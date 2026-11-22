Dos pasajeros fueron detenidos por agentes migratorios en la manga de embarque de un vuelo de Seattle a Los Ángeles el sábado 21 de noviembre. El operativo del Servicio de Inmigración y Control de Auduanas (ICE, por sus siglas en inglés) quedó registrado por testigos, retrasó el viaje de Alaska Airlines y provocó cuestionamientos de autoridades del estado de Washington y del administrador del aeropuerto.

Cómo fue el arresto migratorio del ICE en la puerta de un avión que iba de Seattle a California

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que ICE realizó una operación dirigida a arrestar a Ricardo Larrondo Mendoza, ciudadano mexicano que, según la agencia, permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa.

La detención de los agentes del ICE

En las imágenes se ve a agentes sujetar a personas en el suelo y apartar a testigos; se escucha a una mujer afirmar que ella y otra persona tienen permisos de trabajo.

El DHS sostuvo que otra pasajera, identificada como Sofia Hernandez Mejia, arrojó café caliente a los agentes y que también había excedido el plazo de su visa. La agencia dijo que enfrentaría un cargo por agresión a un funcionario federal y no informó adónde fueron trasladadas las dos personas.

El vuelo 1306 de Alaska estaba programado para salir a las 8.10 y sufrió una demora, informó AP. La aerolínea dijo que no recibió aviso previo del operativo y expresó preocupación por lo ocurrido durante el embarque.

El Puerto de Seattle, que administra el aeropuerto, señaló que las acciones migratorias se realizan sin su participación o conocimiento y que consultaría a las autoridades federales sobre los protocolos.

Las reacciones en Washington tras el duro arresto del ICE

El gobernador demócrata Bob Ferguson criticó las tácticas de los agentes y afirmó que investigaba cómo habían ingresado a la manga de embarque.

También consideró que podrían haber infringido una ley estatal que limita el uso de cubiertas faciales por parte de agentes.

La reacción del gobernador de Washington, Bob Ferguson

Para pasajeros latinoamericanos que viajan dentro de Estados Unidos, el episodio ocurrió en un vuelo doméstico, no en una salida internacional.

Las versiones disponibles no permiten determinar el estado migratorio de las personas detenidas de manera independiente ni concluir que toda la secuencia mostrada en el video explique lo que sucedió antes o después.

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