En Los Ángeles: personas sin hogar construyen una casa con jardín y electricidad justo al lado de una autopista

En un contexto donde cada vez más incrementa el número de personas que no tienen techo en California, un grupo de personas sin hogar construyó en Los Ángeles una casa que tiene todo lo necesario para vivir con comodidad: un jardín, una parrilla para asar comida, electricidad e incluso una hamaca para relajarse. Lo curioso es que lo hicieron en un pequeño sitio ubicado entre una autopista y el Arroyo Seco.

A lo largo y ancho de esa zona, se encuentran una serie de estructuras erigidas por personas que no tienen una propiedad para vivir. Allí se pueden encontrar refugios improvisados, carpas y lonas extendidas. Sin embargo, entre esas construcciones precarias, se destaca una vivienda que bien podría pertenecer a un vecindario.

Archivo.- Un hombre sin hogar duerme bajo el sol en el distrito de Hollywood de Los Ángeles, el miércoles 12 de julio de 2023

Mike Ancheta, un vecino de la zona, expresó en diálogo con el canal de noticias local KTLA que “admiraba” el trabajo que habían hecho para edificar ese hogar, pero advirtió que no debería estar ubicado en ese lugar. “Esto no pertenece aquí. Esto es propiedad pública. Pero esto no es para lo que se supone que debe usarse. Esto es peligroso. Como puedes ver, alguien está cocinando ahí fuera, a fuego abierto. Están robando electricidad”, sostuvo.

A través de un informe televisivo de ese mismo medio, trascendió que los campamentos improvisados erigidos sobre el río seco fueron aumentando en los últimos años. Eso ocurre en una crisis de personas sin hogar (en inglés, homeless) en Los Ángeles, donde se estima que la cifra asciende a más de 46.000.

Las carpas que aparecen a los largo de Los Ángeles FREDERIC J. BROWN - AFP

En enero, se realizó el “recuento de personas sin hogar de Los Ángeles”. Los resultados de 2024 aún no están disponibles, pero los datos del relevamiento del año pasado demuestran que se produjo un aumento interanual del 10%. En el condado, la cifra asciende a 75.518 personas, mientras que en la ciudad es de 46.260.

California: uno de los estados con el mayor registro de personas sin hogar

En su Informe anual de evaluación de personas sin hogar, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) mostró que, durante 2023, se registraron al menos 653 mil personas sin vivienda en Estados Unidos. Asimismo, los resultados evidencian que California es no solo el estado más poblado del país, sino también el que tiene la mayor cantidad de gente que vive en las calles.

En total, se contabilizaron 181.399 casos, de los cuales 123.423 (68%) estaban “sin refugio”, es decir, vivían al aire libre en carpas, autos o algún tipo de techo improvisado. No hay otra jurisdicción en Estados Unidos con una cifra tan alta. En segundo lugar, aparece Nueva York, con 103.200, mientras que el podio lo completa Florida, con 30.756.

California es uno de los estados con más personas sin una vivienda digna www.huduser.gov

Hay cinco áreas metropolitanas en EE.UU. que tienen la tasa de personas sin hogar más altas y todas ellas pertenecen a California: la región de San José (75%), Los Ángeles (73%), Oakland (73%), Long Beach (72%) y Sacramento (72%). Asimismo, hay dos lugares suburbanos con el porcentaje más elevado de falta de vivienda: El Dorado (89%) y el condado de Imperial (88%).

Otro informe de HUD concluye que los tres factores principales que crean este problema son el acceso a la vivienda, el estancamiento de los ingresos y el racismo sistémico. En el caso de California, las cifras se habrían disparado luego de la eliminación gradual del proyecto “Roomkey”, un programa surgido en pandemia que brindaba asilo temporal en hoteles.

En San Diego se da la particularidad de que, en 2023, por cada diez habitantes que encontraron vivienda, hubo otras 16 personas que quedaron sin hogar. El año anterior, la proporción fue de diez a 13. El HUD manifestó que aquellos que reciben ayuda del gobierno no consiguen alquilar un espacio para vivir.