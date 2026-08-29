Ya es oficial: AI Transparency Act, la ley firmada por Newsom que ya se aplica en California

California consolidó un marco regulatorio estricto para la inteligencia artificial (IA) generativa tras la promulgación de la ley SB 942 y su posterior ampliación mediante la AB 853. Estas normativas, impulsadas por el gobernador Gavin Newsom, establecen un sistema de control sobre los contenidos sintéticos y las plataformas que los distribuyen.

California AI Transparency Act: de qué se trata la ley

El objetivo principal reside en aumentar la transparencia mediante la obligatoriedad de conservar datos sobre la procedencia y el historial de modificación de textos, imágenes, videos y audios.

Las normas que regulan la inteligencia artificial en California fueron impulsadas por el gobernador Gavin Newsom Jae C. Hong - AP

La base legal del sistema surge de la SB 942, conocida como California AI Transparency Act, que introdujo reglas específicas en el Código de Negocios y Profesiones tras su aprobación legislativa en 2024.

Aunque la norma original fijó su entrada en vigor para inicios de 2026, la ley complementaria AB 853, sancionada en octubre de 2025, postergó la aplicación plena de las disposiciones hasta el 2 de agosto de 2026. Esta segunda ley expandió además las definiciones técnicas, al incluir nuevos dispositivos de captura como teléfonos móviles y cámaras, y al categorizar de forma precisa los sitios web que alojan modelos de IA para su descarga.

Normas para las grandes plataformas

El alcance de la regulación impacta de forma directa a las plataformas digitales de gran escala. Según la normativa, los motores de búsqueda, las redes sociales y los servicios de mensajería masiva con más de dos millones de usuarios únicos mensuales deben implementar sistemas de detección de origen a partir del 1° de enero de 2027.

En la nueva ley, la responsabilidad alcanza también a los proveedores que alojan modelos de inteligencia artificial generativa Fotomontaje editado con IA

Estas empresas deberán instalar una interfaz que informe al usuario si el contenido cuenta con firmas digitales, además de identificar el sistema o el dispositivo que participó en su creación o alteración. La medida busca garantizar que la información sobre la autenticidad de los archivos permanezca visible mientras circulan por las redes.

La responsabilidad alcanza también a los proveedores que alojan modelos de inteligencia artificial generativa. La AB 853 prohíbe que estos sitios pongan a disposición del público sistemas que carezcan de las capacidades de identificación exigidas por la ley. De este modo, California traslada la carga del cumplimiento tanto a quienes desarrollan la tecnología como a las plataformas que permiten su distribución. Esta estrategia pretende asegurar que toda herramienta de IA generativa cumpla con los estándares de transparencia adoptados por los organismos de control internacionales.

El objetivo de la nueva ley que regula la transparencia de la IA

La definición legal de inteligencia artificial contempla ahora sistemas basados en máquinas con distintos grados de autonomía que logran influir en entornos físicos o virtuales mediante resultados sintéticos.

Con la plena vigencia de estas normas, las empresas tecnológicas enfrentan el desafío de adaptar sus arquitecturas digitales a los requisitos estatales de trazabilidad.

El sistema de California intenta así reducir la circulación de material engañoso en un entorno digital cada vez más complejo. La implementación completa de este esquema regulatorio marca un precedente significativo en la legislación sobre el uso de tecnologías avanzadas y el derecho de los ciudadanos a conocer el origen del material que consumen.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA