Adiós, Gavin Newsom: el alcalde de San José, Matt Mahan, se suma a la contienda para gobernador de California

El alcalde de San José, Matt Mahan, confirmó su decisión de competir por el máximo cargo estatal de California, con una propuesta centrada en la gestión práctica, la rendición de cuentas y un enfoque que define como “volver a lo básico”. Su anuncio se produce en un escenario electoral amplio, con múltiples aspirantes y un sistema de primarias que definirá a los candidatos.

Matt Mahan quiere ser gobernador de California

“Hace un par de semanas llegué a casa y mi esposa, Silvia, me miró y dijo: “Creo que nuestro estado te necesita”. Porque creía que podía ayudar a nuestros hijos. Ayudar a San José y California", relató Mahan en un anuncio publicado en su cuenta de X. “Y si sabes algo sobre Silvia, cuando ella habla, la escuchas. Así que me postulo para gobernador de California porque podemos hacerlo mejor”, aseguró.

Matt Mahan es un político demócrata que actualmente se desempeña como el alcalde de San José, California, la tercera ciudad más grande del estado mahanforcalifornia.com

Mahan ocupa la alcaldía de San José desde enero de 2023 y transita su último año en el cargo. Durante su gestión, ha construido un perfil político basado en la idea de priorizar soluciones concretas en áreas como vivienda, seguridad pública y atención a la población sin hogar, ejes que ahora busca trasladar al plano estatal.

La elección primaria en California está programada para el 2 de junio y la general prevista para el 3 de noviembre de 2026.

Quién es Matt Mahan, el alcalde de San José que se suma a la contienda para gobernador de California

Matt Mahan es miembro del Partido Demócrata y lidera actualmente la tercera ciudad más grande de California. Su trayectoria combina experiencias en educación, tecnología y gestión pública, elementos que forman parte de su discurso político y de su identidad como candidato.

De acuerdo con su sitio web, nació y creció en Watsonville, en una familia de trabajadores del sector público: su madre fue docente y su padre cartero. Cursó estudios universitarios en Harvard, donde se graduó con honores y ejerció como presidente del cuerpo estudiantil, un antecedente que suele mencionar como parte de su formación en liderazgo.

Antes de ingresar al mundo empresarial y político, trabajó como profesor de secundaria de inglés e historia en San José, a través del programa Teach for America. Posteriormente, se vinculó al sector tecnológico, donde ocupó cargos directivos en plataformas de participación cívica y recaudación de fondos, además de cofundar una red digital orientada al debate ciudadano llamada Brigade.

Matt Mahan, alcalde de San José, está casado con Silvia-Wedad Scandar desde 2012; la pareja tiene dos hijos en común mahanforcalifornia.com

De la política local a la proyección estatal

El salto de Mahan a la política electoral se produjo en 2020, cuando fue elegido concejal de San José. Dos años después, logró una victoria en la elección para alcalde, tras superar a candidatos con mayor trayectoria institucional, lo que consolidó su perfil como una figura emergente dentro del escenario político californiano.

Desde la alcaldía, impulsó una gestión basada en indicadores de desempeño y control del gasto público. Según su sitio web, uno de sus objetivos centrales fue demostrar que el uso eficiente de los recursos puede generar mejoras visibles en la calidad de vida urbana.

Entre los resultados que suele destacar se encuentran:

Reducción de la cantidad de personas que viven en situación de calle: “Tras una década de crecimiento, hemos reducido la indigencia en casi un tercio" , dijo en su anuncio en redes sociales.

, dijo en su anuncio en redes sociales. Seguridad pública: “El año pasado, por primera vez en más de 20 años, fuimos calificados como la ciudad grande más segura de EE.UU.” , señaló. “Somos la única ciudad que resolvió el 100% de los homicidios durante casi cuatro años consecutivos”, agregó.

, señaló. “Somos la única ciudad que resolvió el 100% de los homicidios durante casi cuatro años consecutivos”, agregó. Nuevos proyectos de vivienda: “Estamos abordando la asequibilidad con urgencia y honestidad, liberando miles de viviendas en los últimos dos años”, dijo.

Este balance de gestión es presentado por Mahan como la base de su propuesta para el gobierno estatal. En su discurso, sostiene que los desafíos de California requieren un enfoque similar, con metas claras y responsabilidades definidas.

“Necesitamos defender nuestros derechos, nuestras libertades y a nuestros vecinos. Necesitamos usar las herramientas a nuestra disposición para proteger nuestra democracia", señaló. “Una herramienta es la ley. La otra son nuestros resultados. Debemos usar ambas. Así es como arreglamos California", aseguró.

Entre sus estrategias para la gobernación, propone un enfoque basado en la construcción rápida de refugios y la obligatoriedad de su uso para las personas que viven en la calle mahanforcalifornia.com

La propuesta de “volver a lo básico” para California

La campaña de Matt Mahan para la gobernación se articula en torno a un concepto central: “Volver a lo básico”. Bajo esta premisa, plantea que el Estado debe concentrarse en resolver problemas estructurales antes de ampliar su alcance regulatorio o fiscal.

“California es un gran lugar para vivir, pero cada vez es más difícil”, dijo el alcalde en su sitio de campaña. El demócrata propone cinco pilares que lo guiarían como gobernador, en caso de ser electo:

Asequibilidad : en materia de vivienda, propone reducir regulaciones y tarifas que, según su diagnóstico, elevan los costos de construcción. También plantea el uso de terrenos públicos disponibles para nuevos desarrollos y una revisión integral de los procesos de aprobación de proyectos inmobiliarios.

: en materia de vivienda, propone reducir regulaciones y tarifas que, según su diagnóstico, elevan los costos de construcción. También plantea el uso de terrenos públicos disponibles para nuevos desarrollos y una revisión integral de los procesos de aprobación de proyectos inmobiliarios. Refugios : respecto a la población sin hogar, su enfoque combina la expansión de refugios con la exigencia de su utilización cuando estén disponibles.

: respecto a la población sin hogar, su enfoque combina la expansión de refugios con la exigencia de su utilización cuando estén disponibles. Salud mental : además, promueve programas de tratamiento para problemas de salud mental y adicciones, especialmente en casos en los que las personas representen un riesgo para sí mismas o para terceros.

: además, promueve programas de tratamiento para problemas de salud mental y adicciones, especialmente en casos en los que las personas representen un riesgo para sí mismas o para terceros. Rendición de cuentas : plantea fortalecer los mecanismos de control para reducir el fraude y el gasto ineficiente, y exige que los distintos niveles de gobierno coordinen acciones antes de solicitar mayores contribuciones a los contribuyentes.

: plantea fortalecer los mecanismos de control para reducir el fraude y el gasto ineficiente, y exige que los distintos niveles de gobierno coordinen acciones antes de solicitar mayores contribuciones a los contribuyentes. Educación: como exdocente, incorpora la educación como uno de los pilares de su plataforma. Propone elevar los estándares académicos, reforzar la responsabilidad institucional y recuperar evaluaciones estandarizadas como herramientas de medición del desempeño escolar.

“Me postulo para devolverle el foco al gobierno. Para darles a las ciudades las herramientas que necesitan para tener éxito. Para demostrar que la mejor resistencia a la división son los resultados”, afirmó.