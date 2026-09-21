Gavin Newsom, sobre el Mes de la Herencia Hispana: “La historia de California no existe sin la suya”

El gobernador de California, Gavin Newsom, compartió un mensaje en video con motivo del Mes de la Herencia Hispana. Junto a su esposa Jennifer Siebel Newsom, el mandatario demócrata rindió homenaje a las contribuciones de la comunidad latina en el Estado Dorado.

Gavin Newsom y su mensaje a los latinos por el Mes de la Herencia Hispana

En una publicación en sus redes sociales, Newsom destacó: “No hay California sin nuestra comunidad latina; su historia es nuestra historia”.

Además, el gobernador resaltó el valor de los hogares extranjeros: “Muchas familias latinas e inmigrantes han sufrido ataques y las han hecho sentir no bienvenidas, pero escuchen esto de nosotros: son valiosas”.

El mensaje de Gavin Newsom a los latinos de California por el Mes de la Herencia Hispana

Asimismo, el funcionario celebró la diversidad cultural y el impacto de las tradiciones de la comunidad hispana en la vida cotidiana de la región.

“Generaciones de californianos latinos han hecho de California la fuerza que es hoy”, manifestó el jefe del Ejecutivo estatal.

Por último, su esposa Jennifer concluyó su mensaje con una reflexión en español sobre la convivencia y el porvenir de la sociedad californiana. “Qué regalo es vivir en un estado lleno de la cultura, la fortaleza y el amor latino”, expresó.

Qué establece la proclamación de Newsom por el Mes de la Herencia Hispana

A través de un comunicado oficial, Newsom emitió una proclamación mediante la cual declaró formalmente el periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2026 como el Mes de la Herencia Hispana en California.

El texto de la proclamación define la experiencia hispana como un conjunto de millones de “historias transmitidas” a lo largo de varias generaciones.

El documento reconoce a las familias centenarias en la zona, a quienes sembraron nuevas raíces y a las personas que trabajan por un futuro mejor.

Newsom declaró formalmente del Mes de la Herencia Hispana en California desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre Jae C. Hong - AP

La resolución gubernamental establece la inseparabilidad entre la comunidad latina y la identidad de la jurisdicción.

A su vez, el escrito reafirma el compromiso estatal para recibir personas con los brazos abiertos en todo el territorio.

La proclamación afirma que la administración continuará destinando recursos a educación, cuidado infantil y programas antes y después de clases.

El gobierno estatal busca con estas partidas garantizar que cada persona disponga de oportunidades para alcanzar sus metas personales y familiares.

Cuántos latinos viven en California

La proclamación subraya a su vez que la comunidad latina dio forma a California desde tiempos previos a su constitución como estado soberano. En ese marco, menciona que la huella hispana permanece en los lugares que llamamos hogar, en los idiomas hablados, en las tradiciones vivas y en los valores compartidos.

Según el texto oficial, los negocios latinos, de pequeño y gran tamaño, generan puestos de trabajo, fortalecen las comunidades y abren oportunidades para las nuevas generaciones. Estas unidades productivas alimentan el desarrollo continuo de la economía californiana.

El documento oficial destaca la labor de innovadores, líderes de derechos civiles, artistas, campesinos, profesionales, servidores públicos, padres y madres. Cada uno de estos sectores representa una parte esencial para el funcionamiento social y económico de la entidad.

Newsom destacó el rol de los latinos en el crecimiento de California @CAGovernor

Por último, la norma rechaza el odio como elemento de definición sobre la permanencia de estas personas en el estado.

En ese sentido, honra a las generaciones precedentes, reconoce a los actores actuales y contempla el futuro de los habitantes latinos.

Según los últimos datos publicados por el Censo de EE.UU., el 41,2% de la población en el Estado Dorado es latina o hispana. Eso equivale a un total de 16,2 millones de personas.