Intentó subir a un avión en California con su carry-on, pero la TSA se lo impidió
El hombre llevaba un dispositivo tipo M, un encendedor de antorcha, cinco celulares y un temporizador activo, según autoridades federales
- 3 minutos de lectura'
La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) detectó un artefacto explosivo en el equipaje de mano de un pasajero en el Aeropuerto Internacional de Sacramento, California. Las autoridades federales detuvieron al sospechoso de inmediato en el puesto de control de seguridad.
Cómo la TSA detectó el explosivo en el aeropuerto de Sacramento
El implicado, identificado como Kimani Osayande Jones, de 49 años y residente de Sacramento, enfrenta cargos federales por posesión ilegal de material explosivo en el aeropuerto. Según un comunicado de la agencia, el arresto ocurrió el sábado 30 de mayo de 2026, cuando el individuo vestía guantes de látex y una bufanda sobre su rostro.
El bolso de mano contenía un explosivo improvisado tipo M y un encendedor de antorcha apto para iniciar la detonación. Los inspectores también hallaron un cuchillo, tijeras, hojas de tijera, una lata de aerosol y bridas de plástico.
Además, Jones trasladaba cinco teléfonos móviles en su equipaje durante el control de seguridad. Uno de los dispositivos electrónicos poseía un temporizador de 15 minutos activo y otro aparato exhibía un mensaje de texto con la frase: “Estaremos esperando su llamada”.
El riesgo del artefacto hallado por la TSA en un vuelo desde California
Tras la detención en el Estado Dorado, técnicos especialistas retiraron el material de forma segura y confirmaron que la pólvora y la mecha estaban en condiciones de funcionar. La agencia federal constató que una detonación en el aire cerca de una ventana hubiera causado daños a la estructura de la aeronave y despresurización de la cabina.
El acusado permanece en la cárcel del condado de Sacramento bajo detención preventiva sin derecho a fianza por orden judicial. Una condena por este delito implica una pena de cinco años de prisión y una multa de 250 mil dólares.
Por su parte, la inspección previa de su equipaje de bodega para un vuelo de American Airlines hacia Charlotte no arrojó elementos sospechosos. Rastreadores caninos revisaron toda la carga en el destino de Carolina del Norte sin encontrar novedades.
Registros oficiales confirman que Jones llamó 13 veces a la línea del Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) este año para denunciar supuestas amenazas hacia su persona. Además, la policía local comunicó que se registraron antecedentes de paranoia en el historial del detenido.
Qué explosivos ilegales regula la ATF en Estados Unidos
La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) regula e investiga el uso ilegal de estos materiales. Según dice su sitio web oficial, la ley federal prohíbe la fabricación, almacenamiento, distribución, recepción o transporte de insumos explosivos sin una licencia o permiso específico.
Las empresas ilegales sin habilitación comercial producen estos dispositivos con compuestos volátiles sensibles al calor, fricción y descargas electrostáticas. Su detonación accidental o intencionada provoca muertes, lesiones graves y cuantiosos daños materiales cada año.
Algunos de los artefactos ilegales más comunes son:
- M-80, M-100 (Saludo de Plata), M-250 y M-1000 (Cuarto de Palo).
- Bombas caseras: dispositivos improvisados con tubos de acero y mezclas explosivas.
- Cócteles Molotov: botellas de vidrio con gasolina que encienden al romperse.
- Dispositivos destructivos: bombas incendiarias o de gas venenoso, granadas, cohetes, misiles y minas.
Otras noticias de Agenda EEUU
Mundial 2026. Amtrak suma trenes y exige reserva obligatoria en el Pacific Surfliner de Los Ángeles
Sin impuestos. Vacaciones fiscales para compras escolares en Illinois: las fechas clave para comprar útiles baratos
Hasta US$500 menos por mes. Así afectaría el recorte del Seguro Social a los beneficiarios en EE.UU.
- 1
Gonzalo Belloso, explosivo: confirmó la continuidad de Jorge Almirón como técnico de Rosario Central y arremetió contra uno de sus futbolistas
- 2
En fotos: de los días de relax de Kylie Jenner a los impactantes looks de Jennifer Lopez
- 3
Simularon 10.000 veces los resultados del Mundial: este equipo será el campeón
- 4
Uno por uno, cómo votó cada senador el pliego de Michelli, que dividió a La Libertad Avanza