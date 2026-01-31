Cuánto frío debe hacer para que cierren las escuelas en Florida

La llegada de una ola de frío récord a Florida reavivó una pregunta recurrente entre familias y comunidades educativas: ¿a partir de qué temperatura se suspenden las clases? En el Estado Soleado no existe un valor térmico fijo que obligue al cierre escolar, sino que las decisiones dependen de una evaluación integral de riesgos climáticos, operativos y de seguridad.

Cómo se decide el cierre de escuelas por frío en Florida

En el Estado del Sol no existe una normativa estatal que establezca una temperatura mínima obligatoria para suspender las clases. En tanto, cada distrito escolar cuenta con autonomía para definir si mantiene abiertas las escuelas, retrasa el inicio de la jornada o cancela las actividades presenciales.

La decisión de suspender las clases o retrasar los horarios de inicio recae en los superintendentes de cada distrito escolar, quienes monitorean de cerca el clima Canva

Los superintendentes escolares trabajan en coordinación con equipos internos, oficinas de manejo de emergencias y pronósticos oficiales para evaluar el impacto del clima. El análisis se realiza de forma continua, con especial atención a los cambios horarios de temperatura y viento, según explica Pinellas County Schools , ubicada en la ciudad de Largo, Florida.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), cuyas alertas funcionan como guías para los distritos escolares, uno de los factores clave para tomar decisiones es la sensación térmica, que puede ser significativamente más baja que la temperatura real debido a los vientos.

Esta variable resulta determinante para evaluar el riesgo al que están expuestos los estudiantes que esperan transporte escolar al aire libre.

Qué factores climáticos influyen en la suspensión de clases en Florida

Además de la sensación térmica, los distritos evalúan la seguridad del transporte escolar. Las bajas temperaturas pueden generar hielo en carreteras y puentes, una condición poco frecuente en Florida pero especialmente riesgosa en regiones del norte del estado.

También se analiza la capacidad de los edificios escolares para mantener condiciones adecuadas en el interior. No todas las escuelas están equipadas con sistemas de calefacción diseñados para enfrentar temperaturas cercanas o inferiores al punto de congelación.

Otro elemento considerado, según el NWS, es la preparación de las familias. En zonas donde el frío extremo es inusual, muchos estudiantes no cuentan con ropa adecuada para exponerse a temperaturas muy bajas durante traslados o esperas prolongadas.

Cuando las condiciones climáticas no justifican una cancelación completa, los distritos pueden optar por soluciones intermedias. Una de las más utilizadas es el retraso del inicio de clases por una o dos horas, lo que permite que las temperaturas aumenten y se reduzca el riesgo en la vía pública.

Los distritos escolares no se basan únicamente en el termómetro, sino en una evaluación integral de las condiciones de seguridad para definir qué harán con las actividades escolares durante un clima extremo Luis Santana - Tampa Bay Times

Antecedentes de cierres escolares por frío en Florida

Durante enero de 2025, Florida experimentó un evento invernal inusual que obligó a cerrar numerosos distritos escolares. El fenómeno incluyó temperaturas bajo cero, presencia de hielo y, en algunas zonas del norte, acumulación de nieve.

Los cierres se concentraron principalmente en el Panhandle y el norte del estado, donde las condiciones climáticas afectaron la circulación en rutas clave, según lo retomado por Fox New. En aquel entonces, la suspensión de clases se extendió a universidades y centros de educación superior.

En esas jornadas, la prioridad de las autoridades fue evitar desplazamientos peligrosos. Las carreteras cubiertas de hielo y aguanieve representaron un riesgo significativo para autobuses escolares y vehículos particulares.

Durante la nevada del 2025, varios distritos escolares suspendieron las clases por las condiciones en las rutas MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Qué temperaturas se esperan en Florida para este fin de semana

La ola de frío que se acerca a Florida proyecta descensos marcados en todo el estado, con diferencias según la región. En el norte de Florida y el Panhandle, las mínimas nocturnas se ubicarán entre 20°F y 30°F (-6°C a -1°C), con períodos prolongados de heladas.

Durante el fin de semana las condiciones serán:

Durante el sábado, las sensaciones térmicas se mantendrán en los 20°F (-7°C) e incluso en los teens, es decir, por debajo de los 20°F (-6°C).

Para la noche del sábado, se espera un período prolongado de helada dura, con entre 12 y 15 horas consecutivas de temperaturas bajo cero en varios sectores.

Durante el domingo, las máximas se ubicarán en 43°F (6°C), mientras que a la noche las mínimas marcarán 24°F (-4°C).

En el centro del estado, incluidas áreas urbanas como Orlando, las temperaturas diurnas se mantendran moderadas, pero las madrugadas registrarán descensos que generan heladas generalizadas en zonas del interior:

Durante la noche del sábado y la mañana del domingo, se prevé una helada generalizada, con mínimas en el rango de los 20°F bajos a medios (-6°C a -4°C) en el interior, lo que incluye toda el área metropolitana de Orlando.

La combinación de viento y frío hará que las sensaciones térmicas caigan a niveles peligrosos, con registros que podrían descender hasta los 7°F (-14°C) en las horas más frías.

El sur de Florida, aunque menos afectado, enfrenta valores térmicos que no se registraban desde hace más de una década. En estas áreas, la sensación térmica también se ve reducida por la presencia de vientos sostenidos: