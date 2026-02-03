La historia poco conocida que Gavin Newsom revela en sus memorias: “Dislexia y falta de amor paterno”

El 24 de febrero, el gobernador de California, Gavin Newsom, publicará su libro autobiográfico “Young Man in a Hurry: A Memoir of Discovery”. En lugar de centrarse en su gestión o en el presente institucional del estado, el texto propone una revisión de su historia personal, marcada por dificultades de aprendizaje y tensiones familiares.

Una niñez marcada por la dislexia y el silencio familiar

“Espero que, independientemente de tu opinión sobre mí, la apertura y la honestidad que sentí al escribir esto y al vivirlo, resuenen”, dijo Newsom en un comunicado para presentar sus memorias.

“Aborda mi adaptación a la dislexia, el inicio y crecimiento de mis propias pequeñas empresas y el esfuerzo constante por ser el padre presente que mis hijos merecen", agregó.

El gobernador desarrolla como eje central de sus memorias su experiencia con la dislexia. En entrevistas anteriores contó que fue diagnosticado a los cinco años, pero que su madre Tessa Thomas decidió no informarle sobre la condición. Durante años, el niño convivió con dificultades para leer, escribir y concentrarse sin comprender su origen.

“Está bien ser normal, Gavin”, le dijo Thomas, según el relato de Newsom en su libro, retomado por The New York Times tras recibir una copia anticipada.

Esta condición no es un secreto en la vida pública del gobernador, quien en reiteradas ocasiones aseguró que tenía problemas de aprendizaje. Debido a esto, según relató, durante sus días de clases cuando tenía diez años se sentaba en los últimos pupitres para evitar el contacto visual con los docentes y sentía temor constante a ser llamado a leer en voz alta.

La historia de Gavin Newsom con su padre

La relación de Gavin Newsom con sus padres ocupa otro espacio central en sus memorias. Sus progenitores se separaron cuando él y su hermana eran pequeños, y la crianza quedó mayormente a cargo de su madre. El libro describe ese período como una etapa de inestabilidad, en la que la figura paterna estuvo ausente durante largos tramos de su infancia.

El gobernador retrata a su madre como una persona distante en lo emocional y William Newsom, su padre, aparece como una figura asociada a una relación compleja y marcada por la falta de expresiones directas de afecto.

El libro tendrá un valor estimado de US$32 Amazon.com

De acuerdo con The New York Times, escribe que, aunque su padre estuvo presente de manera intermitente, rara vez verbalizó su amor hacia él. Esa ausencia emocional se convirtió, con el tiempo, en uno de los temas no resueltos de su vida personal.

“Vamos, Sr. Newsom, diga que ama a su hijo”, instó un cuidador de su padre, según recuerda Gavin en sus memorias. En el relato del libro, el Sr. Newsom no respondió.

El sentido del libro de Newsom y su proyección personal

“Young Man in a Hurry: A Memoir of Discovery” no fue concebido, según explica Newsom en el comunicado, como un manifiesto político. El autor afirma que lo escribió, en gran medida, para sus hijos, con la intención de dejar un registro honesto de las contradicciones que atravesaron su propia crianza y que, probablemente, influyan en generaciones futuras.

“En todo su desorden, su angustia y su optimismo fundamental sobre el poder de la familia y la comunidad, esta es una historia con la que espero que muchos lectores se conecten y se identifiquen", señaló Gavin Newsom. “Como dije, definitivamente no es lo que esperarías que escribiera y es un libro que estoy extraordinariamente emocionado de compartir”, finalizó.

El gobernador de California, Gavin Newsom, publicará su autobiografía el 24 de febrero de 2026 Captura/Gavin Newsom

A lo largo del texto, el gobernador aborda episodios de los que se siente orgulloso y otros que reconoce como errores. También reflexiona sobre la ambición, el arrepentimiento y la dificultad de conciliar la vida pública con la esfera privada.

La obra fue incluida entre los libros más esperados de 2026 de The New York Times y estará disponible a partir del 24 de febrero, con un precio estimado de US$32.