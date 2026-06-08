Quién ganó en California: actualización de los resultados y candidatos que irán a las elecciones de medio término

Las elecciones primarias celebradas el 2 de junio en California ya muestran tendencias claras en varias de las principales contiendas estatales. Sin embargo, los resultados todavía son preliminares y seguirán con cambios durante las próximas semanas a medida que continúe el recuento de votos por correo, boletas provisionales y otros sufragios pendientes.

Resultados de las primarias en California: por qué el conteo sigue abierto hasta julio

Según la web oficial de California Election Results, los datos publicados hasta el 7 de junio corresponden a resultados no oficiales. Aunque los 19.788 precintos del estado ya reportaron información parcial, las autoridades electorales aún procesan boletas recibidas por correo, votos provisionales y otros sufragios válidos que aún deben incorporarse al conteo final.

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La misma fuente indica que los funcionarios electorales de los condados tienen plazo hasta el 3 de julio de 2026 para remitir los resultados definitivos a la oficina de la Secretaría de Estado de California, mientras que la certificación oficial de la elección está prevista para el 10 de julio. Por ese motivo, los porcentajes y cantidades de votos pueden modificarse durante el período de escrutinio.

Primarias para gobernador en California: Becerra lidera y Hilton pelea la boleta de noviembre

La carrera por la gobernación concentró una amplia cantidad de postulantes de distintos partidos. De acuerdo con los resultados estatales publicados por la web oficial de California Election Results, Becerra lidera y aparece proyectado como clasificado; mientras que Hilton conserva el segundo lugar, aunque Steyer aún figura cerca en el recuento preliminar.

La disputa muestra además una marcada competencia entre figuras demócratas y republicanas, aunque con una ventaja clara para los principales aspirantes que concentran la mayor parte de los sufragios contabilizados hasta el momento.

Resultados parciales:

Xavier Becerra (DEM): 1.883.083 votos, 27,2%.

(DEM): 1.883.083 votos, Steve Hilton (REP): 1.790.532 votos, 25,9%.

(REP): 1.790.532 votos, 25,9%. Tom Steyer (DEM): 1.488.520 votos, 21,5%.

(DEM): 1.488.520 votos, 21,5%. Chad Bianco (REP): 732.038 votos, 10,6%.

(REP): 732.038 votos, 10,6%. Katie Porter (DEM): 307.373 votos, 4,4%.

Según las estimaciones de CNN, Xavier Becerra ya tendría su lugar prácticamente asegurado para las elecciones generales del próximo 3 de noviembre. Entre el republicano Steve Hilton y el demócrata Tom Steyer se definiría el segundo nombre de la boleta.

En la disputa por la gobernación, el demócrata Xavier Becerra encabeza el escrutinio preliminar con 1.883.083 votos (27,2%) GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Primarias para vicegobernador en California: Fiona Ma y Gloria Romero encabezan una disputa cerrada

Según los datos estatales difundidos por California Election Results, varios candidatos superaron ampliamente el millón de votos, aunque la diferencia entre los primeros lugares fue relativamente estrecha.

Resultados parciales:

Fiona Ma (DEM): 1.235.123 votos, 19,2%.

(DEM): 1.235.123 votos, Gloria Romero (REP): 1.196.715 votos, 18,7%.

(REP): 1.196.715 votos, 18,7%. Josh Fryday (DEM): 915.978 votos, 14,3%.

(DEM): 915.978 votos, 14,3%. Michael Tubbs (DEM): 798.499 votos, 12,4%.

(DEM): 798.499 votos, 12,4%. David Collenberg (REP): 460.546 votos, 7,2%.

Secretaría de Estado de California: Shirley Weber lidera con amplia ventaja

La elección para la Secretaría de Estado presenta un escenario más definido. La actual titular, Shirley N. Weber, encabeza los resultados preliminares y supera por amplio margen a sus competidores. De acuerdo con la información oficial difundida por California Election Results, la funcionaria demócrata reúne más de la mitad de los votos contabilizados hasta ahora.

