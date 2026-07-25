La nueva ley firmada por Newsom en California que cambia las reglas de las loterías y el cobro de premios

Los ganadores de la California State Lottery quedaron alcanzados por un cambio legal que modifica uno de los aspectos del sistema: las condiciones para asignar el cobro de determinados premios. La norma, aprobada por el gobernador Gavin Newsom, introduce una actualización puntual en la legislación vigente y mantiene un conjunto de requisitos destinados a proteger tanto a los beneficiarios como a la administración de la lotería.

Gavin Newsom promulga una ley que modifica las reglas para el cobro de premios

Newsom aprobó el 16 de julio la Senate Bill 1434, una norma que modifica la Sección 8880.325 del Government Code y actualiza las reglas vinculadas con la asignación de pagos de premios de la California State Lottery.

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Hasta ahora, la ley establecía que el derecho de una persona a un premio no podía ser transferido, aunque sí permitía la asignación del pago bajo determinadas circunstancias.

Con la reforma, esa posibilidad aún existe, pero el texto legal redefine la forma en que deben entenderse las órdenes judiciales que habilitan esa asignación.

Según la SB 1434, bastará con una orden judicial apropiada emitida para alguno de dos propósitos concretos: nombrar a un tutor o conservador para proteger al ganador o resolver judicialmente los derechos de propiedad sobre el premio.

Ley sobre cobros de premios: cómo funcionan las asignaciones como garantía de préstamos

Uno de los apartados más extensos de la legislación regula los casos en los que un premio se utiliza como garantía de un crédito.

La norma establece que los derechos del ganador y del acreedor deben regirse por las leyes estatales. Además, si existe un incumplimiento del préstamo, el acreedor únicamente puede recibir los pagos periódicos que correspondan al premio hasta cancelar la deuda o hasta que se extingan las fuentes, lo que ocurra primero.

La legislación también prohíbe que el acreedor venda o transfiera para sí mismo el derecho del ganador a cobrar el premio. En cambio, sí conserva la posibilidad de transferir la obligación financiera o la garantía asociada a esa deuda a un tercero.

Asimismo, la ley permite que el ganador y el acreedor acuerden instruir conjuntamente a la lotería para que los pagos sean depositados directamente en una cuenta bancaria del beneficiario ubicada en una institución financiera asegurada federalmente dentro del estado.

Gavin Newsom, las loterías y las exigencias para una asignación judicial

Cuando la asignación futura de pagos depende de una resolución judicial, la ley mantiene una serie de requisitos que deben ser cumplidos antes de que la lotería pueda reconocer esa transferencia.

La norma establece que bastará con una orden judicial destinada específicamente a nombrar un tutor/conservador o a resolver los derechos de propiedad sobre el premio @CAgovernor

Entre otras condiciones, el tribunal debe comprobar que:

El ganador estuvo representado por un abogado independiente durante todo el proceso.

Comprende plenamente los efectos de la asignación y sabe que dejará de percibir los pagos correspondientes al período cedido.

Actuó por decisión propia y sin presiones indebidas.

Tuvo la oportunidad de recibir asesoramiento financiero y tributario independiente.

Fue asesorado respecto de sus derechos y obligaciones legales.

La normativa también obliga al ganador a informar si tiene cónyuge vigente. En caso afirmativo, deberá presentar una declaración firmada y certificada en la que este manifieste su consentimiento, salvo que el tribunal determine que esa autorización no resulta necesaria conforme a la legislación aplicable.

Cobros de premios: la información que debe contener la orden judicial

La ley exige que las resoluciones judiciales incluyan una descripción precisa de la operación para evitar dudas sobre el alcance de la asignación.

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Entre otros elementos, deben identificarse: