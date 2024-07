La ciudad de California que se rebela ante esta nueva medida aprobada por Gavin Newsom

Escuchar

Tras la orden ejecutiva del gobernador Gavin Newsom de levantar los campamentos de indigentes y personas sin hogar de las calles de California, una importante ciudad decidió no acatar la medida. Se trata ni más ni menos que de Los Ángeles, la urbe más poblada de ese estado del suroeste de EE.UU., cuyas autoridades locales –demócratas, al igual que el mandatario estatal– calificaron la iniciativa como “completamente inadmisible”.

La decisión de Newsom reavivó una tensión interpartidaria sobre cómo atender el problema de las personas en situación de calle. Según informó The New York Times, Lindsey Horvath, supervisora del condado de Los Ángeles, admitió que teme que la orden pueda alentar más arrestos de quienes se niegan a abandonar las calles, en un contexto en donde, con una perspectiva integral del problema, los funcionarios locales comenzaban a ver mejores resultados frente a este escenario.

La iniciativa pretende atender la crisis de viviendas caras y personas sin hogar en Los Ángeles. jcomp / Freepik

Según los últimos datos de este organismo, recabados en enero pasado, por primera vez en seis años, el número de personas sin techo en la ciudad disminuyó con respecto al año anterior. En específico, el número total de indigentes cayó un 2,2%, mientras que la cantidad de gente sin hogar que no está en un refugio de emergencia y duerme en la calle, en tiendas de campaña o en coches bajó un 10,4%.

“No creo que amenazar la financiación en un momento en el que estamos tratando de atender y alojar a más personas sea una situación en la que alguien quiera estar”, sostuvo Horvath. Mientras tanto, al conocerse la orden ejecutiva de Newsom, el sindicato de defensores públicos, cuyos miembros asisten a estas personas vulnerables, calificó la medida de “completamente inadmisible”.

Por su parte, el controlador de la ciudad de Los Ángeles, Kenneth Mejia, también rechazó la iniciativa y la trató de “cruel y contraproducente”, en un comunicado oficial. “La ciudad de Los Ángeles debe rechazar la política inhumana y no probada del gobernador Newsom”, aseguró el funcionario, que indicó que se trata de una “criminalización de las personas sin hogar” y planteó: “Castigar a las personas por dormir afuera cuando no hay refugio disponible es inhumano y no resulta en reducciones significativas de homeless o campamentos”.

La alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, en una visita a un campamento de homeless X @KarenBassLA

A su vez, según reveló la prensa local, las autoridades locales le solicitaron al Sheriff Robert Luna, encargado de administrar las cárceles de esa zona, que aclarara la próxima semana, en una reunión pública, que el condado podría negarse a encarcelar a personas que hayan sido arrestadas únicamente por infracciones a las normas contra los campamentos.

La medida de Gavin Newsom para levantar los campamentos de personas sin hogar en California

“No hay más excusas”, aseveró Newsom, que tomó la decisión de ordenar levantar todos los campamentos de este tipo en California luego de que la Corte Suprema permitiera a las ciudades imponer prohibiciones de dormir al aire libre en espacios públicos. “Hemos proporcionado el tiempo y los fondos. Ahora es el momento de que todos hagan su trabajo”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter), a modo de advertencia para los gobiernos locales, dado que hay ciertos territorios en los que el Estado no puede intervenir.

El gobernador explicó que la medida responde a que estos campamentos “representan un riesgo a la vida, a la salud y a la seguridad” de las comunidades, así como también de las personas que viven en zonas aledañas.

De qué se trata la orden ejecutiva de Newsom (AP Foto/Steven Senne, Archivo) Steven Senne - AP

Por lo tanto, a partir de esta orden ejecutiva, las agencias y departamentos sujetos a la autoridad comenzarán a desalojar los campamentos de personas sin hogar. Según la declaración, se deberá notificar a los afectados con antelación y se guardarán sus pertenencias personales durante 60 días. Además, se intentará conectar a los indigentes con los servicios públicos estatales. Sin embargo, para los demócratas locales de Los Ángeles, la medida del gobernador ignora la realidad de estas personas que, en muchas ocasiones, cuando son expulsadas de los campamentos, no tienen donde ir.

