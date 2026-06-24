Todas las leyes de California que entran en vigor en julio de 2026: Gavin Newsom las firmó

A partir del 1° de julio de 2026, California pondrá en marcha un amplio paquete de leyes que impactará en distintos aspectos de la vida cotidiana. Las medidas abarcan desde aumentos salariales y cambios en el etiquetado de alimentos hasta nuevas regulaciones para escuelas, viviendas, vehículos autónomos y plataformas de streaming. Las iniciativas fueron firmadas por el gobernador Gavin Newsom.

Salario mínimo en California: aumentos locales y nuevas escalas desde julio de 2026

Uno de los cambios más relevantes será el incremento del salario mínimo en varias jurisdicciones de California, cuyos valores superarán el piso estatal vigente de 16,90 dólares por hora para la mayoría de los sectores económicos.

Algunas ciudades de California aplicarán nuevos salarios mínimos locales desde el 1° de julio Fotomontaje realizado con IA (Magnific

De acuerdo con NBC, varios condados y ciudades actualizarán sus ordenanzas salariales desde el 1° de julio. Los nuevos sueldos generales serán:

Condado de Los Ángeles : US$18,47 por hora.

: US$18,47 por hora. Ciudad de Los Ángeles : US$18,42 por hora.

: US$18,42 por hora. Santa Mónica : US$18,47 por hora.

: US$18,47 por hora. Pasadena : US$18,57 por hora.

: US$18,57 por hora. Malibú: US$17,91 por hora.

También habrá aumentos específicos para trabajadores hoteleros y de hospitalidad:

Los Ángeles , Santa Mónica y Glendale : US$25 por hora.

, y : US$25 por hora. Long Beach : US$26,50 por hora.

: US$26,50 por hora. West Hollywood: US$20,87 por hora.

En el sector sanitario, las nuevas escalas salariales quedarán establecidas de la siguiente manera:

Grandes hospitales y centros con más de 10.000 empleados de tiempo completo: US$25 por hora.

Establecimientos generales: US$23 por hora.

Clínicas, incluidos los centros de atención de urgencia: US$22 por hora.

Hospitales rurales independientes: US$19,28 por hora.

Por otro lado, Fox 11 señaló que la ley SB-669 buscará fortalecer la atención médica en zonas rurales mediante un programa piloto de diez años que permitirá a hasta cinco hospitales críticos habilitar unidades perinatales de guardia para atender a mujeres embarazadas. Los dos primeros proyectos se desarrollarán en instituciones sin fines de lucro de los condados de Humboldt y Plumas.

Etiquetas de alimentos y alérgenos: nuevas reglas para consumidores en California

La ley AB 660 estandarizará las etiquetas de vencimiento en productos alimenticios con el objetivo de reducir el desperdicio y facilitar la comprensión por parte de los consumidores.

A partir de julio se utilizarán criterios unificados:

“Best if used by” o “Best if frozen by”: indicarán el período óptimo de calidad, sabor o frescura.

“Use by” o “Freeze by”: señalarán la fecha límite para alimentos considerados de mayor riesgo.

Las etiquetas “sell-by” prácticamente desaparecerán.

Los embotelladores de vino podrán informar la fecha de envasado.

Las tiendas de alimentos preparados podrán utilizar la leyenda “packed on”.

Quedarán excluidos la fórmula infantil, los huevos y la cerveza.

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Otra de las novedades será la entrada en vigor de la ley SB 68, que convertirá a California en el primer estado de EE.UU. en exigir que las grandes cadenas de restaurantes informen los principales alérgenos presentes en sus menús.

La medida alcanzará a empresas con 20 o más locales en todo el país norteamericano y no afectará a pequeños negocios independientes. Los establecimientos deberán informar la presencia de nueve alérgenos frecuentes:

Leche

Huevos

Maní

Frutos secos

Trigo

Soja o soya

Pescado

Mariscos

Sésamo

La información podrá aparecer directamente en los menús físicos o a través de herramientas digitales como códigos QR.

