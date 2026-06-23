Los Ángeles gana una batalla contra Trump: un juez frena la demanda contra su política de ciudad santuario
La administración federal recibió un revés judicial tras su reclamo contra la protección de migrantes en California
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El gobierno de Donald Trump presentó una demanda contra Los Ángeles, California, por su condición de ciudad santuario que le impide cooperar con las agencias migratorias federales. Sin embargo, un tribunal desestimó la presentación bajo el argumento de que los gobiernos locales tienen autoridad para determinar cómo regular a sus agentes y fuerzas de seguridad.
Los Ángeles puede mantener su condición de ciudad santuario
La demanda contra la ciudad de Los Ángeles llegó tras la ordenanza municipal de limitar la cooperación de las autoridades locales con las agencias federales de inmigración. Luego de la presentación, un juez la rechazó.
De acuerdo con Reuters, el magistrado federal Fernando Olguin rechazó el argumento de que la política de la ciudad era inconstitucional ya que, en su opinión, tiene libertad para decidir sobre las acciones de las fuerzas policiales locales.
Karen Bass celebró el fallo que desestimó la demanda contra Los Ángeles
Tras la desestimación de la demanda del gobierno de Trump contra Los Ángeles, la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, celebró la decisión y aseguró que está preparada para futuras acciones judiciales. “El fallo reafirma la rectitud y nuestro compromiso de proteger a los migrantes y a todos los angelinos de los ataques de la administración en todos los frentes. Sabemos que podrían apelar y estaremos preparados”, dijo a Los Angeles Times.
En Los Ángeles, las leyes prohíben a los empleados municipales recabar información sobre el estatus migratorio de una persona, a menos que sea necesario para prestar un servicio. Además, se consideran confidenciales los datos que puedan utilizarse para rastrear las condiciones migratorias.
Al respecto, la fiscal de la ciudad, Hydee Feldstein Soto, dijo a Los Angeles Times que el objetivo de la ordenanza y de las políticas de inmigración que aplica el Departamento de Policía de la ciudad es alentar a las víctimas y testigos de delitos a denunciar o solicitar ayuda sin importar su estatus migratorio. En su visión, considera que no se obstaculizan ni se impiden las operaciones federales legítimas de control de inmigración.
El gobierno de Trump busca frenar las políticas santuario
En el artículo de Reuters se recordó que en junio de 2025 la administración Trump interpuso otra demanda en contra de Los Ángeles asegurando que sus políticas que prohíben el uso de recursos municipales para apoyar operaciones de control migratorio y obtener información representaban una violación a la ley federal.
Esta no fue la única ocasión en la que el gobierno federal actuó contra las ciudades santuario. Se presentaron demandas similares contra Chicago y Boston, donde finalmente también se desestimaron los reclamos judiciales de la autoridad federal.
La administración Trump basa sus demandas en el argumento de que EE.UU. se enfrenta a una crisis de inmigración ilegal y que los esfuerzos para abordar el problema se ven obstaculizados por ciudades santuario que se niegan a cooperar con las autoridades federales. Hasta ahora, la Casa Blanca no se pronunció al respecto del reciente fallo del tribunal en la demanda contra Los Ángeles.
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