Hilton vs. Becerra: qué falló en las encuestas de las elecciones primarias de California 2026

La elección primaria del 2 de junio en California expuso una distancia entre las proyecciones de intención de voto y el desempeño de los candidatos en las urnas. Los relevamientos publicados antes de la jornada electoral colocaban al demócrata Xavier Becerra en el primer lugar, pero el recuento posterior mostró al republicano Steve Hilton por delante.

Encuesta de Emerson y primarias de California: por qué cambió el escenario

El último estudio de opinión de Emerson College publicado el 30 de mayo registró a Becerra con el 28% de apoyo, mientras que Hilton aparecía en tercer lugar con el 21%. Sin embargo, los resultados preliminares del escrutinio reflejaron una modificación en esa tendencia.

Los sondeos de Emerson College mostraron como claro vencedor a Xavier Becerra Emerson College

Hasta el momento, con el 60% de los votos escrutados hasta el 5 de junio, los resultados de las primarias a gobernador de California muestran:

Steve Hilton (Partido Republicano): obtiene el 27,8% (1.535.566 votos)

(Partido Republicano): obtiene el (1.535.566 votos) Xavier Becerra (Partido Demócrata): 26% (1.470.970)

(Partido Demócrata): (1.470.970) Tom Steyer (Partido Demócrata): 20,2% (1.140.475)

(1.140.475) Chad Bianco (Partido Republicano): 11,2% (630.142)

(630.142) Katie Porter (Partido Demócrata): 4,5% (255.874)

Los datos previos a la elección ya mostraban señales de inestabilidad entre algunos sectores del electorado. Una parte de quienes manifestaban respaldo a Becerra (24%) reconocían que todavía podían modificar su decisión antes de emitir el voto.

La situación era distinta entre los seguidores de Hilton. La mayoría de quienes expresaban apoyo al candidato republicano (88%) indicaba que su elección era definitiva, lo que reducía la posibilidad de cambios de último momento.

Además, el 5% de votantes seguía indeciso cuando se realizó la medición final. Ese grupo terminó por adquirir un peso significativo en una contienda donde las diferencias entre los principales candidatos eran reducidas.

Steve Hilton y el voto republicano: la clave detrás del repunte en California

Uno de los factores observados tras la elección fue la capacidad de Hilton para ampliar su base de apoyo durante el tramo final de la campaña. Mientras Chad Bianco conservó niveles de respaldo similares a los registrados en los sondeos, el expresentador de Fox News logró sumar votos adicionales.

“Felicitaciones a Steve Hilton por haber obtenido el primer lugar en las elecciones a gobernador de California", celebró Donald Trump, quien le mostró su apoyo en un mensaje publicado en Truth Social. "Si los californianos son inteligentes, y sé que lo son, elegirán a Hilton para la mansión del gobernador y verán cómo su estado mejora a un ritmo probablemente nunca antes visto", agregó.

La evolución de la campaña también mostró que el crecimiento de Becerra había sido relativamente reciente. Meses antes, los sondeos registraban una distancia considerable entre ambos candidatos:

Septiembre 2025 : Becerra 5% - Hilton 10%.

: Becerra 5% - Hilton 10%. Octubre 2025 : Becerra 5% - Hilton 16%.

: Becerra 5% - Hilton 16%. Diciembre 2025 : Becerra 4% - Hilton 12%.

: Becerra 4% - Hilton 12%. Febrero 2026 : Becerra 4% - Hilton 17%.

: Becerra 4% - Hilton 17%. Marzo 2026 : Becerra 3% - Hilton 13%.

: Becerra 3% - Hilton 13%. Abril 2026 : Becerra 10% - Hilton 17%.

: Becerra 10% - Hilton 17%. 10 de mayo: Becerra 19% - Hilton 17%.

Steve Hilton y Xavier Becerra se enfrentarían el próximo 3 de noviembre por la gobernación de California AFP/Getty Images by AFP

Becerra, Swalwell y el reordenamiento demócrata antes de la primaria

La salida de Eric Swalwell de la contienda en abril pasado modificó el panorama dentro del Partido Demócrata. Parte de sus votantes migraron hacia otras candidaturas, un fenómeno que inicialmente pareció beneficiar a Becerra.

Sin embargo, la redistribución de esos apoyos no se tradujo en una estructura electoral completamente consolidada. La movilidad de ese segmento del electorado pudo haber influido en las variaciones observadas durante los últimos días antes de la votación.

Los estudios de Emerson College detectaron un crecimiento de Becerra durante mayo, impulsado por el respaldo de distintos grupos demográficos y por la incorporación de votantes que previamente apoyaban a otros candidatos demócratas.

Resultados en California: cuándo termina el conteo y quiénes avanzan al 3 de noviembre

Las primarias se desarrollaron con centros de votación abiertos entre las 7 y las 20 hs del martes 2 de junio. El conteo comenzó tras el cierre de las mesas y continúa con actualizaciones periódicas.

De un padrón superior a los 23 millones de ciudadanos registrados, se contabilizaron inicialmente cerca de 5,2 millones de votos. Los niveles de participación variaron entre los distintos condados del estado, con diferencias marcadas entre las jurisdicciones con mayor y menor concurrencia.

El proceso de escrutinio seguirá durante varias semanas debido a la incorporación de votos por correo y sufragios provisionales. La certificación oficial de los resultados está prevista para el 10 de julio. Una vez concluido ese procedimiento, los dos candidatos más votados avanzarán a la elección general del 3 de noviembre, donde volverán a enfrentarse por la gobernación de California.