Newsom despide a la periodista latina que murió en el accidente de helicóptero en Los Ángeles: “Devastador accidente”

Gavin Newsom, el gobernador de California, se refirió a la muerte de la periodista de origen latino, Eliana Moreno, ocurrida en un accidente de helicóptero mientras cubría noticias para NBCLA y Telemundo 52 en Los Ángeles la noche del martes. En sus redes sociales, se solidarizó con sus familiares.

Los dichos de Gavin Newsom sobre la periodista Eliana Moreno

El gobernador demócrata hizo alusión al accidente en su cuenta de X. Allí, le brindó sus condolencias a los familiares del accidente. “Nos solidarizamos con las víctimas de los devastadores accidentes de autobús y helicóptero de Metro ocurridos esta noche en Chatsworth, y con toda la familia de NBC4″, dijo.

Gavin Newsom se solidarizó con las familias de las víctimas del accidente X/@CAgovernor

“Gracias a los servicios de emergencia que trabajaron incansablemente esta noche”, agregó.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también expresó su pésame en una conferencia de prensa. “Estoy devastada por la pérdida de vidas esta noche en Chatsworth. Mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdimos”, expresó.

Qué se sabe del accidente de helicóptero en California

El incidente ocurrió en la noche del martes 15 de septiembre en el vecindario de Chatsworth, Los Ángeles. Allí, el helicóptero de noticias NewsChopper 4, donde estaba la periodista, se estrelló poco antes de las 19 hs en la cuadra 9100 de North Mason Avenue.

Tras tocar tierra, la aeronave estalló de forma inmediata en una bola de fuego, lo que generó un incendio que dañó cuatro vehículos estacionados y dos contenedores de almacenamiento, según NBC News.

“Vamos a tomarnos un par de minutos para reflexionar sobre ello, para asimilarlo y para reagruparnos”, dijo la presentadora Collen Williams, con la voz quebrada por la emoción.

El accidente ocurrió poco antes de las 19 hs Ethan Swope - FR171736 AP

El helicóptero fue a cubrir un accidente entre un vehículo SUV y un autobús de Los Angeles Metro, que resultó en la muerte de dos personas y varios heridos. Los bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a las personas atrapadas.

“Lamentamos informar que un helicóptero que brindaba cobertura aérea de noticias para NBC4 y Telemundo 52 se vio involucrado en un accidente fatal en Los Ángeles el martes por la noche. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida”, dijo NBC4 y Telemundo 52 Los Ángeles en un comunicado.

Quién es Eliana Moreno, la periodista que murió en el accidente de helicóptero

Moreno fue una fotoperiodista área que realizaba coberturas para NBC4 (NBC Los Angeles) y su cadena hermana en español, Telemundo 52. Tenía 38 años al momento del accidente.

Meet @Eli In The Heli, The Journalist Behind The Aerial Video And Reporting You See Every Day Fr

Nació en el condado de Orange, Los Ángeles, y se graduó en 2010 de la Universidad Chapman, donde obtuvo una licenciatura en Periodismo Audiovisual y Ciencias Políticas, según su cuenta de LinkedIn.

Se unió al equipo de helicópteros de Angel City Air en septiembre de 2010 y fue galardonada con varios premios Golden Mikes por su labor periodística.