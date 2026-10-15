Redadas migratorias en California: qué hacer si el ICE toca a tu puerta y cómo defenderte con la ley

Ante el aumento de los operativos migratorios en California, las autoridades estatales y abogados recuerdan que conocer sus derechos constitucionales puede ayudar a los inmigrantes a actuar ante los agentes federales. La recomendación central es evitar reacciones impulsivas, buscar asistencia legal y preparar con anticipación un plan para proteger a la familia.

El ICE en California: cómo distinguir las órdenes de ingreso

El gobernador Gavin Newsom sostuvo que los residentes deben conocer sus derechos y documentar posibles irregularidades sin interferir en los procedimientos policiales.

sostuvo que los residentes deben conocer sus derechos y sin interferir en los procedimientos policiales. En un comunicado, el mandatario aseguró que California defenderá a las comunidades y exigirá responsabilidades a los agentes federales.

Gavin Newsom pidió a las familias de California conocer sus derechos constitucionales y preparar un plan de emergencia ante los reportes de operativos del ICE Fotomontaje editado con IA

“Donald Trump utiliza el miedo y el pánico como armas: pone en riesgo a las familias, debilita nuestra economía y aterroriza a las comunidades”, expresó Newsom. “Ningún presidente está por encima de nuestra Constitución. Todos tenemos derechos”, señaló.

Uno de los puntos centrales señalados por Newsom y el abogado de inmigración Enrique Espinoza es saber qué hacer cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se presentan en una vivienda. La diferencia entre los documentos que exhiben puede determinar si tienen autorización para ingresar a un espacio privado.

Si los agentes llegan a una casa, la recomendación es mantener la puerta cerrada mientras se verifica la documentación. Se puede solicitar que muestren la orden por una ventana o que la deslicen por debajo de la puerta para examinarla sin autorizar el ingreso voluntariamente.

“Las órdenes judiciales vienen firmadas por un juez federal que indican el lugar, la fecha, la hora y la persona a la que van a buscar”, explicó Espinoza a Univision. “Son diferentes a las administrativas que son firmadas por un agente o un supervisor de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)”, aclaró.

Las órdenes administrativas, por sí solas, no autorizan a los agentes a entrar en una vivienda privada sin consentimiento. Espinoza explicó que si se presenta un documento judicial válido que autoriza el ingreso, los agentes pueden tener facultades para entrar incluso contra la voluntad de los residentes.

Bajo las regulaciones vigentes en California, el ICE tiene prohibido ingresar sin una orden judicial a lugares privados Imagen ilustrativa generada con IA

Qué decir y qué evitar durante una detención migratoria

De acuerdo con Newsom, las protecciones constitucionales alcanzan a las personas en EE.UU. independientemente de su situación migratoria. Si alguien es abordado en la calle o en su lugar de trabajo, puede ejercer su derecho a guardar silencio y expresar que desea hablar con un abogado.

No está obligado a responder preguntas sobre su lugar de nacimiento, su estatus migratorio o la forma en que ingresó al país norteamericano. Además, puede manifestar que no autoriza un registro de su persona o pertenencias.

Sin embargo, expresar esa negativa no significa que deba oponer resistencia física si los agentes proceden con el registro. Si el contacto ocurre en un espacio público, puede preguntar con tranquilidad si está libre para retirarse y, si recibe una respuesta afirmativa, alejarse sin correr.

Otra recomendación es no firmar documentos que no comprenda o que no haya podido revisar con un abogado. Espinoza advirtió que determinados formularios pueden tener consecuencias en un proceso migratorio.

“Lo que puede pedir es guardar silencio y solicitar que le permitan hablar con su abogado. Recordemos que, lamentablemente, en Inmigración el gobierno no tiene la obligación de proveerte de uno, pero sí tiene la obligación de permitirte que contactes a uno”, explicó.

Resguardo familiar: cómo proteger a los hijos y los bienes ante una eventual detención

Contar con un plan puede facilitar las decisiones si uno de los adultos del hogar queda detenido. Según el gobierno de California, las familias deberían identificar a una persona de confianza que pueda cuidar temporalmente a los menores, organizar los documentos importantes y dejar disponibles los teléfonos de emergencia.

En California, la declaración jurada Caregiver’s Authorization Affidavit (CAA) permite que un adulto que convive con un menor lo inscriba en la escuela y autorice atención médica escolar. Si es un familiar que cumple los requisitos legales, también puede tomar determinadas decisiones médicas adicionales, sin adquirir por ello la custodia legal.

Para situaciones que requieran una tutela formal, es importante consultar con un abogado sobre las opciones y los procedimientos judiciales aplicables.

El plan también debe contemplar la protección de los bienes y las responsabilidades financieras. Los poderes legales que correspondan pueden permitir que una persona de confianza gestione determinados asuntos durante una ausencia.

Además, es importante guardar el número de registro migratorio, conocido como número A, y facilitarlo a familiares que podrían necesitar localizar a una persona detenida.

“La gente, desafortunadamente, cuando le pasa una detención, empieza a correr y, en la desesperación y la ansiedad, puede ser víctima de algún fraude, que es lo que queremos evitar. Tener un plan de preparación es crítico”, aconsejó Espinoza.