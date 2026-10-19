ICE en California: tiene ciudadanía americana, circulaba en bicicleta y denunció que agentes le quebraron un brazo

Ricardo Gonzalez, un ciudadano estadounidense de 40 años, denunció que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le quebraron un brazo durante un operativo en Long Beach, California, el sábado 17 de octubre. El hombre circulaba en una bicicleta eléctrica por su vecindario cuando fue interceptado por oficiales federales. Parte de la intervención quedó registrada en un video que se difundió en redes sociales y provocó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.

¿Qué pasó con Ricardo Gonzalez durante el operativo del ICE en California?

El hombre latino nació en Hanford, California, y trabajó durante aproximadamente ocho años para el gobierno municipal de Long Beach, primero en el departamento de Salud y posteriormente en el área de Servicios Públicos. Según informó Long Beach Watchdog, su hija Leslie Gonzalez confirmó que es ciudadano estadounidense y que había dejado su empleo municipal en septiembre.

El hombre circulaba en una bicicleta eléctrica cuando fue interceptado por agentes federales que viajaban en vehículos sin identificación StopICE.net

El incidente ocurrió cerca de la intersección de Elm Avenue y 56th Street, en North Long Beach. Gonzalez recorría el barrio en una bicicleta eléctrica cuando se encontró con agentes federales que se desplazaban en vehículos sin identificación.

Su hija aseguró a Long Beach Watchdog que los oficiales golpearon a su padre con uno de los vehículos y posteriormente utilizaron una pistola eléctrica contra él en dos oportunidades.

Sin embargo, un vecino relató que un agente bajó de un vehículo sin identificación y derribó a Gonzalez. El medio aclaró que no encontró videos ni testimonios presenciales que confirmaran la supuesta embestida.

El video del ICE en Long Beach muestra a Ricardo Gonzalez mientras pide ayuda

Las imágenes difundidas por StopICE.net a medios locales muestran a Gonzalez inmovilizado boca abajo sobre el suelo, mientras varios agentes encapuchados lo sujetan. Uno de los oficiales lleva un chaleco con la identificación del ICE. “¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Tengo el brazo roto!”, se escucha gritar al residente durante el procedimiento.

El hombre también solicita asistencia médica mientras permanece bajo custodia de los agentes federales. En una entrevista con Long Beach Watchdog, Leslie Gonzalez relató que su padre continuaba con dolores después del procedimiento y que tenía dificultades para sentarse y levantarse.

Los vecinos de Long Beach intervinieron durante el operativo del ICE

Los gritos de Gonzalez y la presencia de agentes federales hicieron que numerosos vecinos salieran de sus viviendas.

De acuerdo con los testimonios recogidos por Long Beach Post, varias personas comenzaron a tocar las bocinas de sus vehículos y a reclamar explicaciones a los oficiales. Los vecinos exigieron conocer los motivos de la detención y solicitaron que los oficiales mostraran una orden.

Algunos residentes colocaron contenedores de basura detrás de los vehículos federales, mientras otros se ubicaron delante de las unidades para impedir que abandonaran el lugar.

Patricia Velazquez, quien vive en la zona desde hace más de tres décadas, expresó a Long Beach Post que los residentes estaban dispuestos a intervenir para impedir que los agentes se llevaran al hombre.

¿Qué hizo la Policía de Long Beach después de la detención del ICE?

La Policía de Long Beach acudió al lugar después de recibir una solicitud de asistencia relacionada con el operativo federal. En un comunicado del 17 de octubre, la institución indicó que personal del ICE había solicitado ayuda por denuncias de vandalismo contra vehículos y por la presencia de una persona que necesitaba atención médica.

Cuando los agentes locales llegaron, encontraron a Gonzalez esposado, sangrando y bajo custodia de oficiales federales. El departamento también señaló que se desarrollaba una alteración del orden público en la que participaba un grupo numeroso de personas.

La familia de Gonzalez denunció que los oficiales lo golpearon con un vehículo y utilizaron una pistola eléctrica contra él en dos ocasiones StopICE.net

Según la versión policial, el personal del Departamento de Bomberos no podía acceder al lugar porque algunos contenedores de basura bloqueaban la calle. Ante esa situación, los policías trasladaron a Gonzalez a una estación de bomberos cercana, donde le retiraron las esposas.

Posteriormente, personal de emergencia lo llevó a un hospital para recibir atención médica. La Policía de Long Beach aclaró que no había participado en el operativo de control migratorio y que su intervención estuvo vinculada con la asistencia médica y la situación que se desarrollaba en el lugar.

Además, informó que no realizó arrestos durante el procedimiento. La institución explicó que, aunque no colabora con la aplicación de las leyes federales de inmigración, tampoco puede obstaculizar legalmente las operaciones de las autoridades federales.

De acuerdo con el mismo comunicado, después de que los policías locales abandonaran el lugar, algunos agentes del ICE los siguieron hasta el estacionamiento de una comisaría.

Allí se les pidió que se retiraran y se les indicó que podían presentar una denuncia formal si consideraban que se habían producido daños contra sus vehículos.

El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, condenó lo ocurrido y exigió explicaciones a las autoridades federales. Según informó CNN el 18 de octubre, el funcionario intentó comunicarse con el ICE mediante su línea de denuncias, pero hasta entonces no había conseguido hablar con un representante de la agencia.