Elecciones en California: quién es Steve Hilton, el republicano que lidera la contienda para destronar a Newsom

El Partido Republicano lideró los resultados de las elecciones primarias a la gobernación de California 2026 este martes 2 de junio con su candidato Steve Hilton, que logró el 27,8% de los votos (con el 57% del conteo realizado). El empresario británico, que recibió el respaldo de Donald Trump, busca el “sueño californiano” y se impone con propuestas como reducción de impuestos, regulación de la IA, energía asequible y transformación de la educación.

Perfil y trayectoria de Steve Hilton, el migrante que busca ser gobernador de California

Hilton nació en Londres el 25 de agosto de 1969. Sus padres son inmigrantes húngaros que huyeron al Reino Unido por el comunismo presente en su país en la década de los cincuenta.

Steve Hilton nació en Londres y emigró a EE.UU. en 2012 Benjamin Hanson - FR172394 AP

Asistió a la escuela Christ’s Hospital y obtuvo su título de Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford. Poco después de graduarse, se convirtió en una figura clave en el Partido Conservador británico.

El primer contacto de Steve Hilton con la política

Durante la década de 1990, trabajó en el departamento de investigación del Partido Conservador cuando aún estaba bajo el liderazgo de Margaret Thatcher. Allí participó de forma activa en una campaña de elecciones generales.

Durante la década de 1990, trabajó en el departamento de investigación del Partido Conservador Instagram/@calvarychapelchinohills

Luego, se convirtió en el estratega principal y asesor más cercano de David Cameron. Al trabajar juntos, Hilton logró suavizar la imagen del británico al promover ideas como su viaje al Ártico.

Con estos cargos públicos, un informe de The New York Times lo destaca como “el creador de la imagen modernizada del Partido Conservador británico”.

La llegada de Steve Hilton a EE.UU.

En 2012, Hilton decidió mudarse con su familia a Silicon Valley. Al asentarse en EE.UU., comenzó a enseñar en el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford conocido como “d.school”.

En paralelo a esto, condujo desde 2017 el programa The Next Revolution en Fox News y es autor de varios libros como Califailure, un texto que critica las políticas del actual gobernador de California, Gavin Newsom, en el estado.

Cuáles son las propuestas de campaña de Steve Hilton

El presentador anunció su candidatura el 25 de abril del año pasado con la “búsqueda de libertad” como premisa. “Hay que terminar con el partido que nos metió en este lío [en referencia al Partido Demócrata]. Es hora de salir del fracaso de los demócratas. Es hora de un nuevo futuro”, dijo en su anuncio.

De acuerdo con su sitio web de campaña, prevé implementar las siguientes medidas:

Vivienda y costo de vida: se opone a las políticas de densificación obligatoria y prevé reducir el precio de la gasolina a US$3 por galón.

se opone a las políticas de densificación obligatoria y prevé reducir el precio de la gasolina a US$3 por galón. Reforma fiscal : propone eliminar el impuesto sobre la renta para quienes ganen menos de US$100 mil anuales y establecer un impuesto único del 7.5% para ingresos superiores.

: propone y establecer un impuesto único del 7.5% para ingresos superiores. Educación: prevé que el 100% de los estudiantes cumplan con los estándares estatales de matemáticas e inglés. Propone otorgar calificaciones públicas a cada escuela y maestro, además de promover la elección de escuela.

Respaldo del presidente Donald Trump

El 6 de abril de 2025, Trump anunció su respaldo a Hilton al asegurar que este podría cambiar la situación presente en California marcada por las políticas de la administración Newsom.

Trump asegura que su administración ayudará a Hilton si gana los comicios del 3 de noviembre Truth Social/@realDonaldTrump

“Steve Hilton cuenta con mi apoyo total e incondicional. Será un gran gobernador y, lo más importante, ¡nunca los defraudará!“, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

En agosto del año pasado, Hilton aseguró tener una buena relación con el presidente y subrayó que buscaría defender al Estado Dorado con el respaldo del gobierno federal. “Creo que Trump va a tener una alineación en California con sus prioridades políticas”, dijo el empresario en una entrevista con Politico.