Freno al ICE: la medida de Los Ángeles para proteger a los migrantes en hospitales

El condado de Los Ángeles modificó sus protocolos hospitalarios frente a operativos migratorios. La Junta de Supervisores del condado aprobó una moción para reforzar la protección de pacientes, visitantes y trabajadores sanitarios ante operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Qué cambia en hospitales públicos tras la nueva medida contra el ICE en Los Ángeles

La moción presentada por las supervisoras Hilda Solis y Holly Mitchell ordena crear un comité interno, según NBC Los Angeles, que debe estar integrado por abogados del condado, especialistas hospitalarios y representantes de la Oficina de Asuntos de Inmigración.

Los oficiales de ICE tendrán más restricciones en los hospitales Yuki Iwamura - FR171758 AP

Ese grupo tendrá la tarea de coordinar entrenamientos, diseñar protocolos y emitir lineamientos para responder a interacciones con autoridades migratorias dentro de instalaciones médicas.

El condado también exigió un informe oficial en un plazo de 30 días para ampliar la coordinación con clínicas comunitarias, hospitales regionales y proveedores médicos. El objetivo consiste en unificar criterios sobre cómo actuar cuando agentes civiles ingresen a espacios sanitarios.

Funcionarios locales afirmaron que hospitales y clínicas registraron un incremento de encuentros con agentes del ICE desde el inicio de las redadas federales de 2025.

La política complementa una norma previa conocida como “Sensitive Locations Policy”, adoptada por el condado para prohibir el uso de recursos públicos en tareas de control migratorio civil.

Las autoridades locales consideran que los hospitales deben operar como espacios seguros para cualquier persona que necesite atención médica, sin importar su estatus migratorio.

Hasta ahora, lo que aprobó el condado de Los Ángeles es una moción y la implementación de protocolos internos. Por el momento, no hay una ley estatal definitiva ni una prohibición absoluta contra el ICE dentro de hospitales.

Lo que ya quedó aprobado es:

La creación del comité interno .

. Capacitación obligatoria para personal sanitario.

para personal sanitario. Nuevos lineamientos para proteger privacidad, comunicación familiar y acceso legal de pacientes bajo custodia civil.

para proteger privacidad, comunicación familiar y acceso legal de pacientes bajo custodia civil. El pedido de reportes oficiales para reforzar la coordinación con clínicas y hospitales.

Cuáles son los derechos de pacientes migrantes en hospitales de Los Ángeles

El Departamento de Servicios de Salud del condado implementó en marzo de 2026 una política específica para pacientes trasladados por agencias civiles, incluidos oficiales migratorios.

El documento establece, según LAist, que esas personas conservan derecho a comunicarse con familiares, abogados y organizaciones defensoras incluso bajo custodia federal.

El condado de Los Ángeles aplica nuevos protocolos para regular la acción de agentes del ICE en hospitales ICE

La nueva directriz surgió después de reportes sobre agentes federales que interferían en consultas médicas, privacidad clínica y decisiones hospitalarias.

Médicos y activistas denunciaron que algunos pacientes permanecían aislados de familiares o representantes legales mientras recibían tratamiento en hospitales públicos de Los Ángeles.

Proyectos de ley en California contra la presencia del ICE en hospitales

Las discusiones en Los Ángeles coincidieron con propuestas legislativas impulsadas en el Senado de California para fortalecer la protección de pacientes detenidos por el ICE.

Dos proyectos estatales buscan impedir el aislamiento hospitalario, facilitar la comunicación con familiares y limitar la presencia de agentes dentro de habitaciones médicas.

Uno de los proyectos, identificado como SB 915 y promovido por la senadora Caroline Menjivar, prohibiría gran parte de las llamadas “blackout policies”.

Ese tipo de medidas permitía registrar pacientes bajo seudónimos, ocultar la ubicación hospitalaria y restringir el contacto externo.

Otra propuesta legislativa, la SB 1323 de la senadora Susan Rubio, obligaría a hospitales a informar claramente reglas sobre visitas, comunicación familiar y localización de pacientes bajo custodia migratoria.

El proyecto surgió tras investigaciones periodísticas que documentaron dificultades extremas para localizar personas hospitalizadas después de arrestos.