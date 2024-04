Qué es el festival de Coachella

Escuchar

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que se celebra en abril en el Empire Polo Club en Indio, California, tiene una historia que comenzó a finales de los años 90 y se ha transformado con el paso del tiempo en una especie de fenómeno cultural. El mismo cuenta con presentaciones de estrellas de alto nivel y una diversa mezcla de géneros musicales, que van desde el rock, el pop, la música electrónica y la cumbia, que se combina con modernas obras de arte.

Qué es el festival Coachella: de un fracaso a convocar a miles de seguidores

Este encuentro es considerado uno de los principales festivales de rock alternativo del mundo, indican en el sitio de la ciudad de Indian Wells. En la actualidad, reúne a más de 200 mil personas, lejos de lo que fue su primera edición en octubre de 1999. Desde entonces, ha crecido exponencialmente y se ha convertido en una popular ventana de géneros musicales, instalaciones artísticas, moda y celebridades.

Coachella es uno de los festivales de música más famosos del mundo DRONE - Facebook Coachella

El primer festival de Coachella se celebró los días 9 y 10 de octubre de 1999 en el mismo lugar que reunirá en este 2024 a miles de seguidores de la música. Beck y Rage Against the Machine encabezaron el programa, pero no logró generar ingresos. De acuerdo con Deseret, Paul Tollett y Rick Van Santen fundaron el evento que estaba destinado a ser la antítesis de Woodstock.

Se esperaba una audiencia de 70.000 personas, pero se vendieron 25.000 entradas a 50 dólares y perdieron US$850 mil, señala una cronología de los festivales realizada en Hypebeast. “Los artistas principales de 1999 aceptaron recibir una compensación diferida. Aunque se reservaron fechas provisionales para que el festival volviera a funcionar en el año 2000, fue cancelado”, indica el sitio de moda, arte, diseño y cultura.

Así fue Coachella 2023.

Los organizadores se tomaron un año de descanso y volvieron a armar el encuentro musical como un evento de un día en abril de 2001. Así, Coachella volvió a un formato de dos días en 2002 y se amplió a un tercer día en 2007. Para 2012 se convirtió en un evento de seis días, repartidos en dos fines de semana consecutivos.

En sus primeros años, la formación se centró principalmente en el rock alternativo y la música indie. Hoy en día, presenta una gran variedad, por lo que se ha hecho popular, lo que también le ha ayudado a atraer a una audiencia más amplia. Sin embargo, la influencia del evento se extiende más allá de la música, ya que también ha tenido un impacto significativo en la moda y el arte, desde sus inicios contó con instalaciones que se convirtieron en un aspecto importante de su identidad.

Además de la música, Coachella es reconocido por sus diversas y coloridas obras de arte moderno Facebook Coachella

Coachella 2024: precios, lineup y horarios

El evento, que reúne a los artistas más sonados, está previsto del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril. El line up de 2024 está protagonizado por reconocidos cantantes como Lana del Rey, Tyler, The Creator, Doja Cat y el regreso de la banda de la década de 1990, No Doubt, liderada por Gwen Stefani. Entre los invitados destaca un importante número de hispanos, como el argentino Bizarrap, y el mexicano Peso Pluma, además de Carin León, Young Miko, Santa Fe Klan, Kevin Kaarl, Depresión Sonora, Hermanos Gutiérrez, Ludmilla, Son Rompe Pera y Red Pears.

Las puertas se abrirán todos los días a las 13 hs. El festival cuenta con ocho escenarios: Coachella, Outdoor Theatre, Sonora, Gobi, Mojave, Sahara, Yuma y Quasar. En el primero se llevarán a cabo las presentaciones de los artistas principales.

De acuerdo con el sitio oficial, los accesos para el primer fin de semana están agotados, mientras que para el segundo todavía hay algunos disponibles.

Los costos para la entrada van desde US$499 a US$599, según la fase.

Los tickets que incluyen el transporte al lugar cuestan alrededor de US$619 y US$719.

La entrada VIP varía entre US$1069 y US$1269, según la fase.

Para acampar durante el festival, el precio es de US$149.