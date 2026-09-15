¿Adiós, Newsom? El gobernador de California se bajaría de las elecciones 2028, si Kamala Harris se postula

El gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que no competiría por la presidencia de Estados Unidos en 2028 si la exvicepresidenta Kamala Harris decide postularse. La definición se conoció durante una entrevista realizada en Montana, en la que explicó que no quiere protagonizar una interna demócrata.

Qué dijo Newsom sobre las elecciones de 2028

En una conversación con CNN, el periodista Jake Tapper le preguntó por sus planes para las elecciones de 2028 y por la posibilidad de que ambos dirigentes compitan por la nominación demócrata. “No sé si ella se presenta, pero ya veremos. Yo no me postularía si ella se presenta”, respondió Newsom, según el adelanto difundido por la cadena.

Tapper insistió en confirmar si esa era efectivamente su posición. El dirigente respondió que no quería enfrentarse y que tampoco pretendía hacer perder tiempo al Partido Demócrata con una disputa entre ambos.

“No haría eso”, afirmó al referirse a una eventual interna. También habló de una posible contienda como una situación de “destrucción mutua asegurada”, según The Washington Post, al considerar que ambos tienen bases políticas que se superponen.

Newsom construyó un perfil nacional de cara a las elecciones 2028

La declaración llega mientras Newsom figura entre los posibles aspirantes demócratas para 2028. Aunque todavía no anunció una campaña presidencial, durante 2026 aumentó su exposición fuera de California y participó en actividades políticas orientadas a fortalecer su perfil nacional.

De acuerdo con Los Angeles Times, el dirigente realizó varias visitas a Carolina del Sur durante este año, en momentos en que se multiplicaron las especulaciones sobre una posible candidatura. El estado tendrá un lugar destacado en el proceso de selección del candidato demócrata para 2028.

Kamala Harris y Gavin Newsom, dos figuras centrales del Partido Demócrata AP

Su actividad política también se extendió a debates nacionales. Durante su segundo mandato como gobernador, utilizó sus intervenciones públicas para confrontar al presidente Donald Trump y representar posiciones del Partido Demócrata.

Según CNN, la conversación con Tapper también incluyó una referencia a la derrota demócrata de 2024. El periodista planteó si ese resultado podía convertirse en un obstáculo para una nueva candidatura presidencial de la exvicepresidenta.

Newsom reconoció que era una consideración válida, pero evitó convertir su respuesta en una evaluación de las posibilidades electorales de Harris.

Ni Newsom ni Harris confirmaron si serán candidatos demócratas en 2028

Por ahora, ninguno de los dos confirmó formalmente una candidatura presidencial para 2028. Harris mantiene abierta esa posibilidad, mientras que Newsom no definió si buscará la Casa Blanca una vez que termine su mandato como gobernador.

Kamala Harris y Gavin Newsom comparten una trayectoria política en California y forman parte de las figuras demócratas que podrían aspirar a la presidencia de Estados Unidos en 2028 AP Foto

De acuerdo con The San Francisco Chronicle, ambos mantienen desde hace años una relación política vinculada a California y comparten parte de sus redes de colaboradores, donantes y votantes.

El momento de la definición también es relevante porque las elecciones de medio término se celebrarán el 3 de noviembre. De acuerdo con EFE, la propia Harris había señalado que todavía no había tomado una decisión sobre una candidatura presidencial y que estaba concentrada en ese proceso electoral.

Para el Partido Demócrata, la carrera de 2028 todavía está en una fase inicial. Los dirigentes que evalúan competir deberán definir sus posiciones después de los comicios de medio término y antes del comienzo formal de las primarias.