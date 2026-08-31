Para frenar al ICE: la estrategia de protección de una escuela en Los Ángeles por las detenciones en paradas de autobus

El aumento de las operaciones migratorias cerca de escuelas y otros espacios cotidianos llevó a una secundaria del sur de Los Ángeles a establecer protocolos de seguridad, asistencia legal y contención emocional para sus alumnos. El objetivo es reducir el impacto que el temor a las detenciones y la separación familiar tiene sobre la comunidad educativa.

Detenciones del ICE cerca de escuelas generan temor entre familias y estudiantes

El regreso a clases en distintas comunidades de Estados Unidos quedó condicionado por las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés).

( , por sus siglas en inglés). En lugares como Danbury, Connecticut , varios padres fueron detenidos en las inmediaciones de las paradas de autobuses escolares .

, varios padres . Las denuncias indicaron que algunos agentes aguardaban hasta que los niños abordaran el transporte para actuar contra sus familiares.

Señalan que agentes del ICE detienen a padres en las paradas de autobuses escolares ICE

En Nueva Jersey, una declaración judicial sostuvo que cuatro vehículos vinculados al ICE pasaron junto a un autobús escolar detenido y luego se dirigieron hacia un grupo de niños que esperaba otro transporte.

“La administración Trump sigue violando nuestros valores fundamentales al no respetar nuestro principio central de proteger a todos los niños. Esto es inaceptable y antiamericano”, dijo Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, en un comunicado.

En el sur de Los Ángeles, una escuela secundaria decidió preparar una respuesta propia frente a este escenario.

La subdirectora Lorena Reynoso coordinó con trabajadores sociales, psicólogos y orientadores la elaboración de un protocolo para actuar ante una eventual presencia de agentes migratorios dentro o alrededor del establecimiento.

“Necesito que nuestros estudiantes sepan que cada día que faltan, se perjudican a sí mismos”, dijo Reynoso a MindSite News.

“Entiendo la preocupación por la seguridad, y lo reconocemos. Y nuestros estudiantes necesitan saber que estamos aquí para luchar por ellos”, afirmó.

Una escuela del sur de Los Ángeles desarrolló una estrategia integral para proteger a sus alumnos y contener el impacto de estas redadas Imagen ilustrativa generada con IA

Qué medidas aplican escuelas de Los Ángeles para proteger a alumnos frente al ICE

El programa incluye información sobre derechos y asistencia para las familias. El personal entrega tarjetas de “Conoce tus derechos” y ofrece orientación sobre cómo actuar ante situaciones relacionadas con las autoridades migratorias.

También se diseñó un mecanismo para distribuir alimentos entre hogares cuyos integrantes evitan salir por temor a ser detenidos.

La institución trabaja además bajo las normas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (Lausd, por sus siglas en inglés), que mantiene una política que restringe el ingreso de agentes de inmigración a sus escuelas.

La intención es preservar la escuela como un espacio seguro y reducir el impacto del temor a los operativos migratorios dentro del aula.

“Personas influyentes quieren que vivan con vergüenza, con culpa por ser negros o latinos, con culpa por ser indocumentados. Así que parte de nuestro trabajo ha consistido en cultivar el orgullo cultural”, afirmó Reynoso.

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El operativo del ICE en Lynwood que movilizó a una escuela de Los Ángeles

Axel López, uno de los estudiantes, acudió a Reynoso después de descubrir que agentes del ICE se encontraban alrededor de la barbería ubicada en Lynwood donde trabajaba su hermano.

La subdirectora y otros integrantes del equipo escolar fueron hasta el lugar y registraron lo ocurrido desde una posición segura mientras permanecían junto al joven.

“Veo a mi hermano, y él está sujetando las puertas mientras los agentes del ICE intentan abrirlas a la fuerza”, recordó López a MindSite News. “Veo que hay mucha gente afuera. Están gritando. Y mi hermano está adentro. Se veía muy asustado”, señaló.

Durante el incidente, uno de los agentes amenazó con buscar a familiares del propietario. La presión de las personas reunidas terminó con el retiro de los agentes sin que se produjeran arrestos.

Cómo los operativos del ICE afectan la salud mental y la asistencia escolar de los jóvenes

Los especialistas advirtieron que esta exposición permanente al riesgo puede generar un estado de hipervigilancia. Los jóvenes permanecen pendientes de lo que ocurre en las calles, de la posibilidad de que sus padres no regresen y de una eventual intervención migratoria en sus hogares o escuelas.

“Si vives constantemente en un estado de hipervigilancia, no sabrás cómo salir de él”, aseguró Tatiana Londoño, profesora asistente de bienestar social en la Escuela de Asuntos Públicos Luskin. “En cierto punto, eso se convertirá en tu nueva normalidad”, señaló.

Dennis Dacarett Galeano, psiquiatra de la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), describió la preocupación por una posible separación familiar como un trauma de apego. A esto se suma el denominado trauma vicario, asociado con la exposición al sufrimiento de otras personas de la comunidad.

“Este tipo de estrés no solo afecta a las personas que tienen interacciones directas con agentes del ICE, sino que puede poner a toda una comunidad bajo estrés”, dijo Galeano.

“Incluso si no has experimentado un incidente traumático específico, muchos de esos mismos síntomas pueden provenir del estrés crónico al que todos están sometidos”, explicó.

El impacto también alcanza a la asistencia escolar. Según lo retomado por MindSite News, en Los Ángeles se registró una disminución de unos 7000 estudiantes.

A la preocupación por las detenciones se agrega la desconfianza sobre el uso que pueda darse a los datos personales entregados durante el proceso de inscripción.