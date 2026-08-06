Noticias del ICE hoy en California: operativos migratorios en aeropuertos y qué se sabe de las redadas en Los Ángeles

Los operativos en aeropuertos de Estados Unidos encendieron una nueva señal de alerta entre organizaciones de apoyo a extranjeros, abogados y viajeros. En California, el foco está puesto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX, por sus siglas en inglés), donde se denunció un aumento de detenciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra personas con visas vencidas o con trámites migratorios aún pendientes.

El ICE en California: alerta por detenciones en aeropuertos

De acuerdo con Telemundo 52, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (Chirla, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia pública después de documentar un incremento de arrestos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

La organización informó que registró 14 detenciones de inmigrantes en esa terminal aérea y precisó que ocho de esos casos ocurrieron durante las dos semanas previas al anuncio.

Según explicó la abogada Yunuen Trujillo, muchos de los detenidos permanecieron en el país norteamericano más tiempo del autorizado por sus visas, aunque varios contaban con permisos de trabajo vigentes y solicitudes en trámite. La especialista sostuvo que algunas de esas personas tenían procesos abiertos ante las autoridades migratorias y, pese a ello, fueron arrestadas cuando viajaban por vía aérea.

La organización también señaló que las detenciones no se limitan únicamente al momento del embarque. Según la descripción realizada por Trujillo, los agentes federales intervinieron en distintas etapas del viaje:

Personas que estaban por abordar un vuelo

Pasajeros que acababan de aterrizar

Viajeros en escalas o conexiones

Personas retiradas del avión durante una conexión

Operativos del ICE en aeropuertos de EE.UU.: cómo localizan a los viajeros

El incremento de arrestos en terminales aéreas no se limita a Los Ángeles. Según CNN, abogados especializados en inmigración sostienen que este tipo de procedimientos se volvió mucho más frecuente como parte de una estrategia nacional para incrementar el número de detenciones efectuadas por el ICE.

CNN informó que la agencia federal enfrenta una fuerte presión para cumplir con los objetivos de deportación impulsados por la administración del presidente Donald Trump, que busca alcanzar alrededor de 2000 arrestos diarios. Dentro de ese contexto, los aeropuertos pasaron a ser uno de los escenarios elegidos para localizar a personas con visas vencidas.

Los agentes federales interceptan a los pasajeros en diversas etapas del viaje: antes de abordar, al aterrizar, durante escalas o incluso retirándolos directamente del avión TIMOTHY A.CLARY - AFP

El exdirector interino del ICE durante la administración de Barack Obama, John Sandweg, explicó a CNN que los aeropuertos representan un entorno especialmente favorable para este tipo de intervenciones porque los agentes conocen con anticipación el horario de llegada de los pasajeros, trabajan en espacios controlados y no necesitan desplegar grandes operativos para concretar una detención.

Otro de los elementos destacados por la cadena es el intercambio de información entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y el ICE. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió esa cooperación y sostuvo que resulta fundamental para identificar a personas que intentan viajar dentro de EE.UU. mientras permanecen de forma irregular en Estados Unidos.

Detenciones del ICE en LAX y SFO: los casos registrados en California

Los episodios registrados durante julio muestran que las detenciones ocurrieron en distintos puntos del país norteamericano y bajo circunstancias similares. Uno de los casos más conocidos fue el de Chantal Alejandra Morales Rojas, una mujer ecuatoriana de 27 años detenida cuando abordaba un vuelo de Southwest Airlines en Denver.

La pasajera había ingresado legalmente a EE.UU. y había presentado una solicitud para permanecer en Estados Unidos, aunque el DHS sostuvo que esa gestión no le otorgaba estatus migratorio legal.

Agentes Del ICE Detuvieron A Una Mujer En El Aeropuerto De San Francisco

Otro episodio ocurrió en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, donde agentes del ICE arrestaron a la ciudadana ucraniana Iryna Gorb, cuya visa había expirado años atrás.

El procedimiento fue registrado por viajeros presentes en la terminal y posteriormente difundido en redes sociales. El DHS afirmó que la mujer intentó escapar y resistió el arresto, mientras que personas presentes en el lugar aseguraron que inicialmente no identificaron a los agentes como integrantes de una fuerza federal.

También trascendió el caso de un ciudadano australiano nacido en Vietnam, detenido primero en un intento fallido en Las Vegas y capturado finalmente un día después cuando llegó al aeropuerto de Los Ángeles. Según las autoridades federales, el hombre permanecía en Estados Unidos con una visa vencida desde 2015.