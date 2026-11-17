La Universidad de Buenos Aires (UBA) volvió a ser la institución argentina mejor ubicada en el QS World University Rankings de sustentabilidad, aunque retrocedió 65 lugares respecto de la edición anterior. Se ubicó en el puesto 435, frente al 370 que había ocupado en 2026, y quedó undécima entre las universidades de América Latina.

De las 11 universidades argentinas incluidas en la edición 2027, ocho bajaron posiciones, dos se mantuvieron y una mejoró. No hubo nuevas incorporaciones, según el informe de Quacquarelli Symonds (QS), la consultora especializada en educación superior que elabora estos rankings.

La Universidad Austral fue la única argentina que avanzó. Pasó del rango 1301-1400 al 1101-1150 y se posicionó como la universidad privada mejor ubicada del país. Alcanzó además el primer puesto nacional en el indicador de sustentabilidad ambiental, uno de los componentes que se utilizan para construir el ranking.

Qué se mide

El ranking analiza el desempeño de las universidades en tres categorías. El impacto ambiental y el social representan, cada uno, el 45% de la puntuación. El 10% restante corresponde a la gobernanza, una variable que abarca aspectos como la ética, la transparencia, las prácticas de contratación y la toma de decisiones.

Dentro del impacto ambiental se evalúan la sustentabilidad de las instituciones, la educación ambiental y la investigación en esa área. Ninguna institución latinoamericana quedó entre las primeras 300 en investigación ambiental. En el componente social se incluyen igualdad, intercambio de conocimiento, impacto de la educación, empleabilidad y resultados, y salud y bienestar. El intercambio de conocimiento aparece entre las áreas con mejores resultados regionales, con ocho universidades entre las primeras 100 del mundo.

La medición, por lo tanto, abarca tanto la formación y la investigación como el funcionamiento de las universidades y su relación con la sociedad. También contempla los desafíos que enfrentan como empleadoras y como organizaciones que administran instalaciones y recursos.

“El QS World University Rankings: Sustainability 2027 está diseñado para alentar a las instituciones de educación superior de todo el mundo a considerar su impacto social y ambiental como centros de educación e investigación, así como los desafíos de sostenibilidad operativa que enfrentan como importantes empleadores”, señaló Jessica Turner, CEO de QS.

Esta edición incluye unas 2000 instituciones de 107 países y territorios. La Universidad de Lund, en Suecia, ocupa el primer lugar por segundo año consecutivo. La siguen la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, que subió al segundo puesto, y la Universidad de Toronto, en Canadá, que pasó del segundo al tercero y había encabezado las ediciones de 2024 y 2025.

La consultora también advierte que los movimientos en las posiciones pueden estar relacionados con la información que entregan las instituciones. Según señalan, muchas universidades no recopilaban los datos utilizados para elaborar esta clasificación y algunos cambios significativos se producen cuando presentan información que antes no estaba disponible.

La Universidad Austral fue la única argentina que avanzó: pasó del rango 1301-1400 al 1101-1150, y se posicionó como la universidad privada mejor puntuada del país

La Austral señaló que la sustentabilidad integra su Plan Estratégico 2030 y que busca incorporarla a la formación de los alumnos, la investigación, la gestión de sus sedes y el trabajo con la comunidad. La institución también informó que trabaja para reducir su huella de carbono y alcanzar cero emisiones para 2050.

“Estos resultados nos animan a seguir avanzando, con la convicción de que podemos contribuir al cuidado de nuestra casa común y al bien común de la sociedad”, afirmó su rector, Julián Rodríguez.

Verónica Torres Cerino, gerente de Sostenibilidad de la universidad, agregó: “Queremos que nuestros estudiantes se formen con una mirada comprometida con el cuidado del ambiente y de las personas, y que nuestro trabajo tenga un impacto positivo en las comunidades con las que nos vinculamos”.

El ranking regional

En América Latina y el Caribe participan casi 150 universidades de 16 sistemas de educación superior. La Universidad de San Pablo es la mejor posicionada, en el puesto 62. En la edición anterior había ocupado el puesto 90. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) subió del 222 al 151 y la Pontificia Universidad Católica de Chile avanzó del 212 al 178.

Completan los primeros cinco lugares regionales la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el puesto 224, y la Universidad Estadual de Campinas, en el 245. Ocho de las primeras 10 instituciones latinoamericanas mejoraron su ubicación. Pero el balance del conjunto es diferente. En la región, 63 universidades retrocedieron, 34 conservaron su posición y otras 34 avanzaron. Además, se incorporaron 15 instituciones.

“En el caso de América Latina, sus sistemas de educación superior están perdiendo terreno, en promedio, en áreas como la salud y el bienestar, la investigación ambiental y la igualdad”, señaló Turner.

La Argentina es el sexto sistema de educación superior con mayor cantidad de instituciones representadas en América Latina y el Caribe. Brasil encabeza ese listado con 36 universidades, seguido por Chile, con 22; México, con 21; Colombia, con 19, y Ecuador, con 13.