Gavin Newsom, en el Mes de la Herencia Hispana: “Las familias latinas construyeron la California de hoy”

En el marco del Mes de la Herencia Hispana, Gavin Newsom dedicó un mensaje a la población latina de California en el que puso el foco en su presencia histórica y en el papel que desempeñó en el desarrollo del estado. El mandatario también se refirió a las familias inmigrantes y reivindicó su sentido de pertenencia.

¿Qué dijo Gavin Newsom sobre las familias latinas en California?

El demócrata afirmó en la proclamación oficial difundida por la Oficina del Gobernador de California que “las familias latinas han ayudado a construir la California que conocemos”.

El documento sostiene que esta población dejó su huella en el territorio desde antes de que se convirtiera en estado y preservó, al mismo tiempo, sus historias y culturas.

La diversidad de culturas, tradiciones y experiencias ocupó un lugar central en sus declaraciones

El gobernador reforzó esa idea en un video publicado por la celebración. “No hay California sin nuestra comunidad latina y su historia es nuestra historia”, expresó. Luego señaló que distintas generaciones de californianos de ese origen “hicieron de California la fuerza que es hoy”.

Newsom resaltó la variedad de identidades que reúne este grupo y mencionó sus “culturas, tradiciones, historias y experiencias”. “Celebramos todo lo que son y todo lo que aportan a California”, añadió.

El mensaje de Newsom a las familias inmigrantes

El mandatario también se refirió en su video a quienes enfrentaron rechazo por su origen. “Demasiadas familias latinas e inmigrantes han sido señaladas y se les ha hecho sentir que no son bienvenidas o que deben tener miedo”, afirmó.

“Son valorados, pertenecen a la historia de California y nadie puede borrar lo que significan para este estado”. Cerró sus palabras en español con la expresión: “Qué orgullo”.

Casi cuatro de cada diez habitantes del territorio tienen raíces hispanas o latinoamericanas Magnific

El papel de trabajadores, empresarios y profesionales latinos

La proclamación también puso el foco en la incidencia económica y social de esta población. En el documento de la Oficina del Gobernador, Newsom afirmó que “los latinos son una fuerza fundamental detrás de la potencia que es California”.

El mandatario destacó especialmente el ámbito empresarial: “Los negocios latinos, tanto pequeños como grandes, generan empleos, fortalecen nuestras comunidades y abren nuevas oportunidades para la próxima generación”.

¿Cuántos hispanos y latinos viven en California y cuál es su aporte económico?

La dimensión de esta población se refleja en los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Las personas hispanas o latinas representan el 40,8% de los habitantes de California, mientras que la población total del estado fue estimada en 39.355.309 personas al 1° de julio de 2025.

Su participación también se observa en el ámbito empresarial. California tenía 88.920 empresas empleadoras de propietarios hispanos en 2021, la mayor cantidad entre todos los estados. Esas firmas representaban alrededor del 11,8% de las 750.821 compañías con empleados contabilizadas en el territorio.

El reconocimiento alcanzó además a trabajadores, emprendedores y profesionales de distintos sectores Magnific

¿Qué es el Mes de la Herencia Hispana y por qué se celebra entre septiembre y octubre?

El Mes Nacional de la Herencia Hispana se conmemora en Estados Unidos desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre para reconocer las historias, culturas y contribuciones de estadounidenses cuyos antepasados proceden de España, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, explica el National Archives.

Su antecedente surgió en 1968, cuando comenzó como la Semana de la Herencia Hispana durante la presidencia de Lyndon B. Johnson. Veinte años después, Ronald Reagan amplió la conmemoración a 30 días. La modificación se convirtió en ley el 17 de agosto de 1988.

La elección del 15 de septiembre coincide con los aniversarios de independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. México celebra su independencia el 16 de septiembre y Chile, el 18.