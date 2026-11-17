Envejecer puede estar acompañado por una vida emocional más estable. Un seguimiento de adultos durante más de una década encontró una asociación entre la edad, un bienestar emocional más positivo y una mayor estabilidad de los sentimientos. El resultado describe una tendencia observada en el grupo estudiado y no permite anticipar cómo se sentirá cada persona.

Cómo se midieron las emociones según investigadores de Stanford

Laura Carstensen, investigadora de la Universidad de Stanford, encabezó el trabajo publicado en 2011 en Psychology and Aging.

El equipo pidió a participantes de distintas edades que informaran sus emociones cinco veces al día, en momentos elegidos al azar, durante una semana. El procedimiento se repitió cinco y diez años después.

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Hubo 184 participantes en la primera medición, 191 en la segunda y 178 en la tercera. El análisis vinculó el avance de la edad con una experiencia emocional más positiva, más estable y también más compleja:

Las emociones positivas y negativas podían aparecer juntas .

. La asociación se mantuvo al considerar factores como la salud física, la personalidad y variables demográficas.

El equipo examinó sus resultados a la luz de la teoría de la selectividad socioemocional, que relaciona las prioridades personales con la percepción del tiempo disponible.

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Esa perspectiva plantea que las personas pueden dar más importancia a los vínculos y experiencias emocionalmente significativas cuando perciben el futuro como más limitado.

Una encuesta sobre el bienestar durante la pandemia

En otro estudio, publicado en 2020, Carstensen, Yochai Shavit y Jessica Barnes analizaron las emociones durante la expansión inicial del coronavirus en Estados Unidos.

La encuesta incluyó una muestra representativa de 945 personas de entre 18 y 76 años, a quienes se les preguntó por la frecuencia y la intensidad de emociones positivas y negativas.

Los investigadores observaron una asociación entre mayor edad y mayor bienestar emocional relativo, incluso al tener en cuenta la percepción del riesgo y otras características.

La encuesta se realizó en un contexto de estrés extendido y de especial riesgo sanitario para las personas mayores.

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Los estudios no prueban que haber atravesado períodos de incertidumbre sea la causa de un mejor manejo de las emociones; ni establecen una ventaja exclusiva para quienes nacieron entre 1945 y 1965. Sus conclusiones son grupales: las circunstancias y la salud de cada persona también importan.

Una revisión sistemática sobre el bienestar de adultos mayores durante la pandemia encontró resultados diversos entre los estudios incluidos, aunque muchos registraron menos resultados negativos en participantes de mayor edad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.