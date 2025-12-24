Cuáles son las peores horas para conducir en Navidad y Año Nuevo 2025 en Estados Unidos

El aumento de conductores durante las fiestas de fin de año implica mayor tráfico y riesgos para los automovilistas, de acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés). En un estudio reciente se reveló cuál es la peor hora para viajar por las carreteras de Estados Unidos y cómo evitar accidentes.

Horas más congestionadas para conducir en Navidad y Año Nuevo 2025

Para la temporada de Navidad y Año Nuevo 2025, INRIX y la AAA proyectan un récord de 122.4 millones de viajeros.

Se les recomienda a los conductores evitar viajar por carretera durante las horas de mayor tráfico en el marco de Navidad y Año Nuevo (Pexels/Peter Fazekas)

El estudio destaca que la semana de Navidad será significativamente más congestionada que la de Año Nuevo, y se pronostica que el día de mayor tráfico y demanda de vehículos será el sábado 20 de diciembre de 2025.

La recomendación general es evitar salir a carretera durante las peores horas para conducir que son:

Sábado 20 de diciembre entre las 12.00 hs y las 20.00 hs.

Domingo 21 a martes 23 de diciembre, entre las 13.00 hs y las 19.00 hs.

Viernes 26 de diciembre entre las 11.00 hs y las 20.00 hs.

Lunes 29 de diciembre de las 12.00 hs a las 20.00 hs.

Martes 30 de diciembre de las 12.00 hs a las 19.00 hs.

Estos horarios y fechas definidos por INRIX se relacionan con la convergencia de tres factores diferentes, que son la mezcla de viajeros por trabajo y por vacaciones, la actividad comercial y logística de las fechas y la cifra récord de viajeros que se espera para este periodo.

Cuál es el mejor horario para salir en auto

En el mismo reporte, INRIX y AAA comparten que durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, las mejores horas para conducir son entre las 10.00 hs y las 21.00 hs.

El 25 de diciembre y el 1 de enero serán los días de menor tráfico, según la AAA (Pexels/Sindre Fs)

Específicamente, las proyecciones indican que los momentos de menor tráfico serán:

Sábado 20 de diciembre después de las 21.00 hs.

Domingo 21 de diciembre antes de las 11.00 hs.

Lunes 22 de diciembre antes de las 10.00 hs.

Martes 23 de diciembre antes de las 10.00 hs.

Jueves 25 de diciembre durante todo el día.

Viernes 26 de diciembre antes de las 11.00 hs.

Sábado 27 de diciembre antes de las 11.00 hs.

Lunes 29 de diciembre antes de las 10.00 hs.

Martes 30 de diciembre antes de las 10.00 hs.

Jueves 1° de enero durante todo el día.

Los días 25 de diciembre y 1° de enero son las fechas en las que existirá menor tráfico en las carreteras, ya que la mayoría de viajeros aún celebra en casa o ya han llegado a su destino.

Por otra parte, se recomienda conducir temprano para impedir que los viajes de larga distancia sean interrumpidos por el tráfico local.

Cómo prevenir accidentes durante Navidad y Año Nuevo 2025

En otro informe, la AAA emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes vehiculares y mejorar la seguridad vial con acciones como:

En EE.UU. diciembre es el Mes Nacional de la Prevención de la Conducción Bajo los Efectos del Alcohol (Pexels/Łukasz Promiler)

Mantenerse alerta siempre, evitar distracciones y concentrarse en la conducción.

Estar atento a situaciones como vehículos de emergencia y vehículos averiados detenidos a los costados de las carreteras.

Encender las luces intermitentes y reducir la velocidad en caso de ver un vehículo de emergencias.

Reducir la velocidad al ver las luces intermitentes de un vehículo y cambiar a un carril adyacente en caso de ser posible.

La AAA también alerta que diciembre es el Mes Nacional de la Prevención de la Conducción Bajo los Efectos del Alcohol e insta a los conductores a planificar viajes seguros en la que es considerada como una de las épocas más peligrosas para viajar en carretera.