Resultados parciales:

Shirley N. Weber (DEM): 3.731.458 votos, 57,1%.

(DEM): 3.731.458 votos, Donald P. Wagner (REP): 2.517.086 votos, 38,5%.

(REP): 2.517.086 votos, 38,5%. Michael Feinstein (GRN): 152.857 votos, 2,3%.

(GRN): 152.857 votos, 2,3%. Gary N. Blenner (GRN): 133.517 votos, 2,0%.

Las proyecciones de CNN señalan que la segunda plaza se dirimirá en el conteo final entre Hilton y el demócrata Tom Steyer, quien marcha tercero Rich Pedroncelli - FR171957 AP

Contralor estatal de California: Malia Cohen encabeza los resultados preliminares

La contienda para contralor también muestra una ventaja importante para la actual funcionaria estatal. Según la información oficial publicada por California Election Results, Malia M. Cohen lidera el recuento con más del 55% de los votos.

Malia M. Cohen (DEM): 3.617.828 votos, 55,5%.

(DEM): 3.617.828 votos, Herb W. Morgan (REP): 2.561.232 votos, 39,3%.

(REP): 2.561.232 votos, 39,3%. Meghann Adams (P&F): 337.944 votos, 5,2%.

Primarias para Tesorero en California: Eleni Kounalakis lidera rumbo a noviembre

La carrera por la Tesorería estatal se encuentra encabezada por Eleni Kounalakis, quien obtiene una ventaja considerable sobre el resto de los aspirantes según los resultados preliminares.

Resultados parciales:

Eleni Kounalakis (DEM): 2.335.860 votos, 36,0%.

(DEM): 2.335.860 votos, Jennifer Hawks (REP): 1.636.585 votos, 25,2%.

(REP): 1.636.585 votos, 25,2%. Anna M. Caballero (DEM): 1.017.843 votos, 15,7%.

(DEM): 1.017.843 votos, 15,7%. David Serpa (REP): 868.239 votos, 13,4%.

(REP): 868.239 votos, 13,4%. Tony Vazquez (DEM): 459.084 votos, 7,1%.

Fiscal general de California: Rob Bonta supera el 55% en el conteo preliminar

En la contienda para fiscal general, el actual titular aparece bien posicionado para continuar en carrera hacia las elecciones generales. Los resultados estatales difundidos por California Election Results muestran una ventaja de más de 15 puntos porcentuales para Rob Bonta.

Resultados parciales:

Rob Bonta (DEM): 3.663.993 votos, 55,2%.

(DEM): 3.663.993 votos, Michael E. Gates (REP): 2.634.757 votos, 39,7%.

(REP): 2.634.757 votos, 39,7%. Marjorie Mikels (GRN): 334.641 votos, 5,0%.

Fiona Ma, candidata a vicegobernadora, lidera en el recuento de votos Instagram/@fionamacpa

Comisionado de Seguros de California: Jane Kim lidera y Ben Allen aparece segundo

Según la web oficial de California Election Results, la demócrata Jane Kim lidera el recuento, seguida por Ben Allen y la republicana Stacy A. Korsgaden.

Resultados parciales:

Jane Kim (DEM): 1.658.922 votos, 25,8%.

(DEM): 1.658.922 votos, Ben Allen (DEM): 1.256.940 votos, 19,6%.

(DEM): 1.256.940 votos, 19,6%. Stacy A. Korsgaden (REP): 1.043.880 votos, 16,3%.

(REP): 1.043.880 votos, 16,3%. Robert P. Howell (REP): 518.073 votos, 8,1%.

(REP): 518.073 votos, 8,1%. Patrick Wolff (DEM): 457.334 votos, 7,1%.

Superintendente de Instrucción Pública en California: Sonja Shaw lidera una carrera competitiva

La elección para superintendente de Instrucción Pública también dejó un escenario competitivo. Los resultados preliminares muestran una ventaja para Sonja Shaw, aunque sin alcanzar una mayoría suficiente para despejar completamente la disputa.

Resultados parciales: