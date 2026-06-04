Intentó subir a un avión en California con su carry-on, pero la TSA se lo impidió

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) detectó un artefacto explosivo en el equipaje de mano de un pasajero en el Aeropuerto Internacional de Sacramento, California. Las autoridades federales detuvieron al sospechoso de inmediato en el puesto de control de seguridad.

Cómo la TSA detectó el explosivo en el aeropuerto de Sacramento

El implicado, identificado como Kimani Osayande Jones, de 49 años y residente de Sacramento, enfrenta cargos federales por posesión ilegal de material explosivo en el aeropuerto. Según un comunicado de la agencia, el arresto ocurrió el sábado 30 de mayo de 2026, cuando el individuo vestía guantes de látex y una bufanda sobre su rostro.

El explosivo hallado por la TSA era de tipo M, uno de los artefactos ilegales más comunes de encontrar por las autoridades en Estados Unidos Gene J. Puskar - AP

El bolso de mano contenía un explosivo improvisado tipo M y un encendedor de antorcha apto para iniciar la detonación. Los inspectores también hallaron un cuchillo, tijeras, hojas de tijera, una lata de aerosol y bridas de plástico.

Además, Jones trasladaba cinco teléfonos móviles en su equipaje durante el control de seguridad. Uno de los dispositivos electrónicos poseía un temporizador de 15 minutos activo y otro aparato exhibía un mensaje de texto con la frase: “Estaremos esperando su llamada”.

El riesgo del artefacto hallado por la TSA en un vuelo desde California

Tras la detención en el Estado Dorado, técnicos especialistas retiraron el material de forma segura y confirmaron que la pólvora y la mecha estaban en condiciones de funcionar. La agencia federal constató que una detonación en el aire cerca de una ventana hubiera causado daños a la estructura de la aeronave y despresurización de la cabina.

El acusado permanece en la cárcel del condado de Sacramento bajo detención preventiva sin derecho a fianza por orden judicial. Una condena por este delito implica una pena de cinco años de prisión y una multa de 250 mil dólares.

El hombre detenido en California enfrentará cinco años de prisión MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, la inspección previa de su equipaje de bodega para un vuelo de American Airlines hacia Charlotte no arrojó elementos sospechosos. Rastreadores caninos revisaron toda la carga en el destino de Carolina del Norte sin encontrar novedades.

Registros oficiales confirman que Jones llamó 13 veces a la línea del Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) este año para denunciar supuestas amenazas hacia su persona. Además, la policía local comunicó que se registraron antecedentes de paranoia en el historial del detenido.

Qué explosivos ilegales regula la ATF en Estados Unidos

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) regula e investiga el uso ilegal de estos materiales. Según dice su sitio web oficial, la ley federal prohíbe la fabricación, almacenamiento, distribución, recepción o transporte de insumos explosivos sin una licencia o permiso específico.

La regla 3-1-1 de la TSA sobre las maletas de mano

Las empresas ilegales sin habilitación comercial producen estos dispositivos con compuestos volátiles sensibles al calor, fricción y descargas electrostáticas. Su detonación accidental o intencionada provoca muertes, lesiones graves y cuantiosos daños materiales cada año.

Algunos de los artefactos ilegales más comunes son: