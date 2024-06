Pasó diez días perdido en las montañas de California y revela cómo sobrevivió: “Un puma me perseguía”

Escuchar

Lukas McClish, de 34 años, salió a caminar por las montañas al norte de California en Estados Unidos, sin avisarle a nadie. A los pocos días, cuando sus familiares notaron su desaparición, emprendieron una búsqueda que involucró a la Oficina del Sheriff local. Finalmente, lograron rescatar al excursionista, que explicó cómo logró sobrevivir durante diez días perdido en medio de la naturaleza.

La travesía de McClish comenzó el pasado martes 11 de junio, cuando emprendió una caminata por el Parque Estatal Big Basin. La idea del hombre era realizar esta actividad durante unas tres horas y regresar. Sin embargo, a pesar de que ya había recorrido la zona en varias oportunidades, los puntos de referencia que solía utilizar para guiarse en medio del bosque se borraron por un incendio y eso hizo que se desorientara.

Un hombre de 34 años se perdió en las montañas de California y fue hallado gracias al uso de drones https://x.com/CALFIRECZU/

Su familia notó su ausencia cinco días después, dado que McClish, que vive en Boulder Creek, en la ciudad de Santa Cruz, California, no se presentó en los festejos por el Día del Padre. Fue entonces que llamaron a las autoridades locales. Tras emitir una alerta de desaparición, emprendieron la búsqueda.

El Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California comentó en un posteo de X (ex Twitter) que trabajó junto con la Oficina del Sheriff de Santa Cruz y los bomberos locales en el rescate. “Hubo múltiples informes de testigos que escucharon a alguien gritar pidiendo ayuda, pero fue difícil establecer la ubicación de esa persona”, aclararon.

El hombre fue hallado gracias al uso de drones en el área, antes hubo llamados que advertían que se escuchaban gritos de auxilio en el bosque https://x.com/CALFIRECZU/

Por su parte, desde la Oficina del Sheriff especificaron que, el 21 de junio a las 15 horas, recibieron múltiples llamados que avisaban que habían escuchado a una persona que pedía asistencia en el área de Foreman Creek junto a Big Basin Highway. “Utilizamos varios de nuestros drones para ayudar a determinar la ubicación exacta de Lukas”, explicaron en un posteo de Facebook.

“Los guardabosques de parques estatales fueron los primeros en llegar a la escena y los equipos de bomberos pudieron ayudar a llevarlo a un lugar seguro”, informaron. Según las autoridades locales, el hombre no sufrió heridas de consideración y se reunió con su familia rápidamente.

Cómo hizo McClish para sobrevivir diez días en un bosque de California

El hombre de California habló con ABC a los pocos días de ser rescatado y comentó que solamente se sentía cansado y con dolor. De tanto gritar, en el bosque perdió la voz, pero con el correr de las jornadas pudo recuperarla un poco. McClish explicó que, cuando salió a caminar, llevaba consigo un par de pantalones, zapatos especiales para la actividad y un sombrero. “Tenía una linterna y un par de tijeras plegables, como una herramienta Leatherman. Y eso fue todo”, dijo.

El hombre de 34 años se reencontró con su familia, quienes se sumaron a la búsqueda junto a las autoridades locales User - Captura video ABC

En tanto, comenzó que se percató de que un animal salvaje estaba detrás de él: “Tenía un puma que me seguía, pero hacía frío y mantuvo la distancia. Creo que era simplemente alguien que me cuidaba”. Respecto de cómo logró sobrevivir durante diez días perdido, el hombre sostuvo que la clave fue beber un galón (un poco más de tres litros) de agua a diario. “Cuando me acercaba al final de la jornada, mi cuerpo necesitaba comida y algún tipo de sustento”, explicó. Según comentó, no va a salir a dar una caminata por un tiempo. “Ya hice suficiente senderismo por el resto del año”, bromeó.

