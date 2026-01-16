Último temblor en Oregon y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro de sismos este viernes 16 de enero de 2026

En Estados Unidos, se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del viernes 16 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un sismo hoy, viernes 16 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Fuerte sismo en Oregon de magnitud 6.00

Según el USGS, un sismo sacudió la zona de subducción de Cascadia bajo el océano Pacífico el jueves a las 19.25 hs. No se emitieron amenazas de tsunami. Sin embargo, News Nation reportó que algunas personas a lo largo de la costa de Oregón podrían haber sentido algún temblor.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 28 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 27 se presentaron en territorio estadounidense o Puerto Rico, incluyendo Alaska, Hawái y zonas continentales. El más fuerte de estos fue uno de magnitud 6,0, ubicado a 295 kilómetros al oeste de Bandon, Oregón.

Un área de EE.UU. de gran actividad telurica en las últimas 24 horas USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 77 kilómetros al suroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de enero a las 11.14 UTC (02.14 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de enero a las 11.14 UTC (02.14 hs en ). Ubicación: 43 kilómetros al noroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de enero a las 10.42 UTC (01.42 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de enero a las 10.42 UTC (01.42 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 10.06 UTC (02.06 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 10.06 UTC (02.06 hs en ). Ubicación: 117 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 16 de enero a las 10.03 UTC (01.03 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 16 de enero a las 10.03 UTC (01.03 hs en ). Ubicación: 55 kilómetros al noroeste de Petersville, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 16 de enero a las 09.25 UTC (00.25 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 16 de enero a las 09.25 UTC (00.25 hs en ). Ubicación: 118 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 16 de enero a las 08.48 UTC (23.48 hs del 15 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 16 de enero a las 08.48 UTC (23.48 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 35 kilómetros al sureste de Hope, Nuevo México . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 08.22 UTC (01.22 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 08.22 UTC (01.22 hs en ). Ubicación: 76 kilómetros al sureste de Kokhanok, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de enero a las 08.18 UTC (23.18 hs del 15 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de enero a las 08.18 UTC (23.18 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 52 kilómetros al sureste de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 07.26 UTC (00.26 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 07.26 UTC (00.26 hs en ). Ubicación: 285 kilómetros al oeste de Bandon, Oregón . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 16 de enero a las 06.35 UTC (22.35 hs del 15 de enero en Salem ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 16 de enero a las 06.35 UTC (22.35 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 101 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 16 de enero a las 05.36 UTC (20.36 hs del 15 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 16 de enero a las 05.36 UTC (20.36 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 36 kilómetros al sureste de Hope, Nuevo México . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 16 de enero a las 05.18 UTC (22.18 hs del 15 de enero en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 16 de enero a las 05.18 UTC (22.18 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 240 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 04.55 UTC (19.55 hs del 15 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 04.55 UTC (19.55 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 34 kilómetros al sureste de Hope, Nuevo México . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 03.45 UTC (20.45 hs del 15 de enero en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 03.45 UTC (20.45 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 7 kilómetros al suroeste de Morongo Valley, California . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 16 de enero a las 03.28 UTC (19.28 hs del 15 de enero en Sacramento ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 16 de enero a las 03.28 UTC (19.28 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 295 kilómetros al oeste de Bandon, Oregón. Magnitud: 6,0. Fecha y hora: 16 de enero a las 03.25 UTC (19.25 hs del 15 de enero en Salem).

Ubicación: 68 kilómetros al sur de Sand Point, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de enero a las 03.05 UTC (18.05 hs del 15 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de enero a las 03.05 UTC (18.05 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 11 kilómetros al suroeste de Stanton, Texas . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 02.44 UTC (20.44 hs del 15 de enero en Austin ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 02.44 UTC (20.44 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 14 kilómetros al sur de Tres Pinos, California . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 16 de enero a las 02.24 UTC (18.24 hs del 15 de enero en Sacramento ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 16 de enero a las 02.24 UTC (18.24 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 31 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 16 de enero a las 02.05 UTC (20.05 hs del 15 de enero en Austin ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 16 de enero a las 02.05 UTC (20.05 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 112 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 01.43 UTC (16.43 hs del 15 de enero en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de enero a las 01.43 UTC (16.43 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 35 kilómetros al sureste de Hope, Nuevo México . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 16 de enero a las 00.31 UTC (17.31 hs del 15 de enero en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 16 de enero a las 00.31 UTC (17.31 hs del 15 de enero en ). Ubicación: 33 kilómetros al sur de Nikolski, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de enero a las 20.52 UTC (11.52 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de enero a las 20.52 UTC (11.52 hs en ). Ubicación: 49 kilómetros al sur de Central Aguirre, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 15 de enero a las 19.51 UTC (15.51 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 15 de enero a las 19.51 UTC (15.51 hs en ). Ubicación: 38 kilómetros al oeste de Petersville, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de enero a las 17.58 UTC (08.58 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de enero a las 17.58 UTC (08.58 hs en ). Ubicación: 47 kilómetros al este de Denali National Park, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 14.32 UTC (05.32 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de enero a las 14.32 UTC (05.32 hs en ). Ubicación: 35 kilómetros al este-sureste de Valdez, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 15 de enero a las 13.31 UTC (04.31 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 15 de enero a las 13.31 UTC (04.31 hs en ). Ubicación: 32 kilómetros al sureste de Hope, Nuevo México. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de enero a las 13.27 UTC (06.27 hs en Santa Fe).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte.

La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera que ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco.

Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.