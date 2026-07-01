La Patrulla Fronteriza encontró a 27 migrantes escondidos en un remolque de volteo en California

La Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés) del Sector El Centro, en California, impidió dos presuntos intentos de tráfico de migrantes en el condado de Imperial. Los operativos terminaron con la detención de 34 personas que se encontraban de forma irregular en Estados Unidos, la mayoría de ellas halladas dentro de un remolque de volteo.

Los dos operativos de la USBP que detectaron el tráfico de migrantes en EE.UU.

El mayor hallazgo ocurrió dentro de un remolque de volteo, cuando los agentes encontraron a 27 personas ocultas en el compartimento de carga. Según detalló Telemundo, se trató de un intento masivo de contrabando de personas.

Los agentes de la USBP llevaron a cabo dos operativos en California para impedir el tráfico de migrantes X @USBPChiefELC

En un operativo separado, la USBP, dependiente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), detuvo una Chevy Tahoe en la que viajaban siete personas, según reportó FOX 5 San Diego. En total, ambos procedimientos terminaron con la detención de 34 extranjeros sin estatus legal.

De acuerdo con la propia agencia, los operativos forman parte de los controles para combatir el tráfico de personas en la zona de la autopista 78, en el sur del estado de California.

La Patrulla Fronteriza explicó los detalles del operativo en las redes sociales

La USBP del Sector El Centro informó sobre el operativo a través de su cuenta oficial de X este lunes 29 de junio. “Nuestros agentes frustraron dos operaciones de tráfico de personas en Westmorland, California”, anunció el organismo.

“Primero detuvieron una camioneta Chevy Tahoe con siete migrantes indocumentados; y luego descubrieron a otras 27 personas ocultas dentro de un mini remolque de descarga inferior”, explicó la USBP.

El mensaje de la USBP en X tras los operativos en California Captura X

“Se detuvo a un total de 34 migrantes indocumentados. Otro mal día para los traficantes que operan en el sector”, concluyó el comunicado del organismo. Además, se compartieron fotos del suceso.

Vigilancia permanente de los oficiales fronterizos en el condado de Imperial en California

La USBP mantiene operativos constantes para combatir el tráfico de personas en California y otros estados del país. Según reportó recientemente FOX 26 News, las organizaciones criminales suelen utilizar remolques de carga y vehículos particulares para intentar trasladar migrantes sin ser detectados por los agentes.

Actualmente, los agentes inspeccionan las principales rutas del condado de Imperial con el objetivo de detectar actividades relacionadas con el tráfico de personas y hacer cumplir las leyes migratorias en la frontera sur de EE.UU.

La diferencia entre tráfico y trata de personas, según la CBP

Es importante distinguir el tráfico de personas (el traslado ilegal de alguien a cambio de pago, como en los operativos descritos) de la trata de personas, un delito distinto que implica explotación forzada.

En su web oficial, la CBP explica que Estados Unidos creó en 2000 su primera gran ley para combatir la trata de personas, un fenómeno que la agencia describe como “esclavitud moderna” y que afecta, según sus estadísticas globales, a más de 40 millones de personas en el mundo.

El enfoque de la CBP en el tráfico de personas en EE.UU.

Hasta el momento, la USBP no informó las edades de los 34 migrantes detenidos en estos operativos puntuales en California.