Escuelas de California: restricciones a celulares, baños inclusivos y credenciales estudiantiles

La ley AB 3216, conocida como Phone-Free Schools Act, obligará a todos los establecimientos educativos públicos a establecer políticas para limitar o prohibir el uso de teléfonos inteligentes durante la jornada escolar.

La medida busca reducir las distracciones, combatir el ciberacoso y proteger la salud mental de los estudiantes. Los distritos escolares tendrán margen para diseñar sus propias reglas, aunque deberán contemplar excepciones vinculadas a emergencias, necesidades médicas y planes educativos especializados.

Por otra parte, la ley SB 760 exigirá que todas las escuelas públicas y chárter cuenten con al menos un baño sin distinción de género accesible para los alumnos. La señalización deberá indicar claramente que el espacio está disponible para estudiantes de todas las identidades de género.

También entrará en vigor la ley AB 727, que obligará a las escuelas secundarias, preparatorias, universidades y centros terciarios públicos a incluir en las credenciales estudiantiles el número telefónico de The Trevor Project (1-866-488-7386), una línea de asistencia permanente orientada a la prevención del suicidio y el apoyo a jóvenes LGBTQ+.

Las escuelas de California contarán con leyes más inclusivas desde julio de 2026 Freepik

Además, la ley SB 848 reforzará la prevención del abuso infantil dentro de las escuelas. La definición de “informante obligatorio” se ampliará para incluir contratistas, miembros de juntas escolares y voluntarios que interactúen con estudiantes sin supervisión parental directa.

Streaming, robotaxis y armas: cambios legales que rigen desde julio en California

La ley SB 576 impedirá que servicios como YouTube, Peacock, Netflix o Hulu emitan anuncios publicitarios a un volumen superior al contenido principal.

La medida adapta al entorno digital los principios de la CALM Act, una legislación federal aprobada en 2010 que ya regulaba la intensidad sonora de los anuncios en televisión por cable.

Por otro lado, la expansión de los robotaxis derivó en la aprobación de la ley AB 1777. Según NBC, las fuerzas de seguridad podrán sancionar a las flotas de vehículos autónomos que incumplan las normas de tránsito. Las empresas deberán implementar:

Una línea telefónica gratuita de emergencia disponible las 24 horas.

Operadores humanos remotos para asistir a los servicios de emergencia.

Sistemas de comunicación bidireccional entre autoridades y operadores.

Además, la ley AB 1127 restringirá la venta comercial de determinadas pistolas semiautomáticas de estilo Glock, al reclasificarlas como armas susceptibles de ser convertidas fácilmente en automáticas. La prohibición no afectará la posesión ni las transferencias privadas.

SB 79, fertilidad y privacidad trans: cambios en vivienda, salud y registros civiles

El acceso a la vivienda será otro de los grandes ejes de las reformas. La SB 79, una nueva legislación urbanística, permitirá la construcción de complejos residenciales multifamiliares cerca de los principales centros de transporte público, incluso por encima de algunas regulaciones locales.

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Los barrios situados a menos de media milla de líneas de metro de uso frecuente perderán, en la práctica, las restricciones exclusivas para viviendas unifamiliares. La medida afectará especialmente a zonas densamente pobladas de los condados de Los Ángeles y San Francisco, agregó NBC.

En materia de salud reproductiva, la ley SB 729 obligará a las grandes empresas, aquellas con 100 empleados o más, a ampliar la cobertura médica para incluir diagnósticos y tratamientos de infertilidad.

Finalmente, otras dos normas reforzarán las protecciones para personas transgénero. La AB 1084 agilizará los trámites para modificar legalmente nombres y registros vinculados a la identidad de género, mientras que la SB 59 ampliará la confidencialidad de esos expedientes judiciales y permitirá iniciar acciones legales contra quienes divulguen esa información de forma indebida.