La falla de San Andrés alcanza su mayor nivel de tensión en 1000 años: qué significa para California

La falla de San Andrés y el sistema de San Jacinto atraviesan un punto crítico en el sur de California. Un estudio liderado por científicos de la Tierra de la Universidad de Hawái en Mānoa reveló que ambas estructuras llegaron a su mayor tensión tectónica en 1000 años y que, en algunos sectores, ese nivel ya fue superado.

Qué reveló el estudio sobre San Andrés y San Jacinto

El trabajo, publicado en Journal of Geophysical Research: Solid Earth el 10 de junio, señala que el hallazgo tiene implicaciones directas para las evaluaciones de amenaza sísmica en un corredor de Estados Unidos con alta densidad poblacional e infraestructura crítica.

La investigación señala que varios tramos ya igualaron o superaron los máximos de presión registrados en 1000 años hawaii.edu

Liliane Burkhard, autora principal del estudio, afiliada de investigación del Hawaiʻi Institute of Geophysics and Planetology y científica de la Universidad de Berna, explicó que los resultados ubican la tensión en múltiples tramos “en o por encima de los valores más altos vistos en el último milenio”.

La investigadora también indicó que la región podría estar en condiciones de producir “una gran ruptura continua” que involucre de manera conjunta a ambos sistemas.

Cajon Pass funciona como una unión crítica entre las fallas

La investigación identifica a Cajon Pass como un punto decisivo entre San Andrés y San Jacinto. Burkhard señaló que esa zona puede actuar como una “puerta sísmica”. En ocasiones bloquea grandes rupturas entre ambas estructuras y, en otras, permite que avancen a través de la conexión e incluyan a los dos sistemas en un solo evento.

Para analizar ese comportamiento, el equipo desarrolló un modelo computacional basado en física. La herramienta simuló cómo se acumula y se libera la tensión a lo largo del sector sur de San Andrés y San Jacinto, con especial atención en Cajon Pass por su papel como enlace entre las dos fallas.

El modelo incorporó 1000 años de historia sísmica regional. Ese registro fue reconstruido a partir de evidencia geológica, entre ella datación por radiocarbono de sedimentos desplazados y datos de anillos de árboles.

¿Por qué el sistema se encuentra en un estado crítico?

Los investigadores ejecutaron la simulación hasta el presente para calcular cuánta presión se acumuló. Burkhard explicó que las condiciones que determinan si la “puerta sísmica” de Cajon Pass se abre o permanece cerrada parecen depender de la alineación de los niveles de tensión en ambos sistemas al momento de una ruptura.

La autora principal sostuvo que, con valores históricamente altos en toda la región y más de 160 años transcurridos desde la última gran ruptura, el conjunto se encuentra en un “estado críticamente cargado”.

Los resultados sugieren que la energía que habitualmente se liberaría en grandes terremotos continuó en acumulación y alcanzó niveles sin precedentes dentro del período estudiado.

Un posible escenario de ruptura conjunta en el sur de California

Uno de los puntos centrales del estudio es la posibilidad de que Cajon Pass facilite una ruptura simultánea de San Andrés y San Jacinto.

Según la universidad, ese escenario podría ser considerablemente más dañino que un evento limitado a una sola falla. Burkhard aclaró que el estudio “no es una predicción de cuándo ocurrirá un terremoto”. Sin embargo, la investigación menciona áreas densamente pobladas que podrían quedar bajo ese tipo de escenario:

Los Ángeles.

San Bernardino.

Riverside.

El Valle de Coachella.

¿Cómo puede ayudar el modelo a la preparación sísmica?

La universidad señaló que el modelado de tensión basado en física puede contribuir a refinar las evaluaciones de amenaza sísmica. También puede aportar información para la planificación de infraestructura, la preparación ante emergencias y los códigos de construcción.

Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y el Valle de Coachella figuran entre las áreas bajo posible impacto hawaii.edu

Burkhard afirmó que estos modelos ofrecen “una imagen más clara del rango de escenarios” para los cuales la región debería estar preparada. Según la investigadora, ese tipo de información resulta relevante para evaluar amenazas, planificar obras y fortalecer respuestas ante emergencias.