Se marcha Gavin Newsom de California: el conflicto que dejaría fuera de las elecciones 2026 a los demócratas

La carrera que define al sucesor de Gavin Newsom en California dejó de ser solo una transición de liderazgo y pasó a convertirse en un problema electoral para los demócratas. Con vistas a las elecciones primarias del 2 de junio, el partido que domina la política estatal enfrenta un escenario que hasta hace poco parecía improbable: quedar fuera de la elección general por la fragmentación de su propio voto.

El sistema electoral que complica a los demócratas en California

El factor que explica ese riesgo es el sistema de primarias conocido como “top two”, en el que los dos candidatos con más votos avanzan a noviembre sin importar su partido.

La carrera por la gobernación en California presenta dificultades para el Partido Demócrata Laure Andrillon - FR172152 AP

Hoy, mientras ocho nombres del Partido Demócrata compiten por el mismo electorado, dos postulantes republicanos aparecen bien posicionados. Esa dinámica favorece a Steve Hilton y Chad Bianco, que podrían aprovechar la dispersión rival y terminar entre los dos primeros lugares en las primarias del 2 de junio.

Si eso ocurre, la elección general del 3 de noviembre se convertiría en un enfrentamiento exclusivamente republicano.

La interna demócrata: representación, identidad y cálculo electoral

Dentro del espacio demócrata, de acuerdo con un artículo de Bloomberg, varios de los aspirantes con menor intención de voto, muchos de ellos latinos o personas de color, se niegan a retirarse con el argumento de que abandonar la contienda implicaría reducir la presencia de perfiles no blancos en una carrera por la gobernación de un estado con fuerte diversidad demográfica.

El silencio de Gavin Newsom sobre los candidatos demócratas para la gobernación en California pone en dificultades al partido Karen Warren - FR172172AP

Según ese análisis, uno de los puntos que más inquieta dentro del partido es la falta de intervención de sus figuras con mayor peso político. Aunque Newsom mantiene niveles de aprobación competitivos, hasta ahora evitó usar esa influencia.

Lo mismo ocurre con figuras públicas como Nancy Pelosi o Kamala Harris, que tampoco se involucraron de forma directa para pedir una depuración de candidaturas.

“Nadie sabe quién puede ganar”, dijo a SF Chronicle el exalcalde de San Francisco, Willie Brown, sobre la falta de pronunciamiento de los líderes demócratas.

Mientras tanto, el presidente del Partido Demócrata de California, Rusty Hicks, intentó sin éxito reducir el número de postulantes. “Es imperativo que cada candidato evalúe honestamente la viabilidad de su candidatura y campaña”, señaló.

Ambos candidatos republicanos podrían avanzar a las egenerales si se mantiene la fragmentación del Partido Demócrata Imagen compuesta

En este escenario:

Actualmente, dos candidatos republicanos lideran las encuestas (Steve Hilton y Chad Bianco).

El voto demócrata se divide entre ocho candidatos, lo que genera una probabilidad cercana del 20% de que dos republicanos avancen a la elección general, según SF Chronicle.

a la elección general, según SF Chronicle. Los demócratas con mayor apoyo son Eric Swalwell, Katie Porter y Tom Steyer . Por el contrario, figuras como Antonio Villaraigosa cuentan con solo un 4% de apoyo, y Betty Yee se sitúa en un 1% .

. Por el contrario, figuras como cuentan con solo un de apoyo, y se sitúa en un . Aproximadamente una cuarta parte de los votantes (25%) aún no ha decidido por quién votar.

A nivel nacional: qué dicen las encuestas sobre el Partido Demócrata en EE.UU.

Las encuestas actuales presentan un panorama de contrastes para el Partido Demócrata. A nivel nacional, enfrenta niveles significativos de desaprobación.

Según el promedio de encuestas de Decision Desk HQ, el partido tiene una desfavorabilidad del 54,1%, mientras que su favorabilidad se sitúa en un 37,2%. Varios sondeos realizados en marzo refuerzan esta tendencia negativa: