Elecciones en San Francisco: qué porcentaje de votos debe obtener un candidato para reemplazar a Eric Swalwell

Los votantes del área de la Bahía de San Francisco participan este martes de una elección especial que definirá quién ocupará el escaño que dejó vacante Eric Swalwell en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Un aspirante podría ganar este mismo martes si supera un umbral específico de votos. En caso contrario, la definición se extenderá.

Elección especial del Distrito 14: el porcentaje para ganar sin balotaje

La elección especial corresponde al Distrito Congresional 14 de California, una jurisdicción que abarca varias ciudades del East Bay, entre ellas Fremont, Hayward y Livermore.

El sistema electoral californiano exige que el ganador obtenga más del 50% de los votos para triunfar hoy Rich Pedroncelli - FR171957 AP

De acuerdo con la información publicada por Associated Press, el sistema establece que cualquier candidato que obtenga más del 50% de los votos será declarado ganador y ocupará el cargo hasta enero de 2027, para completar el período que dejó inconcluso Eric Swalwell.

Si ningún postulante supera ese umbral, la contienda no quedará definida este 16 de junio. En ese escenario, los dos candidatos más votados avanzarán a la elección general especial del próximo 18 de agosto.

Renuncia de Eric Swalwell: por qué quedó vacante el Distrito 14 de California

La vacante se originó luego de la renuncia de Eric Swalwell, quien ejerció siete mandatos consecutivos en la Cámara de Representantes, los dos últimos por el Distrito 14.

Según detalló Associated Press, el legislador demócrata presentó su renuncia en abril de 2026 y también abandonó su candidatura a gobernador después de que el diario San Francisco Chronicle publicara acusaciones de agresión sexual en su contra.

Eric Swalwell, quien representó al distrito durante siete mandatos, renunció a su cargo y a su candidatura a gobernador el pasado 13 de abril Facebook Eric Swalwell - Facebook Eric Swalwell

Posteriormente, se informó sobre nuevas denuncias realizadas por otras mujeres, quienes lo acusaron de haber enviado mensajes inapropiados y fotografías de desnudos.

A pesar de las acusaciones, Swalwell negó reiteradamente las acusaciones, pero sostuvo que permanecer en el cargo podría perjudicar a sus representados y decidió renunciar.

La renuncia se hizo efectiva el 14 de abril y obligó a convocar una elección extraordinaria para completar el tiempo restante de su mandato.

Distrito 14 de California: los 11 candidatos de la primaria especial

La boleta electoral incluye 11 nombres pertenecientes a distintas fuerzas políticas y también a un candidato independiente.

Los candidatos son:

Alisha Cordes (Partido Demócrata)

(Partido Demócrata) Melissa Hernandez (Partido Demócrata)

(Partido Demócrata) Rakhi Israni Singh (Partido Demócrata)

(Partido Demócrata) Sheriene Ridenour (Partido Demócrata)

(Partido Demócrata) Jot Thiara (Partido Demócrata)

(Partido Demócrata) Aisha Wahab (Partido Demócrata)

(Partido Demócrata) Wendy Huang (Partido Republicano)

(Partido Republicano) Dena Maldonado (Partido Republicano)

(Partido Republicano) Tom Wong (Partido Republicano)

(Partido Republicano) Jack Wu (Partido Republicano)

(Partido Republicano) Victor Zevallos (sin preferencia partidaria)

El Distrito Congresional 14 es considerado un bastión demócrata. Según Associated Press, durante los años en los que ocupó el cargo, Eric Swalwell derrotó con comodidad a sus rivales republicanos y mantuvo amplios márgenes de diferencia en las urnas.

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

Ese contexto convierte a los aspirantes demócratas en los principales favoritos para quedarse con la representación del distrito, aunque el sistema electoral permite que todos los candidatos compitan en una misma primaria sin importar su afiliación partidaria.

Este mecanismo, conocido como primaria no partidaria de los dos primeros puestos, ordena a todos los aspirantes en una única boleta. Los dos más votados avanzan a la elección definitiva si nadie consigue una mayoría absoluta.

Según indicó Ballotpedia, Entre las principales candidatas demócratas sobresalen Aisha Wahab, senadora estatal que centró su campaña en la reducción de los costos de la vivienda, y Melissa Hernandez, directora de la junta de Bay Area Rapid Transit (BART) y exalcaldesa de la ciudad de Dublin.

Por el lado republicano, una de las candidatas es Wendy Huang, inversora inmobiliaria, mientras que Dena Maldonado llega a la competencia como propietaria de un pequeño negocio floral.