Lograron cruzar la frontera de California, pero la CBP los siguió: ocultaban migrantes en el auto

En medio de un endurecimiento de controles migratorios en Estados Unidos, autoridades federales difundieron operativos recientes que muestran cómo las agencias cruzaron información, persiguieron redes y elevaron las consecuencias legales para quienes participan en el traslado ilegal de personas.

Agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a El Centro Sector realizaron una operación el 31 de enero que terminó con la detención de 23 personas en Seeley, California. La acción se inició cuando los oficiales detectaron un vehículo vinculado con actividades de contrabando humano y siguieron la pista hasta un complejo de apartamentos ubicado en South Haskell Road, explicaron.

El 31 de enero, agentes del Sector El Centro de la Patrulla Fronteriza desarticularon una célula de tráfico en un complejo de apartamentos CBP

En el lugar observaron movimientos coordinados: individuos trasladaban personas entre distintos automóviles para evitar controles. Cuando los agentes intervinieron, el esquema quedó al descubierto.

Fueron arrestados 19 migrantes sin estatus legal y cuatro presuntos traficantes.

Siete personas intentaron escapar durante el operativo.

Tres extranjeros y otros dos sospechosos fueron capturados tras una persecución dentro del complejo habitacional.

Se incautaron seis vehículos utilizados para el transporte.

Según explicó el jefe interino Joseph A. Remenar, el sector se mantiene como una de las zonas fronterizas más vigiladas. “El Centro fue la sección más segura de toda la frontera suroeste durante el año fiscal 2025. Esta organización criminal lo descubrió de la peor manera”, declaró, de acuerdo con información oficial difundida por U.S. Customs and Border Protection.

Los detenidos enfrentarán cargos federales, lo que implica procesos penales además de las consecuencias migratorias.

Acusan a dos hombres por tráfico de migrantes desde Canadá hacia EE.UU.

En paralelo, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra dos hombres acusados de coordinar un esquema transnacional de tráfico de personas a través de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

El Departamento de Justicia presentó cargos contra dos individuos por coordinar un esquema que trasladaba migrantes desde Sudamérica hacia Canadá Archivo

Los imputados son Francisco Antonio Luna Rosado, ciudadano dominicano de 27 años, y Jesús Hernández Ortiz, de 37 años y residente de Puerto Rico. La acusación sostiene que conspiraron para introducir extranjeros desde México, Centroamérica y Sudamérica hacia territorio estadounidense mediante rutas aéreas y terrestres.

Los documentos judiciales describieron un mecanismo logístico detallado:

Los migrantes volaban desde sus países de origen hasta el sur de Canadá.

Luna Rosado utilizaba ubicación celular compartida en tiempo real para guiarlos a pie hacia Vermont.

Conductores, incluido Hernández Ortiz, los recogían en la frontera norte.

Luego eran trasladados hasta Nueva York.

Una vez en destino, pagaban en dólares estadounidenses.

El dinero se depositaba y retiraba del sistema financiero en montos superiores a 10.000 dólares.

Las autoridades sostuvieron que los acusados dirigieron operaciones entre agosto de 2022 y marzo de 2024 al utilizar una plataforma de chat cifrada con cerca de 70 participantes para coordinar conductores y movimientos.

Joint Task Force Alpha: cifras de arrestos y condenas en casos de tráfico humano

Este último caso forma parte de la iniciativa Joint Task Force Alpha, un programa conjunto entre seguridad interior y justicia orientado a desarticular organizaciones criminales dedicadas al tráfico humano.

Esta iniciativa conjunta entre el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional ha logrado más de 435 arrestos y 385 condenas CBP

La fuerza especial trabaja sobre carteles y estructuras organizadas en América y acumuló resultados importantes:

Más de 435 arrestos nacionales e internacionales.

Más de 385 condenas en tribunales estadounidenses.

Más de 330 sentencias de prisión significativas.

Decomisos económicos de gran valor.

También se integra dentro del plan federal Operation Take Back America, que busca reducir la inmigración irregular y los delitos asociados. Las autoridades remarcaron que una acusación es solo una alegación hasta que un tribunal determine culpabilidad. Sin embargo, añadieron que el avance de estos procesos refleja una estrategia de persecución penal más agresiva.