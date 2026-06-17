La ciudad de California que renueva US$500.000 para ayudar a inmigrantes que enfrentan la deportación en este momento

La ciudad de Sacramento, California, renovó un fondo de 500 mil dólares destinado a sostener servicios de defensa legal y apoyo comunitario para inmigrantes. La iniciativa está enfocada en residentes que enfrentan procesos de deportación o necesitan orientación sobre sus derechos.

Renovación de fondos para la asistencia legal migratoria

El objetivo principal de esta medida consiste en que los residentes cuenten con herramientas para enfrentar situaciones de expulsión. Según Univision, la inversión asegura que la comunidad disponga de acceso a una representación ante las autoridades migratorias.

La ayuda busca dar asistencia legal para migrantes contra el ICE en Sacramento Xin Hua - XinHua

La Red FUEL, cuya sigla representa la Red de Unidad Familiar, Educación y Asistencia Legal para Inmigrantes de Sacramento, surgió en 2017 a partir de una alianza entre la municipalidad y diversas organizaciones comunitarias.

El grupo integra a más de 80 organizaciones locales, entidades religiosas, clínicas de derecho y especialistas en servicios pro bono. La misión central, según su descripción, es atender las necesidades legales, informativas y de salud de los inmigrantes y refugiados de la zona.

Diversas organizaciones y entidades forman parte de la Red FUEL en Sacramento para brindar tácticas de defensa contra el ICE Imagen editada con IA / Unsplash

Entre las prestaciones más destacadas, se encuentran las consultas legales gratuitas y servicios específicos de defensa contra la deportación. Además, el programa incluye asistencia para la preparación ante emergencias familiares

El impacto que tuvo la Red FUEL en Sacramento durante los últimos años

La trayectoria de esta coalición desde su fundación hace nueve años registró una alta demanda de servicios, de acuerdo con su página oficial. En el período comprendido entre 2022 y 2025, el programa logró brindar apoyo, información o representación a más de 108 mil personas.

Huelga histórica en un distrito escolar de Sacramento

En ese sentido, las autoridades aseguran que el éxito radica en su capacidad para adaptar los recursos a las necesidades reales de los individuos. “Al comprender nuestros derechos legales, utilizar nuestros recursos y servicios locales y unirnos como comunidad en apoyo de los inmigrantes, podemos responder a las tácticas de intimidación de ICE con firmeza, no con pánico”, dice el sitio oficial.

El financiamiento también apunta a cubrir una brecha en los procesos migratorios. La asistencia de un abogado no está garantizada por el gobierno federal en casos de deportación. Por eso, FUEL contacta a residentes con orientación legal gratuita o de bajo costo antes de que deban presentarse ante una corte migratoria.

Presupuesto aprobado en una ciudad Santuario

La renovación del fondo se inscribe en una política local de larga data. Sacramento, en California, se reconoce como ciudad santuario desde 1985 y, según el ayuntamiento, sus normas limitan la participación de funcionarios municipales en tareas de control migratorio civil.

En 2025, en medio del inicio de las redadas migratorias, las autoridades locales reafirmaron el compromiso al actualizar su plataforma de protección para estas comunidades extranjeras y refugiados.