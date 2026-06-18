Noticias de California, hoy: el ICE anuncia presencia en operativos del Mundial en Los Ángeles

California recibe jueves 18 de junio el choque de Suiza vs. Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium (renombrado por la FIFA como Los Ángeles Stadium) por la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026. En este marco, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizan operativos de seguridad en los alrededores del recinto.

ICE en el Mundial 2026: qué tareas realiza cerca del estadio de Los Ángeles

La presencia de agentes federales fue confirmada por Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la administración de Donald Trump, en declaraciones a CBS News. El SoFi Stadium, en Inglewood, es uno de los recintos incluidos en un operativo coordinado entre agencias federales, estatales y locales.

Homan explicó que el objetivo en cada estadio es garantizar la “seguridad pública” y afirmó que los controles migratorios no son el objetivo principal del despliegue.

En declaraciones a la prensa, el funcionario afirmó: “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”.

Según Homan, la intervención de los agentes federales solo se produce en casos que involucren a extranjeros relacionados con delitos graves. El objetivo de la misión es proteger la seguridad de los aficionados y de las delegaciones presentes en los estadios.

Tom Homan y Markwayne Mullin: qué dijeron sobre posibles arrestos migratorios

En dialogo con CBS News, Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés), respaldó la participación del ICE y comparó estos operativos con los desplegados durante el Super Bowl.

Mullin defendió las tareas de vigilancia contra delitos como la venta de mercancía no autorizada y la reventa ilegal de entradas. Además, explicó que los agentes buscan identificar a personas peligrosas incluidas en listas de vigilancia antiterrorista, así como a traficantes de drogas y fugitivos buscados por homicidio.

Markwayne Mullin defendió la participación del ICE durante el Mundial para garantizar la seguridad en el evento Manuel Balce Ceneta - AP

El operativo abarca ciudades como Nueva York, Dallas, Houston, Seattle y Miami, además de Los Ángeles y San Francisco en California. Según Mullin, los turistas que se encuentran legalmente en el país no tienen motivos para preocuparse por estas medidas de seguridad. Los agentes no pueden ingresar al SoFi Stadium ni a ningún otro estadio de la Copa del Mundo, pero monitorean las zonas aledañas.

Trabajadores del SoFi Stadium protestan por el acceso federal a sus datos personales

La participación del ICE generó rechazo entre diversos grupos de defensa de los derechos de los migrantes en el sur de California. El pasado 27 de mayo, manifestantes se concentraron frente a las oficinas de la organización en Los Ángeles para cuestionar la inclusión del organismo federal en el esquema de seguridad.

Durante la protesta, los grupos expresaron su preocupación por los requisitos que se piden a los trabajadores de los estadios. En una cita de las organizaciones, el mensaje fue: “El ICE fuera de la Copa” (No ICE in the Cup).

Migrantes en EE.UU. iniciaron la campaña "No ICE in the Cup" previo al comienzo del Mundial 2026 Fotomontaje editado con IA (ICE / Unsplash)

Los cuestionamientos también apuntan a las exigencias de la FIFA para los empleados y los contratistas. Según las denuncias de los manifestantes, la información de la identidad que se entrega en los procesos de acreditación podría permanecer en archivos por un tiempo de varios años. Esta situación genera inquietud entre los trabajadores que prestan servicios en el recinto de Los Ángeles.

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