Buenas noticias en California: Newsom firma una ley que podría crear nuevos empleos para migrantes

California dio un nuevo paso para reforzar su estrategia de crecimiento económico con la promulgación de una ley que extiende uno de los principales programas de incentivos fiscales destinados a atraer inversiones y fomentar la creación de puestos de trabajo. La medida firmada por Gavin Newsom prorroga cinco años el programa CalCompetes. Aunque la norma no está dirigida específicamente a la población migrante, la generación de miles de nuevos empleos abre oportunidades laborales para todas las personas que reúnen los requisitos legales, en uno de los estados con mayor proporción de residentes extranjeros de Estados Unidos.

California mantiene créditos fiscales para atraer inversiones

De acuerdo con un comunicado oficial del gobernador Gavin Newsom, la nueva legislación corresponde al Senate Bill 180 (SB 180) y evita que el programa California Competes Tax Credit (CalCompetes) expire el próximo año, como estaba previsto. En cambio, la iniciativa permanecerá vigente hasta el año fiscal 2032-2033.

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Según explicó el comunicado oficial de la administración estatal, la continuidad del programa pretende consolidar el liderazgo económico de California en Estados Unidos mediante una política que recompensa a las compañías que asumen compromisos de inversión y contratación de trabajadores.

CalCompetes suma compromisos por US$37.600 millones y más de 75.000 puestos

Durante 2019, el programa otorgó más de 1800 millones de dólares en créditos fiscales a 271 empresas que, a cambio del beneficio tributario, asumieron el compromiso de invertir aproximadamente US$37.600 millones y crear más de 75.000 empleos de tiempo completo en California.

La política de incentivos de Newsom impulsó la creación de más de 75.000 puestos de trabajo de tiempo completo @CAgovernor

La administración estatal considera que este esquema permitió atraer inversiones estratégicas en sectores considerados prioritarios para el desarrollo económico del estado.

Entre las compañías mencionadas por el gobierno estatal como beneficiarias recientes del programa aparecen:

Bosch Semiconductor , con una inversión superior a US$1200 millones para ampliar y modernizar una planta de fabricación de semiconductores en Roseville, junto con la creación de 140 nuevos puestos de trabajo.

, con una inversión superior a US$1200 millones para ampliar y modernizar una planta de fabricación de semiconductores en Roseville, junto con la creación de 140 nuevos puestos de trabajo. Element Biosciences , que destinará US$127,2 millones para expandir sus actividades de investigación y desarrollo en San Diego y San José, con la incorporación prevista de 422 trabajadores.

, que destinará US$127,2 millones para expandir sus actividades de investigación y desarrollo en San Diego y San José, con la incorporación prevista de 422 trabajadores. General Atomics , que invertirá US$38 millones para ampliar sus investigaciones sobre energía de fusión en Poway.

, que invertirá US$38 millones para ampliar sus investigaciones sobre energía de fusión en Poway. Hadrian , cuya expansión en Torrance y el norte de California contempla la creación de 650 empleos y una inversión de US$52 millones.

, cuya expansión en Torrance y el norte de California contempla la creación de 650 empleos y una inversión de US$52 millones. Samsung Semiconductor , con una inversión de US$79,5 millones para ampliar actividades de fabricación, investigación y desarrollo en San José, proyecto que prevé generar 400 nuevos empleos.

, con una inversión de US$79,5 millones para ampliar actividades de fabricación, investigación y desarrollo en San José, proyecto que prevé generar 400 nuevos empleos. Pacific Steel , que impulsa una expansión industrial en el condado de Kern mediante una inversión de US$542,9 millones y la creación de 447 puestos de trabajo.

, que impulsa una expansión industrial en el condado de Kern mediante una inversión de US$542,9 millones y la creación de 447 puestos de trabajo. Vast, empresa que invertirá US$87 millones para ampliar sus operaciones de investigación, desarrollo y fabricación vinculadas a estaciones espaciales en Long Beach, donde proyecta incorporar 657 nuevos empleados.

Cómo funciona CalCompetes y qué exige California a las empresas beneficiarias

El texto del Senate Bill 180 modifica distintas disposiciones del Código de Rentas e Impuestos de California para extender el crédito fiscal CalCompetes hasta los años tributarios que comiencen antes del 1° de enero de 2035.

La legislación mantiene el mecanismo mediante el cual la Governor’s Office of Business and Economic Development (GO-Biz) negocia acuerdos individuales con cada empresa interesada en acceder al beneficio.

Posteriormente, esos convenios deben ser aprobados por el California Competes Tax Credit Committee, organismo encargado de evaluar si cada proyecto cumple con los criterios establecidos por la ley.

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El propio texto legal establece que la asignación de los créditos fiscales no es automática. Cada solicitud es analizada según una serie de factores relacionados con el impacto económico del proyecto.

Entre ellos figuran la cantidad de empleos que la empresa se compromete a crear o conservar, el monto de la inversión prevista dentro del estado, el nivel salarial ofrecido a los trabajadores, las oportunidades de capacitación laboral, la duración del proyecto y el beneficio económico esperado para California.