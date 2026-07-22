Oficial en California: qué cambia con la ley SB 1434 en las órdenes judiciales sobre premios de lotería

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció la firma de la ley SB 1434, que introduce modificaciones sobre la transferencia de pagos de la lotería estatal. En ese contexto, aclara las condiciones bajo las cuales una corte puede autorizar la cesión del pago de premios. La medida entra en vigor el 1° de enero de 2027.

Regla central de la SB 1432: el premio no se puede asignar

El Código de Gobierno mantiene que el derecho de una persona a un premio no puede asignarse de manera general.

Lo que sí se puede asignar, total o parcialmente, es el pago del premio en las situaciones previstas por los artículos 8880.325 y 8880.326.

La normativa reorganiza y aclara el apartado que permite la asignación del pago cuando existe una orden judicial Lotería de California

La SB 1434 se concentra en la parte del artículo 8880.325 que regula las órdenes judiciales vinculadas al pago del premio.

Qué cambia con la SB 1434

La ley reorganiza y aclara el apartado que permite la asignación del pago cuando existe una orden judicial.

La SB 1434 no altera el resto de los supuestos que permiten asignar el pago: fideicomisos revocables, garantía de préstamos y órdenes sobre pagos futuros Unsplash

El texto especifica dos finalidades para esa orden: nombrar un conservador o tutor para proteger al ganador , o adjudicar derechos sobre el premio o determinar su titularidad.

, o adjudicar derechos sobre el premio o determinar su titularidad. Según la redacción actualizada, la cesión del pago solo puede producirse si la orden es “apropiada” y está emitida con alguno de esos propósitos.

Qué no cambia con la SB 1434

La SB 1434 no altera el resto de los supuestos que permiten asignar el pago: fideicomisos revocables, garantía de préstamos y órdenes sobre pagos futuros.

no altera el resto de los supuestos que permiten asignar el pago: fideicomisos revocables, garantía de préstamos y órdenes sobre pagos futuros. Tampoco modifica los requisitos que una corte debe revisar al autorizar la asignación de pagos futuros, como la representación legal independiente del ganador y su declaración sobre los efectos del acuerdo.

La ley se aplica a partir del 1.° de enero de 2027 Foto de Sasun Bughdaryan en Unsplash

Se mantienen las exigencias sobre situación conyugal, consentimiento notariado del cónyuge y el detalle de montos, fechas, años y gravámenes involucrados en la operación.

Entrada en vigor

La ley se aplica a partir del 1.° de enero de 2027 , de acuerdo con el texto citado por el análisis de la normativa.

, de acuerdo con el texto citado por el análisis de la normativa. Hasta entonces, siguen vigentes las reglas actuales sobre asignación de pagos de premios mediante órdenes judiciales.

La SB 1434 forma parte del paquete de legislación 2025–2026 sobre la Lotería de California y la gestión de sus premios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.