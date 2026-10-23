Las redadas del ICE en California siembran el temor entre los trabajadores ambulantes de origen migrante

En California, las sorpresivas redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sembraron un clima de temor que mantiene vacíos numerosos puestos de comida callejera en zonas como Canoga Park, en el Valle de San Fernando. Las recientes intervenciones de los agentes migratorios provocaron que la gran mayoría de los comerciantes ambulantes de origen migrante eviten salir a trabajar por miedo a ser arrestados.

El temor entre los vendedores ambulantes de origen migrante en California

En una zona donde diariamente solían instalarse al menos diez puestos de comida, el panorama permaneció casi desierto tras una redada ejecutada alrededor de las 6 hs del martes 20 de octubre. Los testigos de las intervenciones describieron momentos de pánico al ver a trabajadores que corrían mientras los agentes detenían a aproximadamente seis o siete personas de origen guatemalteco, según recogió Univision.

En Canoga Park, California, los agentes del ICE llegaron cerca de las 6 hs y arrestaron a los vendedores ambulantes ICE

Debido a lo sorpresivo de las operaciones de la agencia federal, las estructuras de las carpas y techos de los comercios quedaron tiradas y abandonadas en el suelo.

El temor traspasó la actividad comercial y afectó directamente a las familias de la zona, especialmente en una escuela primaria local donde madres acudieron a retirar a sus hijos tras la detención de al menos tres padres en las cercanías.

Calles vacías tras la redada del ICE en Canoga Park

Frente a la alarma generalizada y a las recomendaciones comunitarias de no salir a la calle, la mayoría de los comerciantes no abrió su puesto el miércoles. “Por el miedo de que ayer a la mañana estuvo la gente del ICE acá levantando a todo el mundo y dejaron los puestos tirados”, contó Mario Valladares, cliente del área, en diálogo con Univision.

Bisley García, vendedor con un puesto de ceviches y mariscos en Canoga Park, resumió el pánico generalizado de los trabajadores ambulantes en California: “Muchos de nosotros tenemos miedo por venir a trabajar”.

Durante la jornada del miércoles, solo García y otro vendedor estuvieron presentes con su puesto en la zona. “Nos informaron ‘no vayan a trabajar’, pero ya ven, la renta no espera”, señaló.

Grupos de activistas denunciaron un incremento constante en la presencia de vehículos del ICE ICE

Con la intensificación de las acciones de inmigración, grupos de activistas denunciaron un incremento constante en el número de vehículos oficiales que parten por las mañanas desde el edificio federal para realizar operativos. “Seguimos aconsejando a la raza que tenga cuidado durante esta ola de deportaciones, que no se rinda ante el miedo, y que siga las mejores prácticas publicadas”, escribió en Instagram la organización de defensa de migrantes Unión del Barrio.

Asimismo, algunas empresas tomaron precauciones con sus empleados. “En la compañía donde yo trabajo, que se encarga de remodelación de edificios, cancelaron toda la semana de trabajo para evitar ponernos en riesgo”, relató uno de los clientes.

Operativos del ICE en California: qué dicen los informes

Los datos recopilados por Deportation Data Project en un análisis publicado a finales de septiembre señalan una disminución temporal de las detenciones tras los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti. El número de arrestos pasó de 1610 en diciembre de 2025 a 742 en febrero de 2026 en Los Ángeles. La cifra volvió a crecer en los meses ulteriores, con la mayor cantidad registrada en junio (1101) y julio (1179).

El informe también señala que el ICE registró en julio 890 arrestos en el área de San Francisco, un incremento superior al 60% respecto de febrero.

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Además, el fiscal general Rob Bonta informó que, durante el año posterior al cambio de política del ICE de mayo de 2025, el promedio mensual de arrestos migratorios en torno a los tribunales de California aumentó más del 550% respecto de los meses anteriores.

Según el comunicado, en junio de 2026 se registraron 34 incidentes de control migratorio y 30 arrestos civiles en tribunales superiores de California; en julio hubo 28 incidentes y 28 arrestos.

La intensificación de las redadas está directamente vinculada con una política impulsada a nivel federal. El ICE registró 49.571 arrestos en julio en todo Estados Unidos, un 15% más que en junio y un 70% más que en febrero, de acuerdo con Associated Press.