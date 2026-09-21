Oficial: la ley AB 1307 que crea un programa en California para profesionales migrantes que cumplan requisitos

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la ley AB 1307 para crear un programa piloto destinado a dentistas de México. La norma permitiría a la Junta Dental de California emitir licencias de tres años a dentistas de México que cumplan los requisitos establecidos.

AB 1307: cómo será el programa para dentistas de México

La ley AB 1307 autoriza a la Junta Dental de California a otorgar un máximo de 30 licencias no renovables con una vigencia de tres años a dentistas de México.

Los profesionales seleccionados prestarán servicios de atención bucodental en centros de salud calificados a nivel federal dentro del territorio estatal.

La entrada en vigor de la ley firmada por Gavin Newsom en California dependerá de la recepción de al menos US$200 mil en fondos filantrópicos HEATHER DIEHL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Newsom firmó la legislación el 20 de septiembre de 2026 tras la aprobación de la Asamblea y del Senado estatal. Según su texto oficial, la Junta Dental de California aplicará el programa en un plazo de seis meses posterior a la recepción de al menos 200 mil dólares en fondos filantrópicos.

La ley establece que los costos de administración del programa deben ser cubiertos íntegramente con fondos aportados por fundaciones filantrópicas. Una lista alternativa de aspirantes permitirá cubrir de manera inmediata las vacantes de los participantes que abandonen el programa por cualquier motivo.

Requisitos para acceder a las licencias de odontología en California

Los aspirantes deben haber egresado de un programa de odontología acreditado por el Consejo Nacional de Educación Odontológica o por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior de México.

Además, la Asociación Dental Mexicana debe certificar la competencia del candidato mediante un examen escrito sobre seis áreas clínicas obligatorias.

Entre estas materias de evaluación figuran el diagnóstico bucal, la periodoncia, las restauraciones directas e indirectas, la endodoncia y la prótesis removible.

La normativa exige la entrega de copias de documentos validados desde las instituciones de origen para confirmar la autenticidad de los antecedentes.

Entre otros requisitos, el programa de California exige un número de Seguro Social o de Identificación Personal del Contribuyente KenTannenbaum - SSA

Además, los profesionales deben aportar un número de Seguro Social o de Identificación Personal del Contribuyente. Si todavía no cuenta con ITIN o número de Seguro Social, la Junta puede emitir la licencia si el solicitante cumple los demás requisitos y demuestra que solicitó una visa adecuada por tres años y el correspondiente número de Seguro Social.

Antes de iniciar la práctica profesional, los participantes deben aprobar un curso de control de infecciones de ocho horas y el examen de Ley Dental y Ética de California. La tarifa de la licencia será el menor monto entre US$957 y el costo regulatorio razonable de administrar el programa.

Derogación del esquema previo y exigencias para los centros comunitarios

La ley AB 1307 deroga el programa piloto anterior y establece un nuevo marco para el programa de licencias destinado a dentistas de México.

La norma restringe la contratación de los participantes a centros de salud calificados a nivel federal que tengan dentro de su área de servicio al menos una zona designada con escasez de profesionales de la salud o de profesionales dentales.

Los centros de salud contratantes deben realizar diez revisiones secundarias entre pares de encuentros con pacientes seleccionados al azar por cada participante y por cada período de seis meses, en colaboración con una escuela de odontología de California acreditada.

entre pares de encuentros con pacientes seleccionados al azar por cada participante y por cada período de seis meses, en colaboración con una escuela de odontología de California acreditada. Asimismo, estas instituciones deben ofrecer a los odontólogos mexicanos el mismo salario, beneficios laborales y seguro de negligencia médica que otorgan a su personal de nómina.

Firmado por Newsom: gobernador de California confirma leyes para proteger los sistemas electorales

Un año después del inicio formal de las actividades, comenzará una evaluación. Representantes del estado y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coordinarán la selección de candidatos y los trámites de visado ante las autoridades federales.