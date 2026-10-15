Redadas del ICE en California: denuncian que las escuelas pierden alumnos y las obras de construcción están paralizadas

Un intenso operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desplegado en California durante la última semana provocó una caída en la asistencia escolar, la paralización de las obras de construcción y el ausentismo laboral en los campos agrícolas. De acuerdo con autoridades locales y concejales, el temor a las detenciones llevó a que numerosos residentes indocumentados eviten salir de sus viviendas.

Denuncian que las escuelas pierden alumnos y se paralizan obras de construcción en California

A principios de octubre, los trabajadores de las obras de construcción del Valle Central de California comenzaron a observar una intensificación de las redadas de control migratorio realizadas por el ICE.

En este escenario, el concejal de la ciudad de Fresno, Miguel Arias, denunció que los operativos han tenido diferentes efectos.

Según las autoridades, los trabajadores agrícolas comenzaron a reportar las patrullas de control de inmigración a principios de octubre ICE

“Estamos viendo una reducción generalizada de la asistencia a la escuela, una reducción sustancial de los empleados que acuden a las operaciones agrícolas, plantas de empaque y campos agrícolas”, expresó Arias en diálogo con Los Angeles Times.

“La construcción prácticamente se ha detenido. Estamos viendo muy poca gente en las calles”, añadió.

Representantes de la Unión de Campesinos (United Farm Workers) calificaron el operativo como un despliegue “brutal” caracterizado por patrullajes aleatorios y detenciones sin orden judicial dirigidas a trabajadores latinos.

“Paradas sin orden judicial y patrullas itinerantes de agentes federales enmascarados en toda California, especialmente en el Valle Central, estuvieron aterrorizando a los trabajadores agrícolas... y el caos se está intensificando”, escribió la presidenta del sindicato, Teresa Romero, en una declaración.

“Estos no son criminales. Estos son miembros trabajadores y de largo plazo de nuestras comunidades que están siendo atacados ilegalmente simplemente por buscar a latinos y clase trabajadora”, lamentó.

Ante los reportes de detenciones, senadores y congresistas de California enviaron una misiva formal a la agencia federal para exigir explicaciones sobre el alcance de las operaciones y las garantías constitucionales de los detenidos.

Defensores de los derechos de los trabajadores denunciaron “patrullas itinerantes de agentes federales enmascarados” en toda California, con una marcada presencia en el Valle Central ICE

“Mendota es una comunidad agrícola trabajadora, y las familias no deberían tener que temer ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela”, escribieron en la carta firmada por Alex Padilla y Adam Schiff de California, junto con el congresista estadounidense Adam Gray (D-Merced).

Las redadas del ICE registradas en California en octubre

El jueves 8 de octubre, la alcaldesa de la ciudad de Kerman, María Pacheco , confrontó directamente a los agentes del ICE mientras realizaban una redada.

, confrontó directamente a los agentes del ICE mientras realizaban una redada. “ No son bienvenidos en mi ciudad . Ayer ya se llevaron suficiente gente. No los queremos aquí ”, expresó en un video publicado en redes sociales.

. Ayer ya se llevaron suficiente gente. ”, expresó en un video publicado en redes sociales. Al día siguiente, un residente de Fresno de 72 años hirió a un agente del ICE que presuntamente irrumpió en la propiedad de su hija y lo agredió.

Según la policía, el oficial se había quedado dormido en el jardín delantero de la hija del hombre y parecía “intoxicado y agitado”.

Luego del episodio, los fiscales acusaron al agente de agresión, abuso de personas mayores y otros delitos. Por su parte, activistas del grupo Valley Watch Network reportaron una movilización inusual de vehículos y personal de inmigración en Fresno días antes de la ola de redadas.

Agentes del ICE intentan entrar por la fuerza en negocios locales en California

La preocupación generalizada también obligó a posponer eventos comunitarios de gran concurrencia, como la tercera edición del festival oaxaqueño Guelaguetza en Madera.

La declaración del gobierno estatal y la respuesta del DHS

Ante la intensificación de las operaciones migratorias, el gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó en un comunicado que el aumento de los informes de los agentes federales se debe a que el gobierno federal “utiliza el miedo y el pánico como un arma”.

Por su parte, en un correo enviado a Los Angeles Times, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló que las leyes de migración se aplican diariamente en todo el país y que no revelan detalles tácticos por razones de seguridad de los oficiales.

“Todos sus reclamos serán escuchados por los jueces de inmigración y recibirán el debido proceso”, expresó. Luego, calificó las acusaciones de perfilado racial como “repugnantes, imprudentes y categóricamente falsas”.