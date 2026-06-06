Primarias en California: Trump reclama “irregularidades” en la elección y pone la mirada en el conteo de votos en Los Ángeles

El procesamiento de votos en el condado de Los Ángeles atraviesa una etapa de escrutinio federal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió enviar a un fiscal adjunto para observar la tarea en el centro de cómputos, tras las reiteradas afirmaciones del presidente Donald Trump sobre supuestas irregularidades en el sistema electoral de California.

Qué pasa con el conteo de votos en Los Ángeles

El registrador del condado confirmó la presencia del funcionario federal, quien recorrió las instalaciones el viernes pasado. Esta medida responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley electoral y la transparencia en un proceso que, según las autoridades locales, ya posee mecanismos de observación pública.

La alcaldesa Karen Bass en un evento en los Ángeles el 10 de junio del 2025. (AP foto/Eric Thayer) Eric Thayer - FR171986 AP

¿Por qué existe una demora en el conteo de los votos?

El sistema electoral de California utiliza habitualmente tiempos prolongados para publicar los resultados definitivos. Este proceso ocurre principalmente porque una gran parte de los sufragios llega por correo postal. La ley estatal permite un plazo de treinta días para finalizar el conteo y certificar los resultados de forma correcta y precisa.

¿Existe alguna investigación sobre fraude electoral en Los Ángeles?

El fiscal adjunto Bill Essayli, quien dirige la fiscalía federal con sede en Los Ángeles, mencionó en redes sociales la existencia de investigaciones sobre fraude. Sin embargo, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles declaró ante la prensa que no recibió denuncias formales del gobierno federal respecto a conductas delictivas o maniobras de fraude en el conteo de las primarias.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles declaró que no recibió denuncias formales de fraude por parte del gobierno federal APU GOMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Cómo afecta este contexto a las contiendas electorales clave?

Las elecciones actuales, que incluyen la definición de candidatos para la alcaldía de Los Ángeles y la gobernación, muestran una tendencia donde los candidatos demócratas mejoran su posición a medida que avanza el escrutinio. Este fenómeno responde a que los votos enviados por correo, que favorecen al Partido Demócrata, se contabilizan en etapas posteriores, mientras que los votos presenciales del día de la elección se procesan casi en su totalidad durante la primera noche. La actual alcaldesa Karen Bass aspira a representar nuevamente a los demócratas, avanzar a la elección general y ser reelecta en el cargo.

¿Qué garantías ofrece la oficina del registrador ante las acusaciones?

La oficina local defiende sus procesos y asegura que su personal trabaja de manera dedicada para verificar cada boleta. La secretaria de Estado, Shirley Weber, reafirmó que el compromiso estatal consiste en contar cada voto y asegurar que el registro refleje la voluntad real de los ciudadanos. Los funcionarios electorales mantienen las puertas abiertas a la observación pública para despejar dudas sobre la integridad del sistema ante las denuncias sin pruebas que circulan en el ámbito político actual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA