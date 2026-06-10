Oficial y confirmado: Xavier Becerra irá vs. Steve Hilton por la gobernación de California en noviembre 2026
El exsecretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. avanzó a las elecciones generales junto al exconductor de Fox News respaldado por Trump; Tom Steyer quedó fuera de la carrera pese a haber invertido más de US$200 millones en su campaña
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Xavier Becerra y Steve Hilton avanzaron a las elecciones generales para gobernador de California tras quedar en los dos primeros lugares de las primarias del 2 de junio. El demócrata obtuvo el 27,9% de los votos y el republicano el 25%, según los resultados proyectados con el 91% del escrutinio. Ambos competirán el 3 de noviembre para suceder al gobernador Gavin Newsom, quien no puede buscar la reelección debido a los límites de mandato.
Resultados en California 2026: Becerra y Hilton competirán por la gobernación
De acuerdo con CNN, los resultados proyectados de las primarias dejaron definido el escenario para noviembre. Con el 91% de los votos contabilizados, los principales candidatos obtuvieron los siguientes porcentajes:
- Xavier Becerra (Demócrata): 27,9% (2.390.780 votos).
- Steve Hilton (Republicano): 25,0% (2.137.993 votos).
- Tom Steyer (Demócrata): 22,5% (1.928.381 votos).
- Chad Bianco (Republicano): 10,2% (874.424 votos).
- Katie Porter (Demócrata): 4,4% (373.532 votos).
El empresario Tom Steyer, que destinó más de US$200 millones de su patrimonio a la campaña, terminó en tercer lugar y reconoció la derrota después de conocerse las proyecciones.
Según especialistas de CNN, antes de la elección, algunos sectores demócratas manifestaban preocupación por la posibilidad de que la fragmentación del voto favoreciera a dos candidatos republicanos. Sin embargo, el respaldo que Donald Trump otorgó a Hilton en abril contribuyó a consolidar el apoyo republicano detrás de su candidatura.
Steve Hilton centra su campaña en impuestos, costo de vida y malestar electoral
Hilton, exasesor político en Reino Unido y exconductor de Fox News, construyó gran parte de su campaña alrededor del costo de vida, los impuestos y el funcionamiento de la administración estatal.
En una entrevista con CNN, el candidato republicano aseguró que las elecciones de este año podrían representar una excepción a las tendencias políticas recientes del estado. “Creo que este año podría ser diferente”, aseveró.
Hilton sostuvo que muchos californianos están frustrados por los altos impuestos y consideran que el estado avanza en la dirección equivocada. Además, afirmó que California necesita un cambio después de 16 años de control demócrata del gobierno estatal.
Por qué Steve Hilton enfrenta un mapa difícil ante los votantes demócratas de California
A pesar de su avance a las elecciones generales, Hilton enfrentará un escenario complejo en noviembre.
Según las estadísticas más recientes de registro electoral de California, existen aproximadamente 4,6 millones más de votantes demócratas registrados que republicanos. Además, el estado no elige a un gobernador republicano desde la reelección de Arnold Schwarzenegger en 2006.
De acuerdo con los expertos de CNN, la diferencia en el padrón partidario obliga al candidato republicano a ampliar su apoyo entre los votantes independientes y moderados si pretende competir por la gobernación.
Xavier Becerra apela a su paso por HHS, el Congreso y la fiscalía estatal
Becerra basó su campaña en su trayectoria dentro de la administración pública. Antes de desempeñarse como secretario de Salud y Servicios Humanos durante el gobierno de Joe Biden, fue congresista federal y fiscal general de California.
Durante la campaña oficial, defendió su experiencia en la gestión pública y sostuvo que el estado necesita un liderazgo con capacidad para enfrentar desafíos complejos.
El candidato demócrata también recibió cuestionamientos por su gestión al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, especialmente por el manejo de la crisis migratoria infantil y del brote de mpox durante la administración Biden.
Además, enfrentó críticas relacionadas con el caso judicial de un exjefe de gabinete que se declaró culpable de un cargo de fraude vinculado al desvío de fondos de una cuenta de campaña. Las autoridades no acusaron a Becerra de ninguna irregularidad.
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