Noticias de California, hoy: confirman presencia del ICE y operativos masivos por el partido de Irán

La selección de Irán enfrenta este lunes 15 de junio a Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Inglewood por la fase de grupos del Mundial 2026. El partido concentra la atención en California por el amplio operativo de seguridad desplegado alrededor del estadio y por la participación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

ICE en el Mundial 2026: qué funciones cumple durante Irán vs. Nueva Zelanda

La presencia de la agencia federal genera cuestionamientos del sindicato Unite Here Local 11 y de grupos defensores de inmigrantes del sur de California.

Los cuestionamientos se producen mientras miles de aficionados se preparan para asistir al encuentro programado para esta noche en Los Ángeles.

La participación del ICE en los operativos del Mundial es confirmada por Tom Homan, responsable de la política migratoria de la administración de Donald Trump, en declaraciones a CBS News.

El SoFi Stadium, una de las sedes estadounidenses del torneo, cuenta con un esquema de seguridad coordinado entre agencias federales, estatales y locales.

Según explican las autoridades, la prioridad de los agentes está puesta en tareas vinculadas con la seguridad general del evento.

Homan sostiene que la presencia del ICE no tiene como objetivo realizar controles migratorios a los espectadores que asistan a los partidos.

En la misma entrevista, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, respaldó la participación de la entidad y afirmó que es una medida obligatoria en eventos de tal magnitud.

“Los agentes estarán atentos a personas buscadas por delitos graves, terrorismo o tráfico de drogas, con el objetivo de identificar a quienes tengan órdenes de captura y garantizar la seguridad de los aficionados", explicó.

Además de Los Ángeles, el operativo se extiende a otras ciudades de Estados Unidos incluidas en el calendario del Mundial 2026.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Irán debuta ante Nueva Zelanda en Los Ángeles con seguridad reforzada

La selección iraní llegó a Los Ángeles después de instalar su base de operaciones en Tijuana, México. El equipo disputa sus partidos de la fase de grupos en la costa oeste de Estados Unidos.

La participación de Irán en el torneo ocurre en medio de la tensión diplomática que mantienen Washington y Teherán, un escenario que aumenta la atención sobre las medidas de seguridad previstas para sus encuentros.

Un portavoz de la selección iraní informó que dos integrantes del equipo de prensa no recibieron visas. Además, denunció restricciones para parte de sus simpatizantes.

En la fase de grupos del Mundial 2026, Irán se medirá ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto en EE.UU. Instagram @teammellifootball

Operativo en el SoFi Stadium: qué informaron las autoridades de California

Durante una entrevista televisiva, Homan afirma que los agentes federales participan en funciones similares a las que desarrollan durante otras celebraciones en Estados Unidos.

El funcionario explica que el trabajo de los equipos de seguridad incluye la detección de documentación falsificada, mercadería ilegal y personas buscadas por distintos delitos.

Las autoridades mantienen activo el operativo en los alrededores del estadio durante toda la jornada previa al partido.

Trabajadores del SoFi Stadium cuestionan la presencia del ICE en el Mundial 2026

La inclusión de la agencia migratoria dentro del esquema de seguridad provoca rechazo entre organizaciones comunitarias y grupos defensores de inmigrantes del sur de California.

Entre los sectores que expresan preocupación aparece Unite Here 11, sindicato que representa a trabajadores vinculados con servicios de hotelería, gastronomía y logística en la región.

Los reclamos también apuntan al manejo de la información personal requerida para las acreditaciones laborales vinculadas con el Mundial. Las organizaciones piden mayores garantías sobre el tratamiento de esos datos y cuestionan la participación del ICE en los operativos relacionados con el torneo.

Tras el inicio del Mundial 2026, organizaciones de defensa de inmigrantes de California comenzaron a desplegar campañas informativas ante la llegada del ICE Imagen editada con IA / Unsplash

Irán vs. Nueva Zelanda: horario y sede del partido en Los Ángeles

Irán enfrenta a Nueva Zelanda este lunes a las 6 p.m. (hora local) en el SoFi Stadium por la fase de grupos del Mundial 2026. Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar con anticipación debido al importante flujo de público esperado para la jornada.