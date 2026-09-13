La AI Transparency Act ya se aplica en California y Newsom ahora firma una orden que impacta en menores de edad

California aplica desde el 2 de agosto la AI Transparency Act, una regulación que exige mayor trazabilidad sobre contenidos creados o alterados con inteligencia artificial. Ahora, el gobernador Gavin Newsom firmó otra medida que restringe herramientas consideradas adictivas en redes sociales para menores de 16 años. La ley de transparencia de IA apunta a desarrolladores y plataformas digitales; la nueva disposición se enfoca en la experiencia de niños y adolescentes en línea.

Transparencia para contenidos que vengan de la IA en California

La AI Transparency Act, identificada como SB 942, establece obligaciones para desarrolladores de IA generativa con altos volúmenes de usuarios.

La norma exige que los sistemas incorporen información de procedencia en los archivos digitales creados o modificados con IA.

La ley firmada por Gavin Newsom entrará en vigor en enero de 2027 Fotomontaje generado con IA (X Gavin Newsom)

Las infracciones pueden derivar en sanciones civiles de US$5000 por cada incumplimiento diario.

Desde el 1 de enero de 2027, buscadores, redes sociales y servicios de mensajería masiva con más de dos millones de usuarios únicos mensuales deberán detectar y conservar datos de procedencia de los archivos que circulen en sus plataformas.

Newsom firma límites para menores en California

Newsom firmó una ley que prohíbe a las plataformas ofrecer determinadas funciones adictivas a usuarios menores de 16 años, según informó The Guardian.

La medida alcanza recursos como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de videos y los sistemas de recomendación basados en algoritmos.

Las empresas podrán mantener las cuentas de esos usuarios si les ofrecen una versión sin esas funciones o si restringen su acceso mediante mecanismos de verificación de edad.

El gobernador Gavin Newsom firmó dos leyes (SB 813 y AB 1405) para establecer estándares nacionales de auditoría independiente en inteligencia artificial Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Newsom

La regulación entrará en vigor en 2027 y forma parte de un paquete de leyes estatales sobre redes sociales, IA y privacidad infantil.

Un nuevo marco tecnológico para California

Las dos normas regulan áreas diferentes, pero avanzan sobre un mismo objetivo: elevar las exigencias para las compañías tecnológicas que operan en California.

La AI Transparency Act se concentra en identificar el origen de contenido sintético y facilitar información a los usuarios.

La ley para menores busca reducir elementos de diseño que pueden prolongar el uso de redes sociales entre niños y adolescentes.

Newsom Habló Sobre La Importancia De Regular La IA

Para tener en cuenta sobre la nueva ley firmada por Newsom

La AI Transparency Act ya está vigente para los desarrolladores de IA generativa contemplados por la norma.

Las obligaciones para grandes plataformas de detectar y conservar información de procedencia comenzarán el 1 de enero de 2027.

La nueva ley para redes sociales se aplica a residentes de California menores de 16 años. Las plataformas deberán retirar funciones como el scroll infinito, el autoplay y los feeds algorítmicos, o impedir el acceso de menores a esas herramientas mediante verificación de edad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.