuente entre los trabajadores: ¿se paga el doble si se trabaja durante Año Nuevo?
¿Se paga el doble si se trabaja durante Año Nuevo en California?
De acuerdo con la Ley de Normas Justas de Trabajo (Fair Labor Standards Act, FLSA, por sus siglas en inglés), las empresas en Estados Unidos no están obligadas por ley a pagar un salario extra o doble por trabajar en días feriados federales, a menos que así lo establezca el contrato individual del empleado o un acuerdo colectivo.
La normativa federal señala que los empleadores no están obligados a:
- Pagar días feriados, vacaciones, licencias por enfermedad o indemnizaciones por terminación del contrato
- Ofrecer pagos adicionales por trabajar en días feriados o fines de semana
- Conceder vacaciones o días feriados pagos
- Otorgar pausas para comer o descansar durante la jornada laboral
- Establecer un límite máximo de horas trabajadas por día
Cuándo corresponde el pago de horas extra
No obstante, la División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo aclara que existen excepciones. Los trabajadores no exentos de la FLSA deben recibir pago de horas extra cuando laboran más de 40 horas en una semana, independientemente de que ese tiempo adicional coincida con un feriado.
En esos casos, la ley establece que la tarifa por hora extra debe ser de 1,5 veces el salario habitual por hora. Este pago adicional solo aplica al tiempo efectivamente trabajado de más, no por el solo hecho de que sea Año Nuevo.
Qué empresas cierran sus puertas durante Año Nuevo en Estados Unidos
Durante la temporada de fiestas, muchas cadenas minoristas en California y otros estados confirman cierres totales o parciales. Varias empresas suspenden sus operaciones tanto en Navidad como en Año Nuevo, como es el caso de Trader Joe’s.
La firma indicó que en la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre, dará servicio con un horario especial donde cerrará cuatro horas antes de su horario habitual, por lo que cerrarán a las 17.00 hs en lugar de las 21.00 hs.
Otro caso es el de Aldi, que también notificó que no dará servicios durante el 1 de enero de 2026, junto con Costco, quienes también tendrán un horario especial durante la víspera de Año Nuevo, donde suspenderán sus operaciones a las 17.00 hs.
De acuerdo con NBC Nueva York, otras de las cadenas que no abrirán durante esta fecha son:
- Walmart
- Target
- Costco
- Sam’s Club
- Aldi
- Ikea
- Home Depot
- Lowe’s
- Macy’s
- Publix
- Meijer
- Trader Joe’s
- Whole Foods
Cuál es el origen de Año Nuevo
El Año Nuevo no siempre se celebró el 1 de enero, ya que en la antigüedad esa fecha estaba marcada por eventos astronómicos y agrícolas, donde el registro más antiguo de esta celebración data del año 2000 a.C. en Mesopotamia, de acuerdo con CNN.
En esa antigua civilización se celebraba el Akitu, una fecha que marcaba la primera luna nueva después del equinoccio de primavera, mientras que para los egipcios, fenicios y persas el año comenzaba durante el equinoccio de otoño, el 21 de septiembre, mientras que para los primeros griegos comenzaba en el equinoccio de invierno, el 21 de diciembre